Автор ESPN Грэм Хантер подводит итоги сезона Ла Лиги: Ямаль переписывает рекорды Месси, Перес творит историю с крошечным бюджетом, а «Реал» завершает год без трофеев и с позорной оценкой.

Сезон-2025/26 в Испании начинался с ожиданий, что Хаби Алонсо вернет титул Ла Лиги мадридскому «Реалу». Однако после увольнения тренера по ходу чемпионата все завершилось тем, что «Барселона» Ханса-Дитера Флика сохранила чемпионский статус, а «сливочные» второй год подряд остались без крупного трофея.

Но кое-какие награды еще предстоит раздать. Пришло время определить лучшего игрока, тренера, трансфер сезона, лучший гол и многое другое.

Лучший игрок сезона: Ламин Ямаль («Барселона»)

Без вариантов — это 18-летний гений «Барселоны» и сборной Испании. Причем с огромным отрывом.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Во многих матчах против него применяли персональную опеку сразу втроем. Значительную часть сезона он провел без своего «старшего брата» Рафиньи. Аналитики соперников собирали на него все больше данных, пытаясь придумать, как его остановить.

Он играл через серьезную боль в паху, выходил на поле с травмой и пережил первый в карьере конфликт между клубом и сборной. И все равно именно он вновь стал лучшим, самым важным, самым решающим и самым ярким футболистом чемпионской команды.

Цифры Ламина Ямаля поражают: 24 гола и 11 результативных передач во всех турнирах за клуб. Это его лучший сезон по общему количеству результативных действий, особенно если учитывать показатели в пересчете на игровое время.

В его возрасте ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не были даже близко к подобному уровню.

За один сезон в 18 лет Месси провел 25 матчей за «Барселону», забив восемь мячей и отдав пять голевых передач. Роналду же за два неполных сезона — с февраля 2003-го по февраль 2004-го — отметился лишь одним голом и четырьмя ассистами, хотя сыграл больше матчей за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

Уже сейчас видны первые признаки настоящего лидерства. А испытания, через которые ему пришлось пройти, показали: с головой у него полный порядок.

Но главное — он приносит радость.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Его талант уникален от природы: захватывающий, ошеломляющий, заставляющий открывать рот от удивления. И все это не имеет никакого отношения к тренерским схемам, аналитике, xG и прочим «роботизированным» аспектам современного футбола, которые, по мнению многих, постепенно душат игру.

Этот парень — подарок небес. Да здравствует Ламин Ямаль.

Претенденты

Эрик Гарсия («Барселона») — ставьте его куда угодно на поле, и каждую неделю получите стабильные 8,5 из 10. Форма уровня чемпионата мира.

Ведат Мурики («Мальорка») — феноменальная результативность, благодаря которой он до последнего навязывал борьбу лучшему бомбардиру Килиану Мбаппе. Форвард пугающей мощи и при этом невероятно харизматичный. Куда теперь отправится «Пират»?

Гол сезона: Нико Уильямс («Атлетик»)

Сразу оговорюсь: мне всегда были ближе хитрость, изобретательность, командная игра и точность, чем банальная мощь удара. Поэтому заранее прошу прощения у Науэля Молины («Атлетико» — в матчах против «Хетафе» и «Реала»), Гонсало Гарсии («Реал» — против «Бетиса»), Эдера Милитана («Реал» — против «Эспаньола»), Мартина Сатриано (победный мяч «Хетафе» на «Бернабеу»), Пепа Чаваррии («Райо Вальекано» — против «Атлетико») и Андера Барренечеа («Реал Сосьедад» — удар почти от центральной линии в игре с «Осасуной»).

Юри Берчиче и Нико Уильямс globallookpress.com

Но лавры достаются Нико Уильямсу. И особенно приятно говорить об этом, учитывая, что 23-летний вингер проводил сезон, превозмогая мучительную боль из-за травмы паха, которая выбила его почти на два месяца.

И нет, речь не о его сольном проходе и победном ударе в матче с «Реалом Овьедо». Награду приносит совершенно великолепный, будто со школьного двора, гол в ворота «Леванте».

На «Сьюдад де Валенсия» хозяева прессингуют «Атлетик» прямо у его штрафной. Юри Берчиче и Горка Гурусета в нескольких метрах от собственных ворот устраивают настоящую цирковую перепасовку с забросами и подбросами мяча — максимально рискованную, но идеально исполненную. И вдруг баски убегают в контратаку.

