прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.83

23 июля в квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Партизан» и «Страссен». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Партизан»

Турнирное положение: пока «Партизан» имеет одно очко в чемпионате Сербии после первого тура.

Последние матчи: в гостях «Партизан» не смог переиграть «Земун», сыграв с ним вничью со счётом 2:2. Дважды по ходу встречи белградский клуб выигрывал, но оба раза соперник отыгрывался. Голы забивали Угршич и Алексич.

Ранее в товарищеском матче была обыграна «Нафта» (4:1) и случилась ничья с «Локомотивом» Загреб (2:2).

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Не сыграют: серьёзных потерь нет.

Состояние команды: летом «Партизан» возглавил известный и уважаемый в прошлом футболист Саша Илич, а прежний наставник Благоевич отправился работать в «Акрон». В межсезонье «Партизану» удалось сохранить в составе всех своих многочисленных звёздочек (Вукотича, Угрешича, Костича).

«Страссен»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Страссен» финишировал на 4‑м месте в чемпионате Люксембурга.

Последние матчи: в отборе на ЛК был пройден «Ла Фиорита» из Сан‑Марино без особых проблем. На своём поле «Страссен» выиграл со счётом 1:0, а на выезде забил два безответных мяча.

До этого в товарищеской игре была победа над «Викторией» Роспорт (2:0) и ничья с «Дифферданджем» (1:1).

Не сыграют: основа выйдет на поле.

Состояние команды: в последнее время «Страссен» прогрессирует по местным меркам, но всё равно стоит делать скидки на чемпионат Люксембурга, хоть там футбол и развивается в последнее время.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли.

В пяти последних играх у «Партизана» три победы и две ничьи.

«Страссен», с учётом товарищеских встреч, победил в трёх матчах из трёх.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Партизана» дают 1,21, а на «Страссен» — 12,5, ничью букмекеры оценивают в 5,70.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,55, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: Саша Илич не особо нагружал своих лидеров в национальном чемпионате, дав им набрать сил перед еврокубками, так как они сейчас важнее. От «Партизана» стоит ждать открытого футбола и много забитых мячей.

1.83 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Партизан» — «Страссен» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать взять альтернативный вариант.

2.15 Победа «Партизана» с форой -2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Партизан» — «Страссен» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Дополнительная ставка: победа хозяев с форой −2 за 2,15.