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прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.25

21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Орхус» и «Лех». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Орхус»

Турнирное положение: «Орхус» только стартует в новом сезоне. Минувший же чемпионат Дании команда завершила на первом месте.

При этом «Орхус» в среднем забивает 2 мяча за матч. В свои же ворота команда пропустила 32 мяча в 32 поединках прошедшего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма успешно. «Орхус» в спарринге одолел «Хорсенс» (2:0).

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До того команда была бита бельгийским «Юнионом» (1:2). А вот поединок с «Мотеруэллом» завершился яркой викторией (4:0).

При этом «Орхус» в четырех летних спаррингах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при трех пропущенных.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Орхус» постепенно набирает нужные кондиции. Датчане довольно неплохо атакуют, к тому же попытаются побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Как бы там ни было, «Орхус» будет действовать с позиции силы. Команда выгодно смотрелась в летних спаррингах и явно надеется на удачный старт в еврокубках.

«Лех»

Турнирное положение: «Лех» стал чемпионом Польши. Команда на 4 очка оторвалась от второй позиции.

Причем «Лех» в 34 матчах своего чемпионата забил 62 мяча. А вот пропустила команда 45 голов, причем сыграв вничью аж 12 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Лех» в Суперкубке Польши переиграл «Гурник» (3:1).

Несколько ранее команда в спарринге уверенно одолела «Богемианс» (4:0). Да и поединок с «Подберезова» завершился успехом (3:1).

В трех своих последних матчах «Лех» победил три раза. Команде удалось отличиться 10 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лех» продуктивно подготовился к новому сезону. Да и выигрыш Суперкубка Польши морально окрылил.

На месте и главная ударная сила команды Микаэль Исхак. В минувшем чемпионате Польши он настрелял 16 мячей и уже успел забить в Суперкубке.

«Лех» в кадровом плане выглядит достаточно скромно. К тому же не идет в плюс чрезмерная зависимость от Исхака в атаке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Орхус» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.10, тогда как победа оппонента — в 3.30.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: Обе команды вполне преуспевают в плане реализации, и уж точно не будут слишком осторожничать.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Орхус» — «Лех» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

4.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Орхус» — «Лех» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.

Пять причин, почему ставка зайдет