Юри, Алекс Беренгер и Роберт Наварро разыгрывают комбинацию передачами на скорости хоккейной смены, пока Беренгер не вырезает идеальный пас за спины защитникам «Леванте».

И вот Нико уже мчится вперед.

Перед ним 40 метров пространства и доли секунды на принятие решения. Но обработка у него безупречна, а хладнокровие — убийственно. Внешней стороной правой стопы он элегантно и даже немного нагло перебрасывает мяч через голкипера «Леванте» Мэтью Райана.

«Атлетик» globallookpress.com

Гол гения. Гол великой командной комбинации, в которой «Атлетик» почти за считанные секунды преодолел все поле за счет скорости и точности. Футбол как воплощение смелости, вдохновения и чистой радости.

Претенденты

Арда Гюлер («Реал») — потрясающий парашют со своей половины поля на 89-й минуте матча против «Эльче» в марте.

Адам Бояр («Эльче») — гол в январской игре с «Леванте»: мягкий заброс Хермана Валеры с левого фланга на 89-й минуте, скидка головой от Алекса Санчеса, обработка грудью и удар через себя в девятку. Абсолютное безумие.

Лучшее индивидуальное выступление: Виллиот Сведберг («Сельта») — против «Реала»

Выступление шведа в победном матче «Сельты» над «Реалом» (2:0) на «Бернабеу» в декабре было одновременно дерзким, красивым, расслабленным и убийственно элегантным.

Виллиот Сведберг globallookpress.com

Он появился только после перерыва, но моментально взвалил игру на свои молодые плечи и принес галисийцам три очка двумя голами ослепительной, почти издевательской красоты. При этом Виллиот Сведберг двигался по полю так, словно прогуливался по собственному поместью.

Казалось, давления для него просто не существует, а мяч готов подчиниться любой его прихоти. В его игре ощущались нотки Зинедина Зидана.

Первый гол стал предупреждением: судьба матча ускользает из рук «Реала». «Сельта» перехватила мяч глубоко на своей половине поля и за 40 секунд провела атаку из 15 передач, выведя на удар Брайана Сарагосу. Тот прострелил с левого фланга, а Сведберг пяткой, находясь на приличном расстоянии от ворот, отправил мяч в сетку Тибо Куртуа.

Шедевр, в который сложно было поверить.

Болельщики гостей не сразу осознали, что именно увидели. Куртуа тем временем был вне себя: бельгиец яростно размахивал руками, словно обезумевшая мельница, не понимая, как его команда позволила сопернику так свободно разыграть атаку.

Фанаты «Реала» были настолько ошарашены, что рев небольшой группы болельщиков «Сельты», приехавших с северного побережья Испании, звучал как гром. И это было только начало.

Настоящая кульминация оставила игроков «Реала» с лицами мрачнее грозового неба.

Уже в компенсированное время «Сельта» убежала в контратаку, а восемь оставшихся на поле мадридских футболистов — к тому моменту хозяева играли вдевятером — отчаянно неслись назад.

«Сельта» globallookpress.com

Сведберг, покрывая пространство словно победитель Кентуккийского дерби, подхватил мяч, отдал на Хави Руэду — и сцена была подготовлена. Руэда нашел Яго Аспаса, и момент мгновенно стал вирусным.

Капитан «Сельты» мягко прокинул мяч мимо застывшего на месте Антонио Рюдигера, после чего Сведберг ворвался в штрафную, финтом уложил Куртуа на газон и затем почти прогулочным шагом закатил мяч в пустые ворота.

Пока Рюдигер и Джуд Беллингем выглядели так, будто жевали крапиву, партнеры по команде навалились на Сведберга в праздновании, а обычно невозмутимый тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес буквально раскрыл рот от изумления.

Футбол в своей самой дерзкой и поразительной форме.

Претенденты

Ведат Мурики («Мальорка») — хет-трик в январской победе над «Атлетиком» (3:2).

Ферран Торрес («Барселона») — хет-трик в декабрьской победе над «Бетисом» (5:3).

Открытие сезона: Виктор Муньос («Осасуна»)

Чтобы претендовать на награду «Открытие сезона», футболист должен быть не старше 23-х лет, провести свой первый полноценный сезон в Ла Лиге и сыграть минимум 1500 минут. И победитель для любого нейтрального, живого и влюбленного в футбол человека — Виктор Муньос.

