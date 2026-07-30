В ночь с 25 на 26 июля состоялось возвращение на ринг экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа в поединке с малоизвестным представителем Албании Кристианом Пренгой. «Эй-Джей» ожидаемо победил нокаутом, однако сам дважды побывал на настиле, что выглядит тревожно на фоне приближающегося боя с Тайсоном Фьюри

Легкая прогулка чуть не обернулась катастрофой

В ночь с 25 на 26 июля в Джидде Энтони Джошуа вышел на ринг против албанца Кристиана Пренги. На бумаге это выглядело разминкой перед противостоянием с Тайсоном Фьюри. Букмекеры и эксперты не сомневались в исходе.

Но реальность оказалась куда суровее прогнозов. Уже на 30-й секунде Пренга достал Джошуа мощным апперкотом, и бывший чемпион оказался на канвасе. Ноги отказывались слушаться, а взгляд выдавал настоящий шок от происходящего.

Албанец не остановился на достигнутом. Он продолжил давить, и вскоре Джошуа снова коснулся пола — уже второй нокдаун за раунд. Стоит признать: обстоятельства у Джошуа были непростые.

Это его первый бой после жуткой автокатастрофы в конце прошлого года, унесшей жизни двух его близких друзей — Сины и Латца. Психологически подготовиться к поединку в подобном состоянии было сложно, и на это понадобилось более чем полгода.

Энтони Джошуа против Кристиана Пренги globallookpress.com

Но спорт не терпит скидок на обстоятельства. Пренга — боксер, никогда прежде не встречавшийся с соперниками топ-уровня. И именно он едва не отправил Джошуа в глубокий нокаут в первом же раунде их встречи.

Для бойца, претендующего на статус элитного тяжеловеса, подобный старт однозначно тревожный сигнал. Правда, подобное в его карьере не впервые: разгромное поражение от Дэниеля Дюбуа несколько лет назад тоже намекало на системные проблемы.

Первый раунд с Пренгой лишь подтвердил: перед нами не тот несокрушимый Джошуа, который штамповал нокауты в начале карьеры. Сейчас перед нами боец, чья устойчивость к силовым атакам вызывает все больше вопросов.

Второй раунд не отменяет вопросов

Энтони Джошуа и Кристиан Пренга globallookpress.com

Джошуа действительно собрался. Во второй трехминутке он захватил инициативу, прижал Пренгу к канатам, обрушил на него серию мощных ударов и отправил визави в нокаут на отметке в 2:43.

Именно эта картинка попала во все заголовки: Джошуа встал с канваса и победил. Красивая история про характер и стержень бойца, которую с удовольствием тиражировали промоутеры и журналисты после боя.

Но за счастливой концовкой скрывается неудобный факт. Пренга к этому моменту уже был измотан собственной агрессией первого раунда. Джошуа фактически добивал уставшего соперника, а не сокрушал бойца на пике формы.

Важен и статус самого оппонента. Пренга был дебютантом на уровне топ-тяжеловесов и боксером, чье резюме до этого поединка не включало ни одного серьезного имени. Победа над ним не может служить полноценным подтверждением класса.

Более того, это первая победа Джошуа над профессиональным боксером с 2023 года. Джейк Пол и Фрэнсис Нганну, несмотря на достижения и популярность, к этому списку никак не относятся.

Журналист Том Айверс, наблюдавший в тот же уик-энд и за Фьюри, и за Джошуа, отметил показательную вещь. Оба бойца, за которыми он следил в юности, попросту перестали существовать в прежнем виде.

Эффектная концовка боя лишь хороший материал для хайлайтов. Но она не отменяет главного: соперник, которого никто всерьез не рассматривал, дважды уложил Джошуа на канвас. Это факт, который сложно замаскировать красивым нокаутом.

«Цыганский король» сейчас лучше Джошуа?

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Пока Джошуа боролся с Пренгой в Джидде, за сутки до этого в Паттайе своего оппонента разбирал Тайсон Фьюри. Соперником британца стал 46-летний Мариуш Вах — тоже не топовое имя, но результат получился принципиально иным.

Фьюри контролировал бой с первых секунд. Он менял стойки, наносил удары практически без ответа и планомерно деклассировал соперника. К седьмому раунду секунданты Ваха просто отказались выпускать его продолжать поединок.

Никаких нокдаунов, никаких моментов паники, никакой борьбы за выживание. Фьюри играючи дрался весь бой, не позволив сопернику создать ни единого серьезного момента.

Да, часть экспертов считают, что «Цыганский король» действовал вполсилы, приберегая свой арсенал для «Эй-Джея». Но даже с этой поправкой контраст между двумя выступлениями выглядит показательным и говорит сам за себя.

Тайсон после победы заявил, что сделал бы с Джошуа то же самое, что сделал с Вахом. После увиденного в Джидде в эти слова верится куда больше, чем могло бы показаться месяц назад.

Если 35-летний дебютант почти отправил Джошуа в глубокий нокаут, что произойдет против куда более техничного, габаритного и опытного в подобных перестрелках Фьюри? Вопрос риторический, и ответ на него для Энтони неутешителен.

Промоутеры продолжат продавать этот бой, как противостояние двух легенд поколения. Но реальность такова, что Фьюри безупречно прошел свой тест на прочность, а Джошуа дважды побывал на полу. И это разница, которую результат второго раунда никак не компенсирует.