The Athletic рассказывает, почему назначение Луиса Энерике на пост главного тренера стало поворотным моментом в современной истории «Пари Сен-Жермен».

На свадьбе Марко Верратти Килиан Мбаппе познакомился со Златаном Ибрагимовичем. Ему нужен был совет.

— Как ты считаешь, Златан, что мне делать?

У Ибрагимовича был готовый ответ.

— Тебе стоит перейти в «Реал» и познакомиться с клубом с другой философией и другими правилами поведения, — сказал он Мбаппе.

Можно представить, как отреагировал президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, когда эта история дошла до него. Он хотел понять, во что вообще играет Ибрагимович.

За годы на «Парк де Пренс» швед пришел к выводу: в «ПСЖ» слишком много звезд и слишком мало готовности жертвовать собой. «Они используют только половину своего потенциала — и все равно побеждают. Если вершина пирамиды слаба, слабым будет и основание».

Такой анализ разозлил Аль-Хелаифи. Верный себе — провокационный и прямолинейный, — Ибрагимович, ныне старший советник владельцев «Милана», позже утверждал, что даже предлагал свою кандидатуру на пост спортивного директора.

В целом швед считал, что парижанам катастрофически не хватает дисциплины. Как он позже подробно описал в своей книге «Адреналин»: «Если бы в клубе было больше строгости, на поле отрабатывали бы абсолютно все. Никто бы не опаздывал на тренировки. Никому бы не позволялось делать то, что вздумается. Будь моя воля, я бы не просил игроков выполнять требования. Я бы им приказывал».

По мнению Златана, Леонардо, занимавший тогда пост спортивного директора, не обладал достаточным авторитетом. В реалиях «ПСЖ» тех лет, если тренер пытался установить жесткие рамки, а футболисту это не нравилось, тот просто шел жаловаться напрямую Аль-Хелаифи.

«Давайте я опишу вам суть "ПСЖ" в нескольких словах. Зарплату платят исправно? Да. Чемпионат выигрывают? Да. Жизнь в Париже прекрасна? Да. В обойме 40 игроков, и никто из них не хочет уходить, даже если не попадает в состав, потому что условия там слишком комфортные», — резюмировал Ибрагимович.

В конечном итоге Мбаппе последовал совету Ибрагимовича, хотя его долгожданный переход в «Реал» состоялся лишь много лет спустя. По иронии судьбы, к моменту его отъезда на «Сантьяго Бернабеу» «ПСЖ» трансформировался в совершенно иную структуру. Парижский клуб стал именно таким, каким его хотел видеть Ибрагимович.

За 15 лет с момента приобретения клуба фондом Qatar Sports Investments Аль-Хелайфи одобрил трансферы на общую сумму 2,5 миллиарда евро. Цифра колоссальная как в экономическом, так и в ментальном плане. «ПСЖ» установил мировой трансферный рекорд, купив Неймара. Парижане подписали Лионеля Месси — величайшего игрока в истории футбола. Предполагалось, что вместе с уроженцем Парижа Мбаппе это трио будет передавать друг другу не только мяч на поле, но и «Золотые мячи» на церемониях. Тем не менее, как заявил Аль-Хелаифи в интервью CBS ранее в этом месяце, его «лучшим решением» в клубе стала вовсе не покупка кого-то из этих суперзвезд. Им стало приглашение Луиса Энрике.

Астуриец принес в команду ту самую дисциплину и строгость, ради поиска которых, по мнению Ибрагимовича, Мбаппе следовало уехать в Мадрид. Килиан убедился в этом лично за тот единственный год, который он провел в «ПСЖ» под руководством Энрике.

Все видели видеозапись их индивидуального тактического разбора на тренировочной базе клуба, где Энрике говорит нападающему: «Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Так вот, Майкл Джордан брал всех своих партнеров за яйца и отрабатывал в защите как сукин сын. Ты должен подавать этот пример — сначала как человек, а затем как игрок. Иди и защищайся».

Энрике сделал то, что не удавалось ни одному его предшественнику в Париже. Да, он принес французскому клубу первую в его истории победу в Лиге чемпионов и требл. Да, он сделал это, воссоздав модель той самой «Барселоны» образца 2015 года, с которой оформил свой первый требл. Параллели между этими командами, разделенными целым десятилетием, поражают: именно «Барселона» Энрике удерживала рекорд по количеству обводок за один сезон Лиги чемпионов, пока его же «ПСЖ» не превзошел это достижение в прошлом году.