Виктор Муньос globallookpress.com

22-летний футболист дебютировал в Ла Лиге с первых минут именно в этом сезоне и буквально преобразил «Осасуну» Алессио Лиски. Более того — он изменил саму атмосферу матчей на «Эль Садар». Этот парень — сплошной адреналин, приключение в бутсах.

Поверите ли вы, что он успел пройти через академии и «Барселоны», и «Реала», но ни один из этих клубов по-настоящему не понял его потенциал? А ведь в нынешнем сезоне он наверняка получил бы огромное количество игрового времени в первой команде любого из них.

Памплона — домашний город «Осасуны», тот самый, где ежегодно устраивают забеги быков. И в игре Виктора есть что-то очень похожее: опущенная голова, рога вперед — и полный вперед.

В дебютном сезоне за «Осасуну» он оформил шесть голов и четыре результативные передачи, а за национальную команду отличился уже через девять минут после дебюта. И справедливость восторжествовала, когда Луис де ла Фуэнте включил этого потрясающего парня в заявку сборной Испании на чемпионат мира.

Переход из «Реала» сначала стал для меня испытанием, потому что интерес был большим. Но «Осасуна» первой встала в очередь. Когда ты молод и еще почти ничего не доказал, очень важно чувствовать доверие к себе. Я принял правильное решение. Все идет хорошо, я расту как футболист. Если говорить о стиле игры, то между «Реалом» и тем, что есть здесь, мне ближе именно этот футбол. Каждый день я делаю еще один шаг вперед. Виктор Муньос форвард «Осасуны»

С Муньосом в составе «Осасуна» проиграла лишь пять матчей из 20. Как только он выбыл из-за травмы — команда проиграла все три встречи без него.

Этот добродушный парень с копной рыжих волос — настоящий карманный реактивный двигатель: молниеносная скорость, пушечный удар и энергия через край. А его имя, Виктор, буквально означает «победитель». Что тут может не понравиться?

Виктор Муньос globallookpress.com

Это невероятно жестокая и беспощадная категория.

Алехандро Рего («Атлетик»), Марк Пубиль, Джулиано Симеоне («Атлетико»), Анхель Перес («Алавес»), Виллиот Сведберг («Сельта»), Марк Берналь («Барселона»), Витор Рейс («Жирона»), Жоэль Рока, Владислав Ванат («Жирона»), Арда Гюлер, Альваро Каррерас, Рауль Асенсио, Джуд Беллингем, Тьяго Питарч, Гонсало Гарсия («Реал»), Хон Мартин, Хон Горрочатеги и Орри Оускарссон («Реал Сосьедад»), Хоакин «Осо» Мартинес («Бетис»), а также Альберто Молейро и Пау Наварро («Вильярреал») — все они подходят по возрасту и в той или иной степени заслужили право участвовать в споре за награду, а некоторые — даже выиграть ее.

Но кто-то уже играл в предыдущих сезонах Ла Лиги, а кто-то не добрался до необходимых 1500 минут. Самая обидная история — у Орри Оускарссона, который забивал в среднем каждые 91 минуту на поле: 10 голов за 917 минут во всех турнирах.

Претенденты

Карлос Эспи («Леванте») — тут я немного жульничаю, потому что «мой мяч — мои правила». Местный парень, которому всего 20, в дебютном сезоне сыграл лишь 1437 минут, но, как говорится, «и этого вполне хватит». После своего первого выхода в старте в феврале он забил 10 мячей и если не в одиночку спас «Леванте» от вылета, то уж точно стал главным акционером этого спасения.

Ренату Вейга globallookpress.com

Ренату Вейга («Вильярреал») — вы ведь забыли, что центральному защитнику «Вильярреала», который дебютировал в этом сезоне Ла Лиги, всего 22? Просто выглядит он на все 32. Жесткий, грубоватый, неуступчивый, но надежный в защите — именно с ним «Жёлтая подлодка» впервые в истории два сезона подряд пробилась в Лигу чемпионов.

Трансфер сезона: Жоан Гарсия («Барселона»)

Лучший молодой игрок прошлого сезона теперь забирает и награду за трансфер года. Просто задайте себе вопрос: после того как «Барселона» прошлым летом купила Жоана Гарсию за смешные 25 миллионов евро, сколько бы каталонцы запросили за него сейчас? Я отвечу: не меньше 60 миллионов.

