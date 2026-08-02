Goal.com разбирается, какому клубу лучше подходит форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, и куда именно стоит перейти ему.

Никто и никогда не мог обвинить Хулиана Альвареса в том, что он не знает, чего хочет. Его решение добиться ухода из «Манчестер Сити» в 2024 году стало неожиданностью: за первые два сезона в клубе он успел выиграть два титула АПЛ и Лигу чемпионов.

Однако аргентинец устал оставаться в тени норвежского голеадора Эрлинга Холанна. «Атлетико» быстро оформил переход форварда, заплатив рекордные 82 млн фунтов, и уже на официальной презентации нападающий ясно дал понять, почему решился на этот шаг.

«Я почувствовал, что мне необходимы перемены в карьере. Мне нужен был новый вызов, и я считаю, что этот клуб даст мне все возможности, чтобы показать свой лучший футбол».

«Я пришёл сюда, чтобы помогать команде и бороться за каждый трофей. Очень счастлив и полон мотивации. Я разговаривал с [наставником] Диего Симеоне, и он сказал, что хочет видеть меня здесь.

Хулиан Альварес (слева) и Диего Симеоне globallookpress.com

Он объяснил, что я смогу помочь команде, а она, в свою очередь, позволит мне раскрыть мои сильные качества и улучшить слабые стороны. Моя цель — показать свою лучшую игру, помочь коллективу побеждать и вывести "Атлетико" на самый высокий уровень», — добавил Альварес.

К сожалению, после этого смелого решения ему пока не удалось воплотить свои планы в жизнь. С тех пор, как экс-форвард «Манчестер Сити» возглавил атаку мадридцев, «Матрасники» так и не завоевали ни одного трофея. Если в своём дебютном сезоне в Ла Лиге он забил впечатляющие 17 мячей, то в прошлом розыгрыше чемпионата сумел отличиться лишь восемь раз.

Альварес стал лидером команды, но команды, стиль игры которой не раскрывает его сильные стороны. Сейчас ему 26 лет, лучшие годы карьеры ещё впереди, и он понял, что настало время для очередного «нового вызова».

По информации ESPN, его предпочтительный вариант — «Барселона», которая открыто заявила о своём интересе, вызвав тем самым гнев руководства «Атлетико».

Похоже, мадридский клуб готов сделать всё возможное, чтобы не допустить переезда Альвареса на «Камп Ноу». Это оставляет определённые шансы для других претендентов, включая «Арсенал». Однако действующему чемпиону Англии нет особой необходимости ввязываться в эту трансферную борьбу.

По своим игровым качествам аргентинец гораздо лучше подходит «Барселоне», и если каталонцам удастся оформить сделку, именно в ее составе он вполне может реализовать все оставшиеся карьерные амбиции.

«Лучшее решение для всех — трансфер»

Как и всегда, Альварес не стал скрывать своих амбиций. В интервью ESPN на раннем этапе чемпионата мира 2026 года он заявил:

«Я стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с теми людьми в "Атлетико", с которыми должен был поговорить. Думаю, что для всех лучшим решением станет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту».

Это короткое, но весьма громкое заявление прозвучало после сообщений о том, что «блауграна» предложила за Альвареса 100 млн евро. В ответ «Матрасники» необычным образом отреагировали в соцсетях.

Официальный аккаунт клуба в X опубликовал серию постов в фирменном стиле известного инсайдера Фабрицио Романо, с сарказмом «подтверждая» переходы Ламина Ямаля, Рафиньи и Педри в мадридский клуб. Публикации сопровождались отредактированными фотографиями игроков в форме «Атлетико».

Ламин Ямаль globallookpress.com

Пост о Ямале выглядел так:

«HERE WE GO! Мы отправили факс в "Барселону" с нашим предложением: четыре билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на издание ABC и пакет семечек. С нетерпением ждём ответа, чтобы подготовить официальное объявление».

Можно сказать, что в «Атлетико» восприняли предложение как оскорбление.

По данным Diario Sport, после этого клуб сообщил «Барселоне», что сумма в 150 млн евро является окончательной, причём деньги должны быть выплачены сразу и полностью — без каких-либо вариантов с включением в сделку таких игроков, как Марк Касадо или Ферран Торрес, чтобы снизить стоимость трансфера.

Лапорта усиливает давление

В июне «Атлетико» также отклонил предложение «Реала» на ту же сумму — 150 млн евро, однако, по информации The Athletic, внутри клуба его не сочли «подлинным».

В отличие от «Сливочных», «Барселона» ещё до открытия летнего трансферного окна определила Альвареса своей главной целью, а президент клуба Жоан Лапорта после переизбрания делает всё возможное, чтобы усилить давление на «Матрасников».

«Мы сделали предложение, но оно не является бессрочным, и в своё время сообщим, как долго оно останется в силе, — заявил функционер в июле.

