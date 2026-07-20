21 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Ларн» и «Црвена Звезда». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Ларн»
Турнирное положение: «Ларн» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Северной Ирландии в прошлом сезоне.
Команда на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Колрейн», а также на шесть пунктов — занявший третью позицию в таблице «Гленторан».
Последние матчи: в предыдущем поединке — ответном в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле переиграл представителя Сан-Марино «Тре Фиори» (2:1).
Перед этим коллективу также удалось преуспеть, когда в первой игре этой же стадии турнира в чужих стенах одержал минимальную победу над все тем же «Тре Фиори» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в девяти последних поединках разного статуса «Ларн» ни разу не проиграл при шести победах в основное время и трех ничьих.
Такая хорошая форма вряд ли поможет хозяевам поля выиграть, даже при поддержке родных трибун, поскольку соперник явно превосходит их в классе.
Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша забивали разные игроки.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Сербии в прошлом сезоне.
Команда оказалась на голову сильнее конкурентов: на 10 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Войводину», а также на 13 баллов третий в таблице «Партизан».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках стартового тура нового сезона сербского первенства клуб дома со счетом 5:0 разгромил «Мачву» Шабац.
Ранее в товарищеской встрече коллектив остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от российского чемпиона — «Зенита» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, «Црвена Звезда» выиграла лишь один раз при двух ничьих и одном поражении.
Такие выступления вроде бы не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, однако разница в классе в их пользу все же обещают им успех.
Александар Катай — лучший бомбардир розыгрыша чемпионата Сербии прошлого сезона с 24 голами.
Статистика для ставок
- в девяти последних матчах «Ларн» не проиграл
- в трех последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 7.50, выигрыш «Ларна» — в 19.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.50.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше трех голов. Так было и в их последнем выездном поединке.
И хотя в шести последних матчах хозяев забивали меньше трех мячей, явный перевес их соперника в классе обещает результативную игру.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий был реализован в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды».
Ставка: обе команды забьют за 2.54