Жоан Гарсия globallookpress.com

И тот факт, что «Барса» увела его у принципиального городского соперника — «Эспаньола» — за такую сумму, наверняка доставляет болельщикам особое удовольствие. Но главное даже не это.

Когда футболист приходит в клуб с запредельным уровнем давления и ведет себя так, будто был рожден именно для этой роли, становится понятно: перед вами не просто талантливый вратарь, а действительно особенный человек.

Гарсия спасает ворота буквально всеми частями тела — не только классическими прыжками и кулаками. Каталонец особенно хорош в стиле гандбольных голкиперов: широко раскидывается в «звезду», перекрывая пространство, и удивительно часто отражает удары бутсой, голенью, коленом или бедром.

К последнему туру сезона на его счету было 15 сухих матчей и всего 21 пропущенный мяч в 30 играх Ла Лиги. И это в чемпионском сезоне, когда игру «Барселоны» в обороне критиковали сильнее, чем когда-либо.

За сборную Испании Гарсия дебютировал на своем бывшем стадионе — «Корнелья-Эль Прат». И именно там, в Ла Лиге, произошел один из самых выдающихся эпизодов сезона.

Каталонское дерби. Удар Роберто Фернандеса. Гарсия спасает, но мяч отскакивает прямо на Пере Милью. Жоан понимает, что дотянуться до мяча не успевает, замечает перед собой Жерара Мартина — и буквально толкает защитника в сторону мяча, чтобы тот заблокировал удар.

Абсолютно гениальный эпизод. Один из величайших моментов сезона. Безжалостно эффективный.

Тот самый эпизод globallookpress.com

Этот парень — не из школы Эдерсона или Тибо Куртуа. Скорее выпускник академии Икера Касильяса: кошачья реакция, молниеносная пластика, невероятная ловкость.

Худощавый и подвижный, он вряд ли впечатлит поклонников клубов АПЛ, где любят видеть в воротах настоящих гигантов. Но на чемпионат мира он точно поедет. И кто знает — возможно, вернется оттуда уже чемпионом.

Претенденты

Адемола Лукман («Атлетико») — блестящая работа мадридцев на трансферном рынке. Нигериец хотел уйти из «Аталанты», «Атлетико» грамотно выбил нужный момент и цену в 35 миллионов евро, а сам футболист выдавал результативное действие каждые 101 минуту: девять голов и четыре ассиста в 23 матчах.

Адемола Лукман globallookpress.com

Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад») — четыре миллиона евро сейчас выглядят кражей века: сохранение места в элите, победа в Кубке Испании, девять голов, восемь результативных передач и выход в еврокубки на следующий сезон.

Прогресс сезона: Альберто Молейро («Вильярреал»)

Одна из самых приятных вещей в футболе — наблюдать, как огромный талант действительно раскрывается и достигает зрелости, а не теряется по пути к успеху. Именно такой стала история Альберто Молейро в прошедшем сезоне.

Альберто Молейро globallookpress.com

Еще в «Лас-Пальмасе» было очевидно: перед нами футболист с выдающимся набором качеств. И при этом он удивительно легко нес на себе статус главной звезды клуба. Хотя, конечно, быть большой рыбой в маленьком пруду всегда проще.

Но переход в «Вильярреал» означал совершенно иной уровень внимания, давления и ожиданий. И то, что Молейро сделал в свой первый сезон в Лиге чемпионов, параллельно помогая команде гарантировать себе место в главном еврокубке и на следующий год, заслуживает огромного уважения.

Да, статистика впечатляет: 10 голов и шесть результативных передач. Но Молейро — это нечто гораздо большее, чем просто цифры. Одно из главных достоинств Ла Лиги — способность дарить зрителям красивый футбол. И именно такой футбол живет у Молейро в голове и в ногах.

Баланс, резкая смена направления движения, тонкость решений — все это у него на высочайшем уровне. Но особенно важно другое: он сумел прибавить именно под давлением, когда на его плечи легли большие ожидания. И в итоге Молейро практически добрался до сборной Испании.

Лучше всего о прогрессе Молейро сказал его тренер (уже бывший) Марселино.

