22 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Левски» — «Университатя» Крайова. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Левски»
Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.
Команда начала играть в турнире с 1/8 финала отбора, в котором ей неудачно противостоял представитель Боснии и Герцеговины «Борац» Баня-Лука.
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках стартового тура нового розыгрыша чемпионата страны клуб на своем поле обыграл «Дунав» Русе (2:1).
Перед этим в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив опять-таки в домашних стенах разгромил все тот же «Борац» Баня-Лука (4:0) и вышел в четвертьфинал.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, «Левски» выиграл трижды при трех победах и одной ничьей.
Это убеждает в неплохих шансах хозяев поля одержать победу, тем более что в их пользу говорит более высокий класс, а также поддержка родных трибун.
Армстронг Око-Флекс и Рейналдо — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.
«Университатя» Крайова
Турнирное положение: «Университатя» Крайова начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Румынии в прошлом сезоне.
Команда стартовала в главном еврокубке с 1/8 финала отбора, в котором ей удалось оставить не у дел представителя Беларуси «МЛ Витебск».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках стартового тура нового сезона румынского первенства клуб дома со счетом 4:0 разгромил УТА Арад.
Ранее в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов коллектив также на своем поле минимально переиграл все ту же «Университатю» Крайова (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах, большинство из которых были официальными, «Университатя» Крайова ни разу не проиграла при восьми победах в основное время и шести ничьих.
Такие выступления обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, но добиться этого на чужом поле против чуть более классного соперника будет непросто.
Ассад аль-Хамлави — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Левски» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Левски» забивали больше двух голов
- в четырех из шести последних матчей «Университати» Крайова забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.16. Ничья — в 3.10, выигрыш «Университати» Крайова — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.
Такой же сценарий реализовался в трех из пяти последних матчей хозяев поля.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух голов, ведь так случилось в трех из четырех последних матчей «Левски».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20