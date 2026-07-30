Все 55 национальных федераций УЕФА единогласно проголосовали за бойкот всех турниров ФИФА — включая мужской и женский чемпионаты мира и клубный ЧМ. Причина: план Джанни Инфантино продать долю в коммерческой структуре, которая будет управлять этими турнирами, частным инвесторам. Ставки настолько высоки, что прямо ставит историю в один ряд с Европейской Суперлигой. Как минимум.

Разбираем по частям: что предложила ФИФА, что ответила Европа, что говорят остальные конфедерации, где здесь деньги, где политика и что будет дальше.

Что именно предлагает ФИФА

Во вторник ФИФА подтвердила план создать коммерческую «дочку» — FIFA Forward Enterprise (FFE). В неё уйдут все коммерческие операции : телевизионные права, спонсорство, продажа билетов, лицензирование и операционное проведение турниров ФИФА, включая чемпионаты мира и клубный ЧМ .

Сама ФИФА как некоммерческая организация остаётся мировым руководящим органом футбола и сохраняет контрольный пакет в FFE. Внешним инвесторам предлагают миноритарные, не дающие контроля доли: речь о продаже до 21% при оценке всей структуры в 20 миллиардов долларов, что должно принести около 4,2 миллиарда .

Технической стороной сделки занимается J. P. Morgan. Ведущим инвестором в предполагаемой группе называют Thrive Eternal — американскую венчурную компанию, основанную Джошуа Кушнером, брат которого Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа. Источники ФИФА сообщили BBC Sport, что вопрос о том, кто станет исполнительным директором FFE, не обсуждался — ни в отношении Инфантино, ни кого-либо другого. Белый дом заявил, что «на данный момент» комментариев по плану не имеет.

Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп во время церемонии награждения после финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Утвердить схему должны большинство из 211 национальных федераций ФИФА и её Совет. Дедлайн — 19 сентября.

Деньги: пряник, дедлайн и обратный отсчёт

Финансовая механика — ключ к пониманию всего конфликта, потому что именно она превращает предложение в фактический ультиматум:

Федерациям, которые поддержат план до 19 сентября, обещают по 40 миллионов долларов каждой — как часть пакета на 10 миллиардов, доступного с 1 января 2027 года.

каждой — как часть пакета на 10 миллиардов, доступного с 1 января 2027 года. Первый транш — 20 миллионов — федерация может получить только при согласии в срок.

Ежегодные выплаты федерациям выросли бы с 2 до 5 миллионов долларов, плюс разовый платёж.

По расчётам ESPN, в сумме до 2037 года на каждую федерацию приходилось бы более 80 миллионов .

. Если план отклонят, пакет откатывается к прежним 2,7 миллиарда — примерно по 10 миллионов на федерацию.

То есть выбор, который получили 211 федераций, звучит так: поддержать — и получить вчетверо больше денег, отказаться — и остаться при старых суммах . Именно это УЕФА и назвал «управлением через устрашение».

Позиция УЕФА: бойкот без оговорок

Решение принято УЕФА в четверг, 30 июля, на экстренном виртуальном заседании под председательством Александера Чеферин а. По данным ESPN, слово взяли больше 50 федераций, и все высказались в одном ключе.

Александер Чеферин, президент УЕФА globallookpress.com

Заявление УЕФА на 470 слов

— редкий по резкости документ. Ключевые тезисы:

Об исходном принципе. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт: это одно из величайших спортивных наследий футбола, созданное поколениями игроков, сборных и болельщиков, и ни одна его часть не должна переходить частным инвесторам. «Чемпионат мира не продаётся».

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт: это одно из величайших спортивных наследий футбола, созданное поколениями игроков, сборных и болельщиков, и ни одна его часть не должна переходить частным инвесторам. О последствиях. С момента, когда внешние инвесторы получают доли в турнирах ФИФА, футбол меняется навсегда: коммерческая отдача становится постоянным обязательством, а ожидания инвесторов — ежедневным давлением. После этого каждое решение по календарю, форматам и будущему игры определяется не тем, что лучше для футбола, а тем, что лучше для акционеров.

С момента, когда внешние инвесторы получают доли в турнирах ФИФА, футбол меняется навсегда: коммерческая отдача становится постоянным обязательством, а ожидания инвесторов — ежедневным давлением. О процедуре. УЕФА называет безответственным и не имеющим оправданий то, что предложение такой значимости готовилось в секрете и было доведено почти до утверждения без содержательных консультаций. По формулировке организации, это не просто провал лидерства, а отказ ФИФА от обязанностей хранителя мирового футбола, и не «демократическое решение», а «управление через устрашение».

УЕФА называет безответственным и не имеющим оправданий то, что предложение такой значимости готовилось в секрете и было доведено почти до утверждения без содержательных консультаций. По формулировке организации, это не просто провал лидерства, а отказ ФИФА от обязанностей хранителя мирового футбола, и не «демократическое решение», а «управление через устрашение». О самом бойкоте. Сборные УЕФА не будут участвовать ни в одном турнире ФИФА до тех пор, пока предложение остаётся в силе , — вернуться Европа готова только если план будет полностью отозван и даны обязывающие гарантии, что ФИФА никогда больше не откроет своё управление и турниры частной собственности.

