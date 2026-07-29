Тернистый путь прошли функционеры Итальянской федерации футбола, прежде чем согласовали кандидатуру главного тренера национальной команды, развернув настоящую драму из обыденного события. Взвесив все за и против, президент FIGC Джованни Малаго в последний момент отцепил Андреа Пирло и предпочел довольно прагматичный вариант с Роберто Манчини, которого многие списали со счетов в свете отъезда на заработки в Саудовскую Аравию и Катар.

Блудный сын

Фаворитизм 61-летнего специалиста в гонке за тренерским креслом «скуадры адзурры» практически не подлежал сомнению после того, как Андреа Пирло собственноручно предоставил повод итальянским чиновникам распять себя, связавшись с российской букмекерской конторой во время ЧМ-2026. Регалии Манчини, насчитывающие на клубном уровне чемпионства в рамках АПЛ и Серии А, красноречиво подтверждают его мастерство, и для общественности на Апеннинском полуострове он до сих пор культовый алленаторе, подаривший бурю эмоций благодаря виктории на Евро-2020.

Сборная под руководством Роберто на триумфальном чемпионате Европы выбросила из головы мотивы катеначчо, сосредоточившись на вертикальной манере и диктуя оппонентам свой темп игры, — среднее владение мячом составляло 54.6%, точность передач 86.7% и количество явных голевых шансов достигало 2.6 за матч. Тогда «скуадра адзурра» безболезненно пережила смену поколений, и на первый план при Манчини вышли Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла, Мануэль Локателли и Федерико Кьеза, чей вдохновенный перформанс стал откровением того ЧЕ.

Как и его предшественник Джан Пьеро Вентура, Роберто споткнулся в стыковых поединках за выход на мундиаль, где неприступной крепостью оказалась скромная Северная Македония. Игроки «скуадры адзурры» осаждали ворота Столе Димитриевского, нанеся тридцать два удара, подав шестнадцать угловых и контролируя мяч 65% времени, однако дерзкая вылазка «красных львов» на второй компенсированной минуте похоронила надежды итальянцев.

Волна негодования местных тиффози едва не накрыла Манчини, и удержаться на плаву ему помогли лишь прошлые достижения, к тому же, спустя год сборная Италии символически реабилитировалась в глазах публики, вновь завоевав бронзовые награды Лиги наций УЕФА. Историю во главе национальной команды он прервал самостоятельно — между ним и тогдашним главой FIGC Габриэле Гравиной пробежала кошка, якобы управленец мешал Роберто комплектовать тренерский штаб, в свою очередь, функционер назвал поступок рулевого предательством.

Роберто Манчини globallookpress.com

Подозрительно быстро итальянец подыскал себе теплое местечко, обустроившись через две недели в сборной Саудовской Аравии, где ему на стол положили договор с окладом порядка 30 млн евро в год, более щедрым трудовым соглашением на тот момент способен был похвастаться только коуч «Атлетико» Диего Симеоне. Искренность слов Манчини относительно палок в колеса со стороны Гравины сходу поставили под сомнение, приравняв их к предлогу для оперативного ретирования ради подписания щедрого контракта с «арабскими соколами».

Ошибка — краткая характеристика Роберто собственного поступка, так как в Саудовской Аравии он, мягко говоря, не прижился и запомнился, скорее, как шарлатан, чем именитый менеджер, который посодействовал дальнейшему прогрессу коллектива. Вместе с «зелеными» наставник сошел с дистанции Кубка Азии уже в 1/8 финала, абсурдно упустив победу во встрече с Южной Кореей, — подопечные Юргена Клинсманна восстановили паритет на девятой добавленной минуте, вслед за чем деклассировали раздосадованных саудовцев в серии пенальти. Терпение руководства Федерации футбола Саудовской Аравии окончательно лопнуло в отборочном цикле на ЧМ-2026, когда «арабские соколы» с июня по октябрь 2024 разжились всего восемью пунктами в шести спаррингах.

Гранды итальянской Серии А «Ювентус» и «Рома» пытались переманить Манчини обратно на родину, но, взяв творческий отпуск на год, алленаторе снова соблазнился ближневосточными богатствами, возглавив катарский «Аль-Садд». Клуб из города Доха, доминирующий в первенстве Катара, внезапно забуксовал, и Роберто удалось привести команду в чувства, пополнив трофейную комнату очередным чемпионством по итогам кампании 2025/2026.

Прекратил сотрудничество с «Аль-Саддом» Манчини, рассчитывая попасть на вершину в списке претендентов на тренерский мостик сборной Италии, и едва не остался у разбитого корыта, узнав о переговорах FIGC с Андреа Пирло, — ранее кандидатуру специалиста проигнорировал глава делегации «скуадры адзурры» Джанлуиджи Буффон, когда должности лишился Лучано Спаллетти, теперь аналогичный фокус хотел провернуть технический директор Паоло Мальдини. Волею судьбы желанный билет достался Роберто, в то время, как противники его приглашения остались за бортом Итальянской федерации футбола.