Марселино globallookpress.com

Он молод и родом с Канарских островов, а футболистам оттуда исторически непросто адаптироваться на материке. Но Альберто справился великолепно. В «Лас-Пальмасе» он был звездой, а здесь оказался в совершенно новой и требовательной системе, преодолев все препятствия. Его прогресс очевиден — и дело не только в голах, а в том, насколько стабильно он стал влиять на игру. Кроме того, у него есть еще одно огромное достоинство: он не только создает моменты, но и много работает в обороне, потому что очень щедр по отношению к команде. Думаю, он слишком требователен к себе, и это не всегда идет ему на пользу. Мы забываем, насколько он молод — ему всего 22. Надеюсь, нам удастся помочь ему быть к себе чуть мягче и спокойно воспринимать неизбежные взлеты и падения. Марселино главный тренер «Вильярреала» (2023-2026)

Претенденты

Маркос Льоренте — невероятный объем работы, выносливость олимпийского уровня и лучший футбол в карьере.

Джулиано Симеоне — сумасшедшая скорость, запредельная конкурентность и постоянная угроза впереди. Просто удовольствие наблюдать за его игрой.

Какие команды заслужили оценку «отлично»: «Барселона» и «Райо Вальекано»

Здесь полное равенство. По крайней мере до тех пор, пока не станет известен итог финала Лиги конференций в среду. Только два клуба действительно могут сказать, что заслужили высшую оценку за свою работу в этом сезоне: «Барселона» и «Райо Вальекано».

«Райо Вальекано» globallookpress.com

И это равенство может быть нарушено в пользу мадридцев, если «Райо» совершит невероятное, почти невозможное — обыграет богатый и мощный «Кристал Пэлас» из АПЛ и выиграет Лигу конференций.

У «Барселоны» в этой истории, конечно, множество преимуществ — даже несмотря на постоянные проблемы с финансовым фэйр-плей. У каталонцев переполненный талантами состав, академия продолжает штамповать игроков, а Ханс-Дитер Флик сумел вернуть команде энергию и справиться с эмоциональным выгоранием внутри клуба. И главное — в Ла Лиге «Барса» смогла совместить зрелищность с беспощадной эффективностью.

Хотя в Европе команда выглядела куда менее убедительно, а «Атлетико» дважды буквально продавил ее в кубковых противостояниях.

Что касается самого клуба «Райо», то за работу президента организация заслуживает скорее оценку «хуже некуда»: тренировочная база приходит в упадок, а к преданным болельщикам относятся далеко не лучшим образом. Именно поэтому достижения тренеров, скаутов и игроков выглядят просто запредельно выдающимися.

Претенденты

«Бетис» — пятый сезон подряд с выходом в еврокубки, причем на этот раз — в главный турнир.

«Вильярреал» — масштабная перестройка состава, дорогие трансферы, аренды, футболисты самых разных национальностей и тренер, который посреди сезона решил уйти. И несмотря на все это — снова выход в Лигу чемпионов второй год подряд.

Какие команды заслужили оценку «неудовлетворительно»: «Реал Овьедо» и «Реал» Мадрид

И здесь тоже можно выбирать на свой вкус.

«Овьедо», как ни грустно это признавать, отправился обратно в Сегунду. Грустно — потому что в 2026 году за этой командой временами было действительно интересно наблюдать.

«Реал Овьедо» globallookpress.com

Но в элиту они вошли с чрезмерной самоуверенностью: высоко задранный подбородок, выставленный живот и типичное для наивных ощущение, будто они уже все поняли лучше остальных. А в ответ по ним начали прилетать удары со всех сторон.

Владельцы клуба (Grupo Pachuca) слишком сильно поверили, что жизнь в Примере будет такой, какой они сами захотят ее видеть, а не суровой школой выживания, которой она является на самом деле.

Когда в октябре клуб сменил тренера, выбор оказался крайне неудачным: Луис Каррьон пришел на место Велько Пауновича, болельщики взбунтовались, и лишь после назначения Гильермо Альмады в середине декабря команда начала выглядеть уверенной и боевой, а не высокомерной и растерянной.

Гильермо Альмада globallookpress.com

Что ж, парни, отправляйтесь обратно, попробуйте снова через год — если сможете. Такой стадион и такая фанатская база заслуживают возвращения в элиту. И да — отдельная двойка за то, что контракт Феде Виньяса заканчивается уже через пару недель. Браво.

Но куда более жесткую и позорную оценку, на мой взгляд, заслуживает мадридский «Реал». И вы можете со мной не согласиться.

