Матч на «Сантьяго Бернабеу» получился одновременно и рабочим, и эффектным. «Реал» долго раскачивался, но в итоге уверенно разобрался с «Эльче» со счётом 4:1. Вечер запомнился очередным ярким выступлением Феде Вальверде, большим количеством молодых игроков на поле и, конечно, невероятным голом Арды Гюлера со своей половины поля, который уже называют одним из самых красивых в сезоне. При этом команда Альваро Арбелоа и сохранила силы перед ответным матчем Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити», и не потеряла очки в гонке за Примеру.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 4:1 Эльче Эльче 1:0 Антонио Рюдигер 39' 2:0 Федерико Вальверде 45' 3:0 Дин Хейзен 66' 4:0 Арда Гюлер 89' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер ( Диего Агуадо 61' ), Фран Гарсия, Федерико Вальверде ( Гонсало Гарсия 59' ), Тиаго Питарч Пинар ( Manuel Angel 64' ), Орельен Чуаэми ( Daniel Yanez 59' ), Эдуардо Камавинга, Браим Диас ( Cesar Palacios 64' ), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор ( Арда Гюлер 58' ) Эльче: Матиас Дитуро, Лео Петро ( Рафаэль Мир Висенте 64' ), Давид Аффенгрубер ( Грэйди Диангана 74' ), Виктор Чуст, Буба Сангаре ( Адрия Педроса 23' ), Федерико Редондо ( Хосан 64' ), Алейкс Фебас, Мартим Нету ( Педро Бигас 74' ), Андре Силва, Лукас Сепеда ( Марк Агуадо 64' ), Херман Валера Жёлтые карточки: Эдуардо Камавинга 55' — Херман Валера 63', Давид Аффенгрубер 66', Рафаэль Мир Висенте 88'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 47 Владение мячом 53 5 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 11 Фолы 21

Начало матча получилось довольно спокойным. «Эльче» неожиданно много владел мячом и старался навязывать свою структуру игры, не отказываясь от привычного стиля даже на «Бернабеу». Команда Эдера Сарабии старалась держать мяч и контролировать темп, хотя настоящей угрозы воротам Тибо Куртуа это владение почти не несло.

«Реал» в первой половине тайма выглядел несколько заторможенным. Сказывались и кадровые проблемы (у мадридцев оставалось всего 14 игроков первой команды), и эмоциональный фон после победы над «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов. Команда играла без привычной агрессии, редко ускорялась и долгое время не создавала по-настоящему опасных моментов. Фактически, первые полчаса прошли без событий у ворот. У «Реала» были лишь отдельные подходы — дальний удар Чуамени, несколько угловых и эпизоды, где Винисиус пытался разогнать атаку на фланге. У «Эльче» же единственный более-менее опасный момент возник после навеса на Андре Силву, чей удар прошёл рядом со штангой.

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Вальверде снова лучший, Арбелоа выпускает молодёжь

Игра ожила ближе к концу первого тайма, именно тогда «Реал» воспользовался своим шансом. Всё началось с мощнейшего дальнего удара Феде Вальверде, вратарь Матиас Дитуро отбил мяч перед собой, за отскок сначала поборолся Браим Диас, защитники «Эльче» попытались выбить мяч, но сделали это неудачно. В итоге Антонио Рюдигер оказался первым на подборе и ударом с лёта буквально прошил оборону гостей. Этот эпизод словно разбудил «Реал», а главным двигателем команды снова стал Феде Вальверде.

Гол Рюдигера globallookpress.com

Через несколько минут после первого гола уругваец выдал ещё один хайлайт. Вальверде начал атаку практически со своей половины поля, сделал передачу на Франа Гарсию и тут же продолжил рывок вперёд. Получив мяч обратно у линии штрафной, Феде убрал защитника на замахе и аккуратно уложил мяч в правую девятку. Очередное подтверждение того, что Вальверде переживает один из лучших отрезков в карьере.

Гол Феде Вальверде globallookpress.com

К перерыву «Реал» уже уверенно контролировал игру