Потерянное поколение

Облик сборной Италии с момента отставки Манчини в 2023 претерпел кардинальных изменений, и, нельзя сказать, что потенциал коллектива соответствует тому, чтобы конкурировать наравне с командами уровня Испании, Франции, Англии и, со всем уважением, Норвегии, поэтому поражения от менее статусных соперников, сродни Боснии и Герцеговины, суровая закономерность, но никак не шокирующая случайность. «Скуадра адзурра» даже не попадает под характеристику разобщенного сборища индивидуальностей, ведь действительно звездных исполнителей можно пересчитать на пальцах одной руки: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Сандро Тонали и Николо Барелла.

Причем, надевая футболку сборной Италии, их лоск моментально испаряется и на газоне появляются одиннадцать посредственностей, наглядным примером чему послужил катастрофический поединок с Боснией и Герцеговиной. Бастони оставил коллектив в меньшинстве под занавес первого тайма, заставив Дженнаро Гаттузо перейти на гораздо более трусливую модель, Барелла и Тонали позволили хозяйничать дружине Сергея Барбареза в центре поля, Димарко вальяжно отпустил на левом фланге Амара Дедича при голе Хариса Табаковича, магия Доннаруммы испарилась в серии пенальти.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Тревожным звоночком следует назвать низкую востребованность итальянцев за рубежом, особенно в ведущих лигах Европы, — Доннарумма выпорхнул из миланского гнезда в еще 2021, котируясь основным в «ПСЖ» и «Манчестер Сити», Тонали последовал его примеру в 2023, барражируя между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом», которые не дотягивают до титула «топ», Кьеза перебрался в «Ливерпуль», как сбитый летчик. СМИ активно сватали Бастони в мадридский «Реал» и «Барселону», однако до конкретных предложений дело не дошло, исключением из правил выступил трансфер молодого Марко Палестры из «Аталанты» в «Челси» за 57 млн евро, правда долю скептицизма добавляет и расточительный подход «аристократов» к тратам, и один вразумительный сезон 21-летнего терцино за «Кальяри».

Лига Кальчо давно утратила вывеску индустрии, куда обращались сильнейшие европейские клубы в нулевые и десятые годы XXI века, обивая пороги в надежде заполучить таких глыб, как Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Паоло Мальдини, Алессандро Дель Пьеро. Академии за редким исключением выпускают в свет таких многообещающих бриллиантов, сродни Марко Палестре и Франческо Пио Эспозито, и коллективы набивают свои обоймы россыпью легионеров (впереди планеты всей — «Комо»), задвигая отечественных игроков пылиться на полки.

Имена не разойдутся с делом?

Фарс, развернувшийся вокруг назначения Андрея Пирло главным тренером сборной Италии, разворошил целый улей и повлек пертурбации внутри FIGC, — технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо пресытились кулуарными играми, когда к их мнению наплевательски отнесся Джованни Малаго, и сложили полномочия спустя шестнадцать дней. Обхаживания Джорджо Кьеллини не увенчались успехом, и тот отказался прощаться с зоной комфорта в «Ювентусе» ради турбулентной обстановки «скуадры адзурры».

Козырем в рукаве президента Итальянской федерации футбола оказался нигде не задействованный Клаудио Раньери, который в апреле покинул пост советника правления «Ромы» из-за разногласий с наставником Джан Пьеро Гасперини. Два мэтра не ужились под крышей «Стадио Олимпико» — поводом для конфликта стал разный взгляд на трансферную политику «джаллоросси», когда алленаторе выразил негодование некоторыми новобранцами, услышав возражение 74-летнего функционера, что все переходы утверждались совместно.

Трений такого рода в сборной Италии явно не предвидится, однако Раньери вполне в силах вмешиваться в формирование состава и тренерского штаба, чего ранее Манчини не потерпел от Габриэле Гравины. Клаудио никак не дадут спокойно наслаждаться пенсией, выдергивая, как пожарный вариант, и, к его чести, он соглашается на авантюры, сперва наведя порядок в «Роме», и теперь с энтузиазмом взялся спасать «скуадру адзурру» из трясины.

Клаудио Раньери и Роберто Манчини globallookpress.com

Дуэт Манчини — Раньери на бумаге выглядит даже перспективнее тандема Пирло — Мальдини, поэтому от них ждут выполнения задачи-минимум, к которой деградировала сборная Италии, с квалификацией на ЧМ-2030. Тем не менее миссия опытных итальянских профессоров значительно масштабнее и заключается в закладке фундамента не только для регулярных отборов на мундиаль, но и виктории на мировом первенстве — четыре звезды над эмблемой заставляют мыслить глобально.