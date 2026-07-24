16 августа в Филадельфии Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе на турнире UFC 330. Оппонентом дагестанца станет молодой и амбициозный Иэн Гэрри, который многим кажется неудобным соперником. Но при детальном разборе становится ясно: у ирландца практически нет шансов зацепиться за победу, и есть минимум 5 причин

У Гэрри нет нокаутирующего удара

Иэн действительно обладает хорошей ударной техникой и внушительной статистикой по объему выброшенных попаданий. Он наносит почти 4,78 значимых удара в минуту, работает на дальней дистанции джебом и часто заканчивает атаки боковыми. Однако за всей этой красотой скрывается один неприятный факт для его фанатов.

Восемь из десяти побед ирландца в UFC были одержаны решением судей. Это говорит о том, что реальной нокаутирующей мощи в его арсенале попросту нет. Гэрри умеет набирать очки, но редко способен выключить оппонента одним точным попаданием.

Для Махачева это критически важный момент. Ислам может позволить себе спокойно работать первые раунды, изучая соперника и не опасаясь внезапного финиша. Против бойцов с реальным нокаутирующим потенциалом дагестанец действовал бы куда осторожнее.

Здесь же ему не нужно бояться размена на дальней дистанции. Даже если Гэрри попадет несколько раз чисто, серьезных последствий для Ислама не будет. А значит, время работает исключительно на действующего чемпиона.

Хитрые тайминги тейкдаунов россиянина

Ислам Махачев против Александра Волкановски globallookpress.com

Одна из главных фишек Махачева — это его умение маскировать переводы в партер под работу в стойке. Ислам специально удерживает внимание соперника на размене руками, создавая иллюзию чисто ударного противостояния. Это расслабляет оппонента и снижает его бдительность.

А затем, в момент наименьшего ожидания, дагестанец резко меняет уровень атаки и стягивает противника вниз. Такая манера ведения боя уже приносила успех против Александра Волкановски, Дастина Порье и Джека Маддалены. Даже опытные бойцы не успевают среагировать на смену траектории атаки.

Для Гэрри подобная тактика станет серьезным испытанием. Ирландец привык читать намерения соперников по стойке, но с Махачевым эта система может дать сбой. Его тейкдауны настолько хорошо замаскированы, что противник просто не понимает момента атаки.

Статистика подтверждает эффективность подхода — в среднем 3,1 успешных перевода за 15 минут. Против бойца, который ранее не сталкивался с подобной борцовской изобретательностью, эти цифры могут вырасти еще сильнее.

Пассивный стиль сыграет против Гэрри

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

Одна из главных проблем ирландца заключается в манере ведения боя. В последних поединках он все чаще предпочитает отстреливаться издалека, бегая по октагону, вместо того чтобы навязывать давление и прессинговать соперника. Такой подход помогает набирать очки против ударников.

Но против Махачева пассивная тактика попросту не сработает. Ислам сам умеет диктовать темп, а значит, инициативу придется брать именно Гэрри. Если ирландец продолжит отсиживаться на дальней дистанции, дагестанец получит комфортные условия для сближения.

В итоге Иэн рискует оказаться зажатым у сетки или в клинче, где его преимущества в росте и размахе рук просто перестанут работать. Именно там раскрывается вся мощь борцовского арсенала Махачева.

Отказ от активного прессинга неминуемо скажется на итоговом результате поединка. Судьи традиционно отдают предпочтение более активному бойцу. Пассивная стратегия Гэрри может лишить его даже формального преимущества по очкам в отдельных раундах.

История противостояний Ирландии и России в MMA

Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза globallookpress.com

Статистика прошлых очных встреч между представителями двух стран говорит сама за себя. Конор Макгрегор, главная звезда ирландского и мирового MMA, потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бою.

История повторилась и на более низком уровне промоушенов. Усман Нурмагомедов дважды одолел Пола Хьюза в титульных поединках в PFL, подтвердив системное преимущество дагестанской школы борьбы.

Три чемпионских боя — три поражения ирландских бойцов против представителей России. Подобная закономерность не может быть простым совпадением или случайностью. Она отражает фундаментальную разницу в подходах к подготовке и стилю ведения боя.

Гэрри предстоит стать четвертым претендентом на изменение печальной для Ирландии тенденции. Но с учетом всех остальных факторов поединка, шансы на разрыв этой цепочки выглядят минимальными. История явно не на стороне претендента.

Проблемы Иэна с защитой от проходов в центре октагона

Джек Маддалена и Ислам Махачев globallookpress.com

Ключевая слабость ирландца проявилась еще в бою с Шавкатом Рахмоновым. «Номад» без особых проблем перевел Гэрри в партер прямо в центре клетки в пятом раунде, будучи уже уставшим. Тот момент показал реальный уровень защиты ирландца от тейкдаунов.

Махачев способен использовать эту уязвимость еще эффективнее своего предшественника. Благодаря меньшим габаритам и более низкому центру тяжести, дагестанец проходит в ноги значительно быстрее, чем высокорослый Шавкат.

Разница в антропометрии здесь играет ключевую роль. Каждый успешный перевод в партер против Гэрри автоматически означает потерянный раунд для ирландца. Оказавшись внизу, подняться обратно в стойку будет практически невозможно.

Защита тейкдаунов у Иэна составляет около 80 процентов. Правда, предыдущие соперники Гэрри, включая того же Белала Мухаммада, и близко не борются так, как Махачев. Учитывая частоту и качество попыток Ислама, этого показателя может не хватить.

Даже один-два пропущенных перевода за поединок способны определить итоговый счет судейских записок. А значит, именно борцовский компонент станет решающим фактором в этом противостоянии.