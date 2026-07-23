В рамках турнира UFC Abu Dhabi 26 июля состоится поединок Ислама Дулатова и Веллингтона Турмана в полусреднем весе. Начало — 00:05 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.54.

Ислам Дулатов

Турнирное положение: Дулатов дебютировал в UFC совсем недавно и пока не входит в официальный рейтинг, но уже успел заявить о себе ярким нокаутом.

Последние бои: В дебютном поединке в промоушене немец нокаутировал в первом раунде Адама Фугитта, заработав бонус за лучшее выступление вечера. Этой победе предшествовала серия из 11-ти выигрышей на региональных турнирах, причем ни один из этих боев Ислам Дулатов не довел до решения судей.

Состояние бойца: У Дулатова стопроцентная статистика побед досрочно — 7 нокаутами и 5 сабмишенами. Правда, после дебюта в UFC он не дрался ровно год. Впрочем, соперник для возвращения вполне подходящий.

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Веллингтон Турман

Турнирное положение: Турман начинал карьеру в среднем весе, затем перешел в полусредний, но выровнять ситуацию так и не смог.

Последние бои: Бразилец идет на серии из трех поражений подряд: по очкам уступил Андре Петроски и Рэнди Брауну, а затем во втором раунде не выдержал натиск Джареда Гудена и проиграл ему удушающим приемом. С тех пор Турман не выходил в октагон.

Состояние бойца: С декабря 2023 года Веллингтон не провел ни одного боя — травмы держали его вне графика больше 2,5 лет.

Черный пояс по БЖЖ остается его главным козырем, но именно борьба и партер стали слабым местом при последних поражениях: тот же Петроски переигрывал его в этом компоненте.

Статистика для ставок

Все 12 побед Дулатова в карьере одержаны досрочно

Турман идет на серии из трех поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Дулатова абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.05, тогда как на успех Турмана предлагают ставку за 9.60.

Прогноз: Долгий простой Турмана и три поражения подряд говорят сами за себя, а против настолько агрессивного финишера, как Дулатов, отсутствие практики может дорого обойтись. Ислам за счет постоянного давления быстро найдет момент для завершения, потому как затягивать этот бой ему совершенно ни к чему.

1.54 Победа Ислама Дулатова в первом раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.54 на бой Дулатов — Турман позволит вывести на карту выигрыш 540₽, общая выплата — 1540₽

Ставка: Победа Ислама Дулатова в первом раунде за 1.54.