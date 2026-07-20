Выйдет ли «Црвена Звезда» в полуфинал?

прогноз на битву за полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.20

21 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Ларн» и «Црвена Звезда». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Ларн»

Турнирное положение: «Ларн» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Северной Ирландии в прошлом сезоне.

Команда на три балла опередила своего ближайшего преследователя — «Колрейн», а также на шесть пунктов — занявший третью позицию в таблице «Гленторан».

Последние матчи: в предыдущем поединке — ответном в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле переиграл представителя Сан-Марино «Тре Фиори» (2:1).

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Перед этим коллективу также удалось преуспеть, когда в первой игре этой же стадии турнира в чужих стенах одержал минимальную победу над все тем же «Тре Фиори» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в девяти последних поединках разного статуса «Ларн» ни разу не проиграл при шести победах в основное время и трех ничьих.

Такая хорошая форма вряд ли поможет хозяевам поля выиграть, даже при поддержке родных трибун, поскольку соперник явно превосходит их в классе.

Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Сербии в прошлом сезоне.

Команда оказалась на голову сильнее конкурентов: на 10 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Войводину», а также на 13 баллов третий в таблице «Партизан».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках стартового тура нового сезона сербского первенства клуб дома со счетом 5:0 разгромил «Мачву» Шабац.

Ранее в товарищеской встрече коллектив остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от российского чемпиона — «Зенита» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, «Црвена Звезда» выиграла лишь один раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие выступления вроде бы не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, однако разница в классе в их пользу все же обещают им успех.

Александар Катай — лучший бомбардир розыгрыша чемпионата Сербии прошлого сезона с 24 голами.

На что ставят в матче Ларн — Црвена Звезда Букмекерские коэффициенты на матч Ларн — Црвена Звезда: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти последних матчах «Ларн» не проиграл

в трех последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 7.50, выигрыш «Ларна» — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше трех голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя в шести последних матчах хозяев забивали меньше трех мячей, явный перевес их соперника в классе обещает результативную игру.

2.20 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ларн» — «Црвена Звезда» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий был реализован в пяти из шести последних матчей «Црвены Звезды».

2.54 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Ларн» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: обе команды забьют за 2.54