Было бы ошибкой, однако, называть эти триумфы идентичными. В «Барселоне» присутствовал элемент преемственности между его назначением и эпохой Пепа Гвардиолы. Оба играли за каталонский клуб, оба начинали тренерскую карьеру в «Барселоне Б», оба работали с молодым Месси. В «ПСЖ» же Энрике пошел на абсолютный разрыв с прошлым. Он полностью трансформировал футбольный клуб.

В современном футболе это редчайшее достижение. Сформировавшуюся идентичность почти невозможно поменять. Клубную ДНК зачастую нельзя переписать, устоявшаяся культура становится неподвижной, а стереотипы намертво приклеиваются к команде. Энрике сумел их сорвать.

В этом вся его суть. Когда Франко Бальдини приглашал Энрике в «Рому» 15 лет назад, он искренне верил, что этот специалист способен изменить не только римский клуб, но и весь итальянский футбол. Ультрас поначалу доверились этой идее, вывесив на фанатской трибуне Curva Sud баннер со словами о том, что «Рома» больше не является «рабом результата».

У Бальдини от этого лозунга шли мурашки по коже. Он символизировал понимание того, что клуб должен оценивать себя не только по числу побед и поражений. Его нужно оценивать по качеству игры, соответствию стандартам и уровню самоотдачи — качествам, которые олицетворял сам Энрике, ежедневно накручивавший по 80 километров на велосипеде по пути на тренировку и обратно.

Поблажек не было никому. Даже Франческо Тотти — капитану команды и одному из величайших итальянских футболистов в истории. Бальдини был убежден, что Тотти необходимо вывести из зоны комфорта. Он публично назвал неприкасаемого десятого номера «ленивым» и с радостью продал бы его, будь на то его воля.

У Энрике и Тотти также была своя предыстория. За десять лет до этого, во время матча между «Барселоной» и «Ромой», испанец прилично приложил итальянца по ногам. И когда Энрике оставил капитана в запасе на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Слована» из Братиславы (римляне проиграли 0:1), Тотти демонстративно заявился на тренировку в футболке с надписью «Basta» («Достаточно»). Местная пресса тут же сделала вывод: эти двое никогда не сработаются.

«На самом деле все эти опасения быстро развеялись благодаря поведению тренера и, прежде всего, его честности как человека. Многие из нас искренне прониклись уважением к Луису Энрике, начиная с Даниеле Де Росси и меня самого. Он принес новые идеи и объяснял их с поразительной страстью пророка. Главное, что стоит отметить: он полностью перевернул все, что было в клубе до него», — вспоминал позже Тотти в своей автобиографии «Un Capitano».

Де Росси, которого Энрике однажды вывел из состава на матч с «Аталантой» за опоздание на командное собрание всего на несколько секунд, утверждает, что совместный год работы с испанцем получился настолько вдохновляющим, что он ставит Луиса Энрике в один ряд с Лучано Спаллетти как наиболее повлиявших на его карьеру специалистов. Именно Энрике первым убедил Де Росси опускаться на поле в линию между центральными защитниками, открыв для него совершенно новый взгляд на тактику.

В Риме Энрике задержался ненадолго, покинув клуб по собственному желанию уже после первого сезона. На тот момент ему еще не хватало опыта, его игровой стиль не прижился мгновенно, и «Рома» финишировала лишь седьмой. Тем не менее игроки очень не хотели его ухода — они понимали, что этого тренера ждет большое будущее в другой команде.

«Он доказал, что вовсе не является тем идиотом, каким его пытались выставить в Риме», — подвел итог Де Росси.

И если в Риме футбольную культуру переломить так и не удалось, то в Париже — проявив чуть больше упорства — Энрике это сделал. И это колоссальное достижение для структуры, которой самой нужно было повзрослеть и наконец понять, как устроен футбольный бизнес.

За эти годы «ПСЖ» перепробовал тренеров самых разных калибров. Карло Анчелотти стал первым серьезным назначением Аль-Хелаифи и Леонардо.

Анчелотти — это синоним Лиги чемпионов, победа в которой всегда была для боссов парижан полярной звездой. «Они бредили исключительно Лигой чемпионов», — вспоминал Карло в своей книге «Мечта». Увы, привезти кубок в Париж ему тогда не удалось.

Лоран Блан до недавнего времени оставался тренером, дольше всех проработавшим при катарских владельцах. Француз и чемпион мира, он олицетворял локальный вектор развития.

Затем пришел Унаи Эмери — тренер, привыкший добиваться с менее статусными командами большего, чем от него ждут.

Маурисио Почеттино приглашался с репутацией строителя долгосрочных клубных проектов. Томас Тухель виделся олицетворением немецкой школы гегенпрессинга — главного тактического тренда эпохи наряду с испанской позиционной игрой.

