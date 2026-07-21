Кому достанется путевка в полуфинал?

прогноз на дуэль за полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.90

22 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Левски» — «Университатя» Крайова. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Левски»

Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.

Команда начала играть в турнире с 1/8 финала отбора, в котором ей неудачно противостоял представитель Боснии и Герцеговины «Борац» Баня-Лука.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках стартового тура нового розыгрыша чемпионата страны клуб на своем поле обыграл «Дунав» Русе (2:1).

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Перед этим в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив опять-таки в домашних стенах разгромил все тот же «Борац» Баня-Лука (4:0) и вышел в четвертьфинал.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Левски» выиграл трижды при трех победах и одной ничьей.

Это убеждает в неплохих шансах хозяев поля одержать победу, тем более что в их пользу говорит более высокий класс, а также поддержка родных трибун.

Армстронг Око-Флекс и Рейналдо — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.

«Университатя» Крайова

Турнирное положение: «Университатя» Крайова начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Румынии в прошлом сезоне.

Команда стартовала в главном еврокубке с 1/8 финала отбора, в котором ей удалось оставить не у дел представителя Беларуси «МЛ Витебск».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках стартового тура нового сезона румынского первенства клуб дома со счетом 4:0 разгромил УТА Арад.

Ранее в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив также на своем поле минимально переиграл все ту же «Университатю» Крайова (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, большинство из которых были официальными, «Университатя» Крайова ни разу не проиграла при восьми победах в основное время и шести ничьих.

Такие выступления обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, но добиться этого на чужом поле против чуть более классного соперника будет непросто.

Ассад аль-Хамлави — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Левски» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Левски» забивали больше двух голов

в четырех из шести последних матчей «Университати» Крайова забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.16. Ничья — в 3.10, выигрыш «Университати» Крайова — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий реализовался в трех из пяти последних матчей хозяев поля.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Левски» — «Университатя» Крайова принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух голов, ведь так случилось в трех из четырех последних матчей «Левски».

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Левски» — «Университатя» Крайова принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20