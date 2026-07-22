В предстоящем экспрессе рассмотрим два матча квалификации Лиги Европы и одну встречу в Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.95.

БАТЭ — «Сьон»

Футбол. Лига конференций. Квалификация

Борисовский клуб переживает один из самых сложных периодов в своей современной истории. В нынешнем чемпионате Беларуси команда располагается в нижней части турнирной таблицы, одержав лишь одну победу в 14 турах. Однако неудачи во внутреннем первенстве не помешали БАТЭ успешно проявить себя в кубковых турнирах.

Весной борисовчане сенсационно выиграли Кубок Беларуси, а затем вернулись в еврокубки после трёхлетнего перерыва. В первом квалификационном раунде Лиги конференций команда Виталия Рогожкина выбила серебряного призёра чемпионата Албании — «Эльбасани». Основное и дополнительное время двух матчей завершилось со счётом 1:1, после чего белорусский клуб оказался точнее в серии пенальти.

Швейцарский клуб возвращается в еврокубки впервые за девять лет. В прошлом сезоне «Сьон» финишировал на четвёртом месте в национальном чемпионате, что стало лучшим результатом команды за долгое время и принесло путёвку в квалификацию Лиги конференций.

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Особенно впечатляет атакующая форма швейцарцев. На финише прошлого сезона «Сьон» забил 19 мячей в семи матчах чемпионата, а затем продолжил результативную серию в контрольных встречах, отличившись 18 раз в четырёх играх. Генеральной репетицией перед еврокубковым стартом стала уверенная победа над французским «Анси» со счётом 4:0.

На бумаге фаворитом противостояния выглядит именно «Сьон». Швейцарский клуб находится в хорошей игровой форме, сохранил сыгранный состав и обладает более высоким индивидуальным уровнем исполнителей. БАТЭ, несмотря на характер и успешные выступления в матчах на вылет, будет вынужден проводить домашнюю встречу на нейтральном поле в Азербайджане, что заметно снижает его шансы на положительный результат.

Ставка: ТБ 2,5 гола за 1.67.

«Бешикташ» — «Мидтъюлланн»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Для стамбульского клуба этот матч станет первым официальным в новом сезоне, поэтому оценивать готовность команды можно лишь по результатам летних контрольных встреч. Предсезонная подготовка получилась неоднозначной: «Бешикташ» одержал две победы, сыграл вничью и потерпел два поражения. Кроме того, концовка прошлого сезона также оставила немало вопросов — команда завершила чемпионат ничьей с «Ризеспором» (2:2) и уступила «Трабзонспору» (1:2).

Несмотря на традиционно сильную поддержку трибун, последние выступления «Бешикташа» в еврокубках сложно назвать успешными. В Лиге Европы команда проиграла семь из последних 12 матчей, а домашнее поле перестало быть гарантией положительного результата.

Датский клуб подходит к старту квалификации в отличном настроении. В пяти товарищеских матчах команда одержала четыре победы, забив 17 мячей. Особенно впечатляющими получились встречи с «Кардиффом» (6:0) и «Оденсе» (4:1), подтвердившие высокий атакующий потенциал коллектива.

Одним из главных козырей «Мидтьюлланна» остаётся игра на выезде. Команда редко уступает вдали от дома и уверенно чувствует себя в еврокубках, регулярно набирая очки даже в матчах против более именитых соперников. Благодаря хорошей организации игры и высокому уровню реализации моментов датчане способны создать серьёзные проблемы обновлённому «Бешикташу» уже в первой встрече.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.98.

«Карабах» — ЦСКА София

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Карабах» начинает второй квалификационный раунд Лиги Европы после уверенного преодоления первого этапа. В противостоянии с исландским «Вестри» азербайджанская команда не оставила сопернику никаких шансов, дважды победив с одинаковым счётом 3:0 и оформив выход дальше с общим результатом 6:0. Одним из главных героев противостояния стал Саво Закария, отличившийся в обеих встречах.

Минувший сезон «Карабах» завершил на втором месте в чемпионате Азербайджана, уступив золотые медали «Сабаху». Кроме того, команда добралась до полуфинала национального Кубка. Несмотря на неудачу во внутреннем первенстве, клуб сохранил статус одного из сильнейших представителей азербайджанского футбола и вновь намерен успешно выступить в еврокубках.

Болгарский клуб также начал квалификацию с двух побед. В первом раунде ЦСКА Cофия дважды оказался сильнее ирландского «Дерри Сити», выиграв домашний матч со счётом 3:2, а затем победив и в гостях — 2:1. Общий счёт двухматчевого противостояния составил 5:3. Лидером команды стал Яннис Питтас, оформивший дубль в первой игре и забивший ещё один мяч в ответной встрече.

Обе команды уверенно преодолели первый квалификационный раунд, однако «Карабах» выглядит более убедительно благодаря надёжной игре в обороне и высокой результативности. При поддержке домашних трибун азербайджанский клуб постарается создать комфортный задел перед ответной встречей.

Ставка: Победа «Карабаха» за 1.50.

4.95 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.95.