Все они штамповали внутренние титулы, но так и не смогли выиграть тот самый трофей. И все они неизменно разбивались об одни и те же внутренние проблемы.

Будучи самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов и признанным мастером по обузданию эго главных мировых звезд, Анчелотти, казалось бы, идеально подходил для «ПСЖ». Однако даже этого обычно невозмутимого тренера порядком утомила «нелепая», по его выражению, атмосфера в парижском клубе, и он твердо решил уйти уже по окончании своего первого полноценного сезона.

Перед домашним матчем против «Порту», закрывавшим групповой этап Лиги чемпионов, «ПСЖ» потерпел поражение от «Ниццы» в чемпионате Франции. Парижане к тому моменту уже гарантировали себе выход в плей-офф, но Анчелотти утверждает, что Аль-Хелаифи и Леонардо, которого Карло отлично знал еще по совместной работе в «Милане», пригрозили ему увольнением в случае осечки.

«Это сразу породило чувство нестабильности и недоверия. Именно тогда я принял решение, что покину клуб в конце сезона, независимо от того, как сложатся оставшиеся матчи. Я прямо сказал об этом Леонардо. Если они именно так демонстрируют веру в меня, то оставаться здесь я не желаю, даже если мы в итоге выиграем Лигу чемпионов», — вспоминал позже Анчелотти.

Опыт Унаи Эмери был несколько иным. Баскский специалист не чувствовал, что руководство клуба подрывает его авторитет. По его словам, Аль-Хелаифи четко дал понять игрокам, кто здесь главный. В то же время, размышляя о своей карьере в интервью El Pais, Эмери отмечал: «Если футболисты имеют прямой доступ к президенту и не понимают до конца, что прислушиваться нужно именно к тренеру, моя позиция автоматически ослабевает».

«В некоторых командах у меня возникали из-за этого проблемы, в других же — субординация соблюдалась безукоризненно. Это вопрос лидерства. В Испании на этот счет есть интересный контраст: в мадридском "Реале" самым медийным и главным лидером является Флорентино Перес; в "Атлетико" это лидерство олицетворяет Диего Симеоне; в "Барселоне" ключевой фигурой был Лионель Месси, а в "Севилье" — Рамон Мончи...», — добавил Эмери.

В «ПСЖ» же — как минимум со стороны — всегда казалось, что главными звездами проекта остаются игроки, а вовсе не главный тренер. Особенно явно это проявилось в период подготовки к чемпионату мира в Катаре, организованному владельцами клуба.

Вместо того чтобы выстраивать клубную структуру под конкретного тренера, как это сделал «Манчестер Сити» под руководством шейхов из Абу-Даби для Хосепа Гвардиолы, «ПСЖ», складывалось ощущение, строился исключительно ради пиара мундиаля. Клуб символично собрал под одной крышей главных медийных лиц того турнира — Месси, Неймара и Мбаппе.

«Приехать в Париж и заставить Месси прессинговать так, будто это Сон в 21 год или Харри Кейн в 20 — это было практически невозможно.

Я говорил: нельзя просто сказать Месси — иди прессингуй. Мы пытались, но это сложно. Когда ты тренируешь игроков такого калибра, дело не ограничивается тактическими установками на поле. Нужно четко осознавать, что любое твое решение имеет колоссальный внешний резонанс», — вспоминал Почеттино.

Накануне своего увольнения в 2020 году Томас Тухель, по сообщениям прессы, сокрушался: «Кто я здесь — по-прежнему главный тренер или уже спортивный политик, министр спорта?»

Впоследствии немец утверждал, что его слова вырвали из контекста, и это была лишь шутка на родном языке. «Я не говорил, что политика здесь важнее спорта, как не говорил и того, что перестал получать удовольствие от тренировочного процесса. Это неправда», — прояснил Тухель в интервью Canal+.

Однако именно такое впечатление о «ПСЖ» к тому моменту сложилось у всей футбольной общественности.

Луис Энрике кардинально изменил положение дел. Безусловно, ему помогли сопутствующие обстоятельства: чемпионат мира в Катаре остался позади. Луиш Кампуш, новый советник клуба по футбольной стратегии, признался в документальном фильме от Movistar: «Честно говоря, раньше мы были слишком индивидуалистичны. Нам необходимо начать думать как коллектив».

Аль-Хелаифи в интервью Le Parisien объявил о новом этапе в истории «ПСЖ». «Возможно, нам стоит сменить слоган. "Мечтать о большем" — это прекрасно, но сегодня мы обязаны быть реалистами. Нам больше не нужен этот показной лоск и гламур. Эпоха блеска и мишуры подошла к концу», — заявил президент.