Мы сделали его с намерением подписать футболиста, которого хотят видеть в команде и спортивное руководство, и главный тренер. Я считаю его великолепным игроком. Наше серьёзное предложение остаётся в силе, но срок его действия не бесконечен».

Лапорта также отверг мнение о том, что переход Альвареса невозможен по финансовым причинам после долгожданного возвращения «Барселоны» к правилу Ла Лиги 1:1 в рамках финансового фэйр-плей. Кроме того, он подтвердил, что сам игрок мечтает о переезде на «Камп Ноу».

«"Барселона" способна провести любую сделку, если она оправдана с точки зрения спорта и экономики. Мы будем диктовать условия на рынке, — продолжил президент.

Я разговаривал с "Атлетико" и ясно объяснил, чего мы хотим. [Спортивный директор] Деку сделал официальное предложение. Мы знаем, что игрок давно хочет перейти в "Барселону". Мы сделали это предложение с полным уважением к мадридскому клубу.

Мне ответили, что не собираются его продавать, поскольку не видят достойной замены. Мы будем сохранять предложение столько, сколько сочтём нужным. Мы не намерены зависеть от их решений. Если они захотят совершить эту сделку, мы будем только рады».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Атлетико» не собирается уступать

Тактика каталонцев привела в ярость генерального директора «Матрасников» Мигеля Анхеля Хиля Марина. Комментируя публичное желание Альвареса покинуть клуб, он заявил агентству EFE:

«"Барселона" проявляет к нам неуважение. Они считают, что могут вытирать о нас ноги, что мы слабые и глупые. На самом деле именно они демонстрируют всему миру свой способ ведения дел. Они лгут нам, игроку, СМИ... они даже обманывают собственных болельщиков.

Они пытаются убедить всех, что способны осуществить сделку, которую в действительности не могут себе позволить. Наша обязанность — защищать интересы "Атлетико". Поэтому мы подадим жалобу в ФИФА на "Барселону" за ведение переговоров с футболистом, находящимся на действующем контракте, в течение защищённого периода».

На этой неделе мадридцы выполнили своё обещание, официально подав жалобы в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), обвинив «блауграну» в незаконных переговорах с Альваресом, сообщает AFP.

Марин также подчеркнул, что «Атлетико» не намерен отпускать форварда, и эту позицию полностью разделяет наставник Диего Симеоне, уже строящий планы на сезон-2026/27.

«Это тот игрок, вокруг которого мы, как клуб и команда, хотим строить нашу игру, — сказал главный тренер "Матрасников" в интервью ESPN Argentina. — Именно так мы работаем с момента его прихода, и ничего не изменилось».

Эта трансферная история уже приобрела весьма неприятный характер и рискует оставаться серьёзным отвлекающим фактором для Симеоне вплоть до закрытия летнего трансферного окна 1 сентября.

Обмен на Дьёкереша исключён

Понять позицию «Атлетико» совсем не сложно. После ухода легенды клуба Антуана Гризманна в МЛС именно Хулиан Альварес стал безоговорочным лидером команды. Он внушает страх защитникам соперников и обладает тем самым мастерством, которое позволяет решать исход самых напряжённых матчей.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Его потеря фактически поставит крест на надеждах «Атлетико» всерьёз бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Уже сейчас разница в классе между мадридцами и «Барселоной» весьма ощутима, а продажа лучшего игрока действующему чемпиону Испании сделает этот разрыв практически непреодолимым.

В то же время, удерживать в команде разочарованного футболиста — тоже плохая идея. Чтобы вернуть «Атлетико» на путь к трофеям, Симеоне необходимы игроки, полностью разделяющие его философию.

Аргентинец же может довольно быстро превратиться в источник напряжения внутри коллектива — пусть даже только своим подсознательным языком тела и отношением к происходящему.

Поэтому «Атлетико» стоило бы гораздо охотнее рассматривать вариант с продажей Альвареса за границу. Это позволило бы сохранить гармонию в раздевалке и одновременно не усиливать прямого конкурента.

С форвардом также связывают ПСЖ, однако более реалистичным вариантом выглядит «Арсенал». Если у парижан и без того великолепная глубина состава в атаке, то в лондонском коллективе аргентинец мог бы сразу занять место в основе.

Впрочем, вопреки многочисленным сообщениям в СМИ, наставник «Арсенала» Микель Артета не готов обсуждать прямой обмен на Виктора Дьёкереша. На прошлой неделе Артета подтвердил, что швед остаётся частью его планов, что неудивительно: благодаря своим физическим данным он идеально подходит под тактическую систему испанского специалиста.

При этом универсальность Альвареса позволяет ему играть на фланге, под нападающим или даже в паре с Дьёкерешем. В прошлом сезоне в «Атлетико» он значительную часть игрового времени действовал в связке с Александером Сёрлотом.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Кроме того, аргентинец уже доказал свою состоятельность в АПЛ, записав на свой счёт 29 результативных действий в 67 матчах за «Манчестер Сити». Поэтому интерес «Арсенала» к нападающему выглядит абсолютно логичным, если клуб действительно стремится сделать следующий шаг в развитии.