«Реал» globallookpress.com

Президент Флорентино Перес, похоже, начинает терять хватку. Талантливый тренер получил совершенно абсурдное отношение к себе — Хаби Алонсо вообще не должен был соглашаться принимать выжатую и морально разбитую команду прямо перед клубным чемпионатом мира.

Игроки позволяли себе расслабляться и конфликтовали друг с другом. Недовольные сотрудники сливали информацию прессе. Домашний стадион стал для команды скорее врагом, чем преимуществом.

А главное — «Реал» не сумел дожать матч в Мюнхене, хотя именно там перед клубом открывалась возможность для великой выездной победы и полного переосмысления всего сезона.

Претенденты

«Мальорка» — слишком талантливый и слишком бойцовский состав для вылета из Ла Лиги. Но если сравнить стиль игры и количество очков за матч, возникает вопрос: почему клуб не решил проблему раньше и не заменил Ягобу Аррасате на Мартина Демичелиса, пока шансы на спасение еще оставались?

Прогнозы и ставки на футбол

«Жирона» — руководство клуба обвиняют в том, что оно слишком часто продавало ключевых игроков, заменяя их футболистами категории «может быть получится». В отчаянной концовке сезона команда перепробовала на позиции центрфорварда чуть ли не всех подряд — Аззедина Унаи, Виктора Цыганкова, Брайана Хиля, Ивана Мартина и Клаудио Эчеверри — лишь потому, что у клуба не оказалось нормальной замены травмированному Владиславу Ванату. И это была огромная, огромная ошибка.

Тренер сезона: Иньиго Перес («Райо Вальекано»)

Тем, кто уже побагровел от возмущения из-за того, что эту престижную награду не получил Ханс-Дитер Флик или Хосе Бордалас из «Хетафе», — добро пожаловать в дискуссию!

Иньиго Перес globallookpress.com

Тренер «Барселоны» выиграл два чемпионских титула подряд и заслуживает огромного уважения. Но сделал он это с невероятно талантливым составом и при откровенно слабом сопротивлении со стороны главных конкурентов каталонцев.

Что касается Бордаласа, то его «Хетафе» играет в уродливый, прямолинейный футбол, а сам тренер будто учит своих игроков, что правила существуют для наивных, на арбитров нужно давить, а соперников — бить.

«Хетафе» снова закончил сезон последним в таблице фэйр-плей. И удивительно, что за это Бордаласа не критикуют куда чаще.

Хосе Бордалас globallookpress.com

Теперь — к Иньиго Пересу.

38-летний тренер «Райо» (Бордаласу — 62, и он тренирует уже 33 года; Флику — 61, у него 31 год тренерского стажа) проводил лишь первый полноценный сезон в карьере. Уже сам факт, что ему удалось заслужить любовь игроков и болельщиков «Райо» в момент, когда между фанатами и президентом клуба идет настоящая гражданская война, впечатляет.

Но затем Перес начал преодолевать буквально все препятствия на своем пути: травмы, дисквалификации, недосып, давление, крошечный состав, мизерный бюджет. И не просто справился с первым для клуба еврокубковым сезоном за четверть века, а дошел до первого в истории финала турнира УЕФА.

Это действительно поразительно.

Иньиго Перес globallookpress.com

У его команды есть ярко выраженный, узнаваемый и захватывающий игровой стиль. Именно благодаря ему «Райо» не только спокойно избежал борьбы за выживание, но и до последнего тура сохранял шансы снова попасть в Европу.

И возникает ощущение, что Переса в любой момент может забрать клуб покрупнее и постабильнее — например, «Вильярреал».

Вот что говорят о нем футболисты.

Тактически это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Подготовка к матчам, разборы до и после игр… Я могу говорить о нем только в превосходной степени. Аугусто Баталья голкипер «Райо Вальекано»

Иньиго — гений. У него невероятный талант. Он только начал карьеру, а уже добился такого успеха в столь молодом возрасте… В будущем он вырастет в совершенно выдающегося тренера. Оскар Трехо полузащитник «Райо Вальекано»

Претенденты

Ханс-Дитер Флик — в Лиге чемпионов его команда сделала шаг назад, но в Испании «Барселона» показывала яркий и веселый футбол. Да и сам Флик — человек крайне располагающий.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

А вот за второе место на подиуме можно поспорить.

Мануэль Пеллегрини — «Бетис» вернулся в Лигу чемпионов и по-прежнему остается одной из самых приятных для просмотра команд Испании.