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прогноз на матч за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.80

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Валюр» Рейкьявик и «Зриньски». Начало встречи — в 22:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Валюр» Рейкьявик

Турнирное положение: «Валюр» Рейкьявик выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал вторым в чемпионате Исландии прошлого сезона.

Команда на 13 баллов отстала от ставшего чемпионом «Викингура» Рейкьявика, а также на три очка опередила «Стьярнан», который занял третью позицию.

Последние матчи: в предыдущем поединке — в 15-м туре текущего сезона национального первенства — клуб дома потерпел поражение от «Фрама» (2:3) и опустился на шестое место.

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Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Исландии коллектив также остался ни с чем, когда на чужом поле проиграл «Хабнарфьордюр» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на исландскую лигу, «Валюр» проиграл.

Это вроде не сулит хозяевам хороших шансов даже на ничью, но если учесть, что соперник не выглядит более классным коллективом, а игра пройдет на их поле, то они все же немалы.

Трюггви Харальдссон — лучший бомбардир команды в чемпионате Исландии текущего сезона с семью голами.

«Зриньски»

Турнирное положение: «Зриньски» пробился в квалификацию Лиги конференций со второй строчки чемпионата Боснии и Герцеговины прошлого года.

Команда на 15 очков отстала от лидирующего «Бораца» Баня-Лука, а также на шесть баллов опередила «Сараево», который занял третью позицию.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле оставил не у дел «Посуше» (3:1).

Ранее еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, одержав разгромную победу над «Арсеналом» Тиват с результатом 6:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были товарищескими, «Зриньски» не знал другого исхода, кроме победы.

Это вроде бы свидетельствует о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, соперник вполне может их неприятно удивить на своем поле.

Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в чемпионате Боснии и Герцеговины прошлого сезона с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Валюр» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Валюра» забивали меньше трех голов

в пяти из шести последних матчей «Зриньски» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.33, выигрыш «Зриньски» — в 2.62.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из семи последних выездных поединках.

При этом такой же сценарий был реализован и в восьми из девяти последних матчей хозяев поля.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Валюр» Рейкьявик — «Зриньски» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку такой расклад сыграл в их пяти последних матчах.

2.62 «Зриньски» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Валюр» Рейкьявик — «Зриньски» принесёт прибыль 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: «Зриньски» победит за 2.62