Ближайшие точки проверки: женский юношеский чемпионат мира (до 20 лет) в Польше с 5 сентября, стыковые матчи женского ЧМ в октябре, женский чемпионат мира в Бразилии в 2027-м и мужской в Испании, Португалии и Марокко в 2030-м.

Почему угроза Европы работает

Формально УЕФА — лишь четверть состава ФИФА. Но по спортивному весу это несопоставимые величины.

Из 8 четвертьфиналистов ЧМ-2026 шесть были европейскими, включая чемпиона — Испанию. В 2022-м таких было пять, в 2018-м — шесть.

Из 23 разыгранных чемпионатов мира 13 выиграли европейские сборные, остальные 10 — южноамериканские.

Три из четырёх полуфиналистов последнего женского ЧМ — из Европы. Как и три из четырёх полуфиналистов последнего клубного ЧМ.

Шесть из десяти первых сборных рейтинга ФИФА — европейские.

Отсюда и главный практический аргумент: без европейских участников ФИФА физически не сможет заработать те суммы, которые сама же обещает федерациям . Вице-президент УЕФА Лаура Макаллистер назвала план «реальной экзистенциальной угрозой игре», но выразила надежду, что до бойкотов не дойдёт — именно потому, что «локомотив мирового футбола — Европа».

Есть и прямой прецедент: в 2021 году ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира раз в два года — ровно под угрозой европейского бойкота.

Что отвечает ФИФА

Джанни Инфантино защищает план и настаивает, что процесс идёт нормально.

В пятиминутном видео, выпущенном ФИФА в среду, он назвал происходящее «демократическим процессом» и «консультационным процессом», а укрепление коммерческой стороны игры — «естественным следующим шагом в эволюции» организации. Отдельно он подчеркнул, что это «предложение, а не обязательство».

Логика ФИФА, если свести к сути, такая: футбол — самый популярный спорт в мире и мощный двигатель социального развития; отдельные части игры уже превратили эту популярность в огромную коммерческую ценность, и задача ФИФА — чтобы вместе с ними росли и все остальные. По словам Инфантино, у каждой федерации должна быть возможность получить справедливую долю доступного финансирования и решать свою судьбу самостоятельно, а не зависеть от других. Название этому он дал прямое: «демократизация футбола во всём мире».

ФИФА также заявляет, что деньги, полученные через FFE, будут реинвестированы в спорт.

Остальной мир: критика есть, бойкота пока нет

Важный нюанс: за пределами Европы возражения касаются в первую очередь процедуры, а не самой идеи.

CONCACAF (41 федерация) заявила, что узнала о плане только из сообщений СМИ и затем из пресс-релиза, и «глубоко обеспокоена отсутствием должной процедуры». Ранее там же поднимали вопрос, зачем богатой ФИФА внешние инвестиции.

(41 федерация) заявила, что узнала о плане только из сообщений СМИ и затем из пресс-релиза, и «глубоко обеспокоена отсутствием должной процедуры». Ранее там же поднимали вопрос, зачем богатой ФИФА внешние инвестиции. AFC (47 федераций) выразила разочарование тем, что вопрос попал в публичное поле до того, как «семья AFC» смогла обсудить его по установленным каналам. Президент конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа в письме федерациям назвал отсутствие консультаций «абсолютно неприемлемым» и заявил, что для такого решения нужна поддержка всех шести конфедераций.

(47 федераций) выразила разочарование тем, что вопрос попал в публичное поле до того, как «семья AFC» смогла обсудить его по установленным каналам. Президент конфедерации и заявил, что для такого решения нужна поддержка всех шести конфедераций. CAF ограничилась подтверждением участия в консультациях и призвала свои федерации самостоятельно изучить предложение; исполком конфедерации собирается на следующей неделе, чтобы «оценить» план.

ограничилась подтверждением участия в консультациях и призвала свои федерации самостоятельно изучить предложение; исполком конфедерации собирается на следующей неделе, чтобы «оценить» план. CONMEBOL и OFC публично не высказывались.

В сумме конфедерации, которые либо критиковали план, либо выражали обеспокоенность, представляют 143 федерации из 211. При этом, по данным CBS Sports, как минимум одна национальная федерация план уже одобрила.

Что говорят ещё

Реакция вышла за спортивные рамки почти сразу.

Английская федерация заявила, что стоит «плечом к плечу» с европейскими коллегами и полностью поддерживает коллективную позицию: чемпионат мира принадлежит футболу и будет принадлежать всегда. Шотландская федерация поддержала претензии к порядку внесения предложения и установленному дедлайну без полноценных консультаций. Аналогичные заявления выпустили Уэльс и Норвегия, которая и раньше критиковала ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем сказал, что чемпионат мира — не продукт, а величайшее соревнование в мировом спорте, и оно никогда никому не принадлежало настолько, чтобы его продавать. Министр культуры Лиза Нэнди назвала решение УЕФА принципиальным и заявила, что футбол принадлежит болельщикам, а не миллиардерам-инвесторам. Критиком плана выступил и предшественник Инфантино Зепп Блаттер, а также официальные лица Евросоюза.