«Барселона» может дать Альваресу необходимую свободу

При всём этом переезд на «Эмирейтс» выглядит не самым удачным вариантом для самого Альвареса. По стилю игры «Арсенал» во многом напоминает «Атлетико»: команда часто делает ставку на стандарты и добивается успеха за счёт мельчайших тактических деталей, а не благодаря свободному и динамичному комбинационному футболу.

Да, аргентинец стал бы ценным усилением атаки «Канониров», однако сложно представить, что Артета сумел бы раскрыть его потенциал полностью. Поэтому лондонцам разумнее сосредоточить силы и ресурсы на других приоритетных задачах.

Например, попытка сделать главным трансфером лета Винисиуса Жуниора из «Реала» выглядела бы куда более значимой — особенно после ухода Леандро Троссарда и нестабильной игры Габриэла Мартинелли на левом фланге атаки.

Гораздо больше шансов раскрыть весь свой потенциал у Альвареса именно в клубе его мечты. По информации Mundo Deportivo, он убеждён, что «Барселона» — идеальное место, где сможет вновь получать удовольствие от футбола.

Владение мячом и комбинационный стиль Ханси Флика способны предоставить ему ту свободу действий в атаке, которой ему так не хватает.

Жёсткие же требования Симеоне во многом сковывают Альвареса. Из-за огромного объёма работы в обороне и атаке он не может постоянно занимать позиции, с которых способен наносить соперникам максимальный ущерб.

В «Атлетико» от него часто требуют создавать голевые моменты практически из ничего, тогда как в «Барселоне» он постоянно взаимодействовал бы с такими креативными футболистами, как Ламин Ямаль, Рафинья и Дани Ольмо.

Конечно, Флик также будет требовать от него интенсивного прессинга — одного из главных его достоинств. Но после отбора мяча Альварес всегда будет иметь множество вариантов для продолжения атаки. В этой яркой и атакующей «Барселоне» он способен одинаково успешно проявить себя и как созидатель, и как бомбардир.

Ветеран Роберт Левандовски в своём последнем сезоне в Каталонии выглядел слишком предсказуемым и ограниченным, тогда как южноамериканец способен стать для команды серьёзным шагом вперёд — если Жоану Лапорте всё-таки удастся договориться со всё более раздражённым руководством «Атлетико».

Роберт Левандовски globallookpress.com

Поддержка со стороны Ямаля

Показательно и то, что сразу несколько игроков «Барселоны» открыто говорили о том, что были бы рады видеть нападающего в команде. Среди них — Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Педри.

Особенно откровенным был Ямаль. Отвечая на вопрос Cadena SER об аргентинце, он сказал:

«Я не слишком много об этом думаю, но мне бы очень хотелось, потому что Альварес — великолепный футболист. Если он придёт, мы встретим его с распростёртыми объятиями... На его месте я бы сделал этот выбор. Если он захочет перейти, мы будем его ждать. [Я говорю ему:] Действуй!».

В финале ЧМ-2026 нападающий играл против всех троих, и неудивительно, если после победы Испании над Аргентиной они успели сказать ему несколько обнадёживающих слов, ведь понимают, что именно Альварес может стать тем самым недостающим элементом в атаке «Барселоны», которая стремится выиграть свою первую Лигу чемпионов с 2015 года.

На чемпионате мира в Северной Америке аргентинские болельщики увидели лишь отдельные вспышки настоящего таланта нападающего. Самым ярким моментом стал его великолепный гол в дополнительное время четвертьфинала против Швейцарии.

Однако во многом это объяснялось тем, что команда Лионеля Скалони выглядела гораздо менее цельной, чем сборная, выигравшая чемпионат мира в Катаре четырьмя годами ранее. В той системе Альварес зачастую оставался лишь одним из помощников Лионеля Месси.

В «Барселоне» же он был бы окружён игроками топ-уровня и, следуя по пути Месси, стал бы частью слаженной команды с чёткой атакующей философией — что разительно отличается от его нынешней роли в «Атлетико».

«Хулиан подошёл бы многим клубам, но с его игровым стилем он просто идеально вписался бы именно в "Барселону". Это футболист топ-класса, способный сыграть практически на любой позиции в атаке и представляющий угрозу во всех её проявлениях», — заявил экс-нападающий мадридцев и каталонцев Серхио Агуэро в эфире стрим-шоу Jijantes этим летом.

Он попал в самую точку. Нет никаких сомнений, что Альварес смог бы успешно выступать и за «Арсенал», и за ПСЖ. Но именно «Барселона» способна предоставить ему площадку, чтобы превратиться в одного из лучших игроков мира. И будет очень жаль, если он так никогда и не получит этот шанс.