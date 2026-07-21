Португальская команда будет доминировать в Панчево

прогноз на матч 1/4 квалификации Лиги конференций, ставка за 2.00

22 июля в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Железничар Панчево» и «Брага». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Железничар Панчево»

Путь к 1/4 финала: Команда начнет свое выступление в квалификации Лиги конференций со стадии 1/4 финала, где встретится с «Брагой» из Португалии.

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата Сербии «Железничар Панчево» занял 4-е место и обеспечил себе место в Лиге конференций, набрав 59 очков.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Раднички Ниш» со счетом 2:1 в чемпионате страны в рамках 1-го тура. «Железничар Панчево» забил победный гол на 70-й минуте.

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Этим летом команда также провела 5 товарищеских встреч. За этот период «Железничар» по 2 раза проиграл и сыграл вничью, а также однажды обыграл «Дебрецен» (3:1).

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Состояние команды: «Железничар» начнет свой путь с противостояния против португальской «Браги». Безусловно, соперник считается фаворитом матча, даже на чужом поле.

В нынешнем сезоне нападающий «Железничара» Никола Йованович может стать ключевым игроком своей команды. В прошлой встрече форвард отметился голом.

«Брага»

Путь к 1/4 финала: Эта португальская команда также начнет свой путь со стадии четвертьфинала квалификации ЛК. «Брага» стартует в новом сезоне именно с матчей еврокубков.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии команда заняла 4-е место в таблице с 59-ю очками в активе, обеспечив себе место в Лиге конференций.

Последние матчи: В прошлом товарищеском матче «Брага» сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 2:2, упустив минимальное преимущество на 90+2-й минуте.

Португальская команда провела 5 контрольных встреч этим летом, 4 раза победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Брага» забила 12 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Брага», безусловно, считается фаворитом в предстоящем противостоянии против «Железничара» в четвертьфинале квалификации ЛК. Даже на чужом поле португальская команда будет доминировать.

В составе «Браги» есть нападающий Рикарду Орта, который может решить исход матча. В минувшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи за 28 встреч в чемпионате Португалии.

Статистика для ставок

«Железничар» выиграл 2 последних матча, забив 5 голов

«Брага» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

В последних двух встречах «Брага» забила 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Браге» с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.90, а победа «Железничара» — в 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.07.

Прогноз: Можно предположить, что «Брага» одержит уверенную победу.

2.00 Победа «Браги» с форой (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Железничар Панчево» — «Брага» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Браги» с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз: Прогнозируем результативный матч в Панчево.

1.67 Тотал 2.5 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.67 на матч «Железничар Панчево» — «Брага» принесёт прибыль 670₽, общая выплата — 1670₽

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.67.