Пока весь мир видел одну историю на стадионе, у Аймена Хуссейна была своя. Его сборная проиграла Норвегии 1:4 в стартовом матче чемпионата мира, и всё же этот форвард оставил след на главной сцене футбола. Его гол головой на 39-й минуте отыграл мяч Эрлинга Холанда и подарил болельщикам Ирака момент надежды — в год возвращения страны на турнир после сорокалетнего перерыва. Этот текст — история о человеке, чей путь к чемпионату мира мог оборваться много раз

40 лет ожидания одного гола

Норвегия победила Ирак 4:1 (наш онлайн-репортаж), Холанд оформил дубль, а гол Аймена Хуссейна — красивый прыжок и точный удар головой мимо вратаря Эрьяна Нюланда — в итоге оказался лишь голом престижа, который позже был смазан его же автоголом. И всё же это был лишь второй гол Ирака за всю историю финальных стадий чемпионатов мира.

Сам момент стоит описать. Холанд открыл счёт на 29-й минуте простым ударом с близкого расстояния. Но через десять минут Ирак ответил: Али Джасим вывел Амира аль-Аммари, тот ворвался в штрафную и навесил с точностью до сантиметра — а Хуссейн в прыжке пробил головой так, что Нюланд не шелохнулся.

Хуссейн — из тех игроков, которых очень трудно контролировать в штрафной, и я очень счастлив и горжусь им. Грэм Арнольд главный тренер сборной Ирака

А ведь путь Хуссейна к чемпионату мира мог легко свернуть в другую сторону.

«Вот что приносит чемпионат мира»

Хуссейн рос в Ираке, где футбол был редким оазисом посреди хаоса. Неожиданный триумф национальной сборной на Кубке Азии 2007 года вызвал ликование по всей стране. Тогда иракские игроки были полупрофессионалами и готовились к турниру в Иордании из-за проблем с безопасностью дома, — хаос в стране всё ещё уносил десятки тысяч жизней. А их сенсационную победу в полуфинале над Южной Кореей омрачил теракт смертника в Багдаде, унёсший жизни десятков празднующих болельщиков.

Аймен Хуссейн и сборная Ирака в матче против Норвегии globallookpress.com

Аймен Хуссейн в матче против Норвегии (1:4) globallookpress.com

Через эту же эпоху прошла и личная трагедия Хуссейна. Ему было 12 лет, в 2008-м, когда его отца — солдата иракской армии — застрелили боевики «Аль-Каиды» (признана в России террористической), пока он покупал материалы для строительства семейного дома. Несколько лет спустя пришла новая беда: его старшего брата похитили в период беспорядков, и с тех пор о нём ничего не известно. Семья оказалась в числе вынужденных переселенцев.

«Я решил бросить футбол, чтобы заботиться о семье, но моя мать отказалась», — рассказывал Хуссейн в одном из интервью. Вместо этого она настояла, чтобы сын шёл за своей мечтой — той самой мечтой, что привела Ирак на первый с 1986 года чемпионат мира.

Путь к нему для 30-летнего форварда был каким угодно, только не гладким.

Допрос в аэропорту

Подготовку Хуссейна к чемпионату мира омрачил эпизод уже на въезде: по прибытии в США в начале месяца его задержали и допрашивали около семи часов в чикагском аэропорту О'Хара . В итоге его впустили — в отличие от фотографа сборной Ирака Талала Салаха, которого в страну не пустили вовсе. (Это, увы, не единичная для турнира история — на проблемы с визами и границей жаловались многие, включая команды и судей.)

Так что, когда Хуссейн поднялся выше всех и пробил головой мимо Нюланда, это был момент гордости — выстраданный.

Хуссейн продолжает забивать

Его гол в матче с Норвегией не стал сюрпризом для тех, кто следил за его восхождением. С 2023 года он — стабильный лидер «Львов Месопотамии» (так зовут сборную Ирака) с доминированием в воздухе и точным ударом в штрафной.

Именно Хуссейн был лучшим в исторической отборочной кампании Ирака, забив 12 голов — вдвое больше любого партнёра по команде, — и вывел страну на турнир через стыки. Это он решил всё в марте, забив победный мяч в игре с Боливией в Монтеррее (2:1), который и обеспечил Ираку путёвку. По красивому совпадению, тот гол стал 2527-м и последним голом всего отборочного цикла чемпионата мира — финальным штрихом, выведшим на турнир последнюю, 48-ю команду. На родине объявили государственный выходной , а мать Хуссейна потом призналась: «Я молилась за тебя ещё перед завтраком… Господи, дай Аймену и его товарищам победить».

Эрлинг Холанд и Аймен Хуссейн globallookpress.com

Впрочем, перед самим турниром к его форме были вопросы — в этом сезоне он боролся за игровое время в своём клубе «Аль-Карма» (куда, между прочим, перешёл за рекордные для иракского футбола 1,25 миллиарда динаров, став самым дорогим футболистом страны). На сомнения он ответил стойким матчем против одной из самых ярких команд турнира, поймав свой шанс посреди трудностей.

«У него было немало травм за сезон, и то, что он провёл все 90 минут с такой энергией и забил гол, — это фантастика», — сказал Арнольд.

Если Хуссейн сумеет удержать этот уровень, Ирак, возможно, ещё поверит, что способен выйти из сложнейшей группы I, где помимо Норвегии — финалист 2022 года Франция и Сенегал.