Зепп Блаттер, бывший президент ФИФА. 25 марта 2025 года globallookpress.com

Исполнительный директор Football Supporters Europe Ронан Эвен назвал позицию УЕФА «очень впечатляющей» и «настоящей демонстрацией силы».

Бывший председатель Английской федерации Дэвид Бернстайн считает, что Инфантино придётся отступить: сделка неприемлема, а если организации нужен капитал, есть более удачные способы его привлечь. При этом Бернстайн не верит в раскол: «Это было бы проигрышем для всех. ФИФА не может позволить себе отсутствие европейских сборных, да и Европа не может позволить себе быть вне этого».

Экс-директор по коммуникациям ООН Эрве Верхусел, много работавший с ФИФА, предложил рассматривать позицию УЕФА не как угрозу, а как повод начать разговор заново — с чистого листа, а не с проекта, у которого уже есть название, финансовые консультанты, потенциальные инвесторы и готовая структура.

Аргумент против: календарь

За громкими заявлениями стоит вполне конкретное опасение, и его лучше всего сформулировал Forbes.

Логика частных инвестиций проста: доход должен расти. Расти он может через расширение турниров — и по числу участников, и по частоте. Чемпионат мира уже вырос с 32 до 48 команд, клубный ЧМ превратился в месячный турнир на 32 клуба, женские турниры тоже расширяются. Больше матчей — больше телевизионных денег, больше команд — больше спонсоров. Но эти цели совпадают с интересами инвесторов, а не обязательно с интересами спортивного баланса и здоровья игроков.

Джанни Инфантино, 29 июля 2026 года globallookpress.com

Перегруженность календаря и без того считается одной из главных проблем футбола: лиги, клубы и игроки жалуются на нагрузки уже давно, а конфликт вокруг календаря дошёл до антимонопольной жалобы в Еврокомиссию от FIFPRO и European Leagues. Появление у ФИФА инвесторов, которым нужен возврат, сделает дальнейшее расширение проще обосновать. Тот же Forbes отмечает, что нормой на прошедшем чемпионате мира стали динамическое ценообразование на билеты, увеличенное количество рекламы во время матчей и дополнительные коммерческие вставки.

Есть и второй слой — борьба за влияние. УЕФА и CONMEBOL десятилетиями доминируют за счёт Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Кубка Америки. ФИФА пытается расширять своё присутствие за пределы чемпионата мира, создавая новые турниры. Приток частных денег дал бы ей ресурсы конкурировать с конфедерациями напрямую — и именно это, по оценке Forbes, беспокоит Европу не меньше, чем сам принцип.

Политический фон

Отдельная линия, о которой пишут почти все: отношения Инфантино с американской администрацией.

Прошедший в США чемпионат мира, как отмечает Time, только укрепил политические и личные связи Инфантино и Трампа — и усилил вопросы к ним, в том числе со стороны УЕФА. Участие в потенциальной сделке компании, основанной братом зятя президента США, добавило к этому вопросов о прозрачности: УЕФА заявил, что в схеме «нулевая прозрачность в отношении того, кто получает финансовую выгоду».

Дональд Трамп, президент США, после финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Отношения Европы и ФИФА к этому моменту и так были напряжёнными. В 2025-м Инфантино отправился с Трампом в поездку по странам Персидского залива вместо участия в открытии конгресса ФИФА — тогда европейская делегация покинула зал. Чеферин, в свою очередь, в знак протеста не поехал на финал чемпионата мира. А решение ФИФА приостановить дисквалификацию Фоларина Балогуна за красную карточку в УЕФА назвали «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным».

Есть и электоральный контекст: Инфантино переизбирается на посту президента ФИФА в марте, и до сих пор считалось, что он пойдёт без конкурентов. В четверг появились сообщения, что УЕФА рассматривает возможность выдвинуть против него кандидата; среди возможных фамилий называют президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, который, впрочем, по сообщениям, не горит желанием участвовать.

Что будет дальше

Открытых вопросов больше, чем ответов.

Как отреагирует сама ФИФА и лично Инфантино на решение УЕФА — ответа на момент выхода заявления не было.

Что будет с женским юношеским чемпионатом мира в Польше, который стартует 5 сентября — то есть до дедлайна 19 сентября.

Успеет ли ФИФА получить первый транш частных денег к концу октября, как планировала.

Пойдут ли за Европой другие конфедерации — и хватит ли ФИФА голосов без них.

Позиция Бернстайна, вероятно, ближе всего к реалистичному прогнозу: в нормальной организации отступление такого масштаба означало бы уход руководителя, но ФИФА — организация не нормальная, и если у Инфантино останется поддержка достаточного числа федераций, он продолжит.

Пока же футбол оказался в ситуации, где обе стороны заявили о принципах, с которых не сойдут, а первая проверка на прочность наступит меньше чем через шесть недель.