Для Энрике это стало четким сигналом к тому, что в Париже наконец можно продуктивно работать. «ПСЖ никогда не был для меня жизнеспособным вариантом именно из-за их политики подписания громких имен. Но сейчас вектор явно изменился, и руководство открыто об этом заявило. По сути, им наконец захотелось иметь настоящую команду».

Месси и Неймар — дуэт, с которым Энрике успешно пересекался в «Барселоне», — покинули столицу Франции как раз в момент назначения испанца. Его приглашали вовсе не для того, чтобы реанимировать две трети знаменитого атакующего трио MSN, которое в свое время забило за каталонцев 363 гола за три сезона.

Одновременно завершились невзрачные два года пребывания в Париже Серхио Рамоса, а также эпоха Марко Верратти. Итальянец провел на «Парк де Пренс» больше десяти лет, оставаясь воплощением легкости и одним из главных лиц катарской эры.

При этом «ПСЖ» не перестал тратить огромные средства, что вполне в духе фонда QSI. Они выложили 95 миллионов евро за Рандаля Коло Муани и 65 миллионов за Гонсалу Рамуша — селекцию парижан по-прежнему нельзя назвать безупречной.

Однако вместо того чтобы подходить к трансферам как продюсеры, набирающие каст для очередного блокбастера Marvel или «Одиннадцати друзей Оушена», они попробовали — и успешно — создать глубокую картину уровня премии «Оскар».

Энрике получил те рычаги управления, которых, судя по всему, были лишены его предшественники. В результате «ПСЖ» построил команду, которая полностью противоречит прежнему карикатурному имиджу клуба. Обладая выверенным балансом и практически избавившись от раздутых эго, парижане превратились из наглядного пособия «как не надо управлять суперклубом» в образец для подражания.

«Было несложно понять, что Луис — это именно тот элемент, которого нам все это время не хватало», — резюмировал Кампуш.

В документальном фильме от Movistar есть момент, когда Энрике опускает взгляд на свою талию и сокрушается по поводу собственного веса. Он говорит, что уже не помнит, когда его живот выглядел таким огромным. Однако для любого стороннего наблюдателя испанец по-прежнему кажется поджарым атлетом с минимальным процентом подкожного жира.

Он находится в лучшей физической форме, чем некоторые представители нынешнего поколения футболистов. Это прямой результат его увлечения марафонами, участия в соревнованиях Iron Man и сложнейшей велогонки Quebrantahuesos («Костолом») в Пиренеях. Именно такие завышенные стандарты он предъявляет как к себе, так и к своим подопечным.

Итогом этой работы стал беспрецедентный разгром «Интера» (5:0) в прошлогоднем финале Лиги чемпионов.

Помимо юношеского задора Дезире Дуэ, признанного лучшим игроком того матча, и яркого выхода со скамейки Сенни Меюлю, тот финал запомнился другими деталями: тем, как Усман Дембеле агрессивно накрывал и прессинговал вратаря «Интера» Янна Зоммера, и тем, как Виллиан Пачо до конца пошел в подкат, сохранил безнадежный мяч в поле, после чего парижане убежали в контратаку и забили гол.

В текущем сезоне Энрике установил гигантскую тактическую доску прямо у кромки тренировочного поля в клубном кампусе. Именно он в матче против «Баварии» дал указание голкиперу Матвею Сафонову раз за разом выбивать мяч в аут, чтобы игроки «ПСЖ» успевали перестраиваться, встречать Майкла Олисе вплотную и лишать француза оперативного пространства, которое тот обычно получает в открытой игре.

Это уже далеко не классический путь «Барселоны». «ПСЖ» побеждает красиво. «ПСЖ» побеждает за счет таланта. Но теперь «ПСЖ» также готов делать абсолютно все необходимое ради достижения результата. Возможно, здесь как раз проявляется та часть ментальности Энрике, которую он перенял во времена выступлений за мадридский «Реал».

Сейчас, когда «ПСЖ» готовится сыграть во втором финале Лиги чемпионов подряд, Энрике видится, пожалуй, самым совершенным тренером в мировом футболе. Когда Хосеп Гвардиола покинул «Манчестер Сити», Энрике заявил в эфире Movistar: «Для меня он величайший в истории. И дело не в количестве трофеев — для меня это не важно. Дело в его наследии, в том, как он доносил свои идеи, как изменил саму игру, что сделал с функциями центральных и инвертированных крайних защитников. Наступит день, когда он выпустит центральных защитников на позиции форвардов, и все вокруг начнут его копировать. Лишь единицы обладают таким даром, и в этом смысле он — номер один».

Однако теперь, когда в большом европейском футболе больше нет Гвардиолы и Юргена Клоппа, разве сам Энрике не заслуживает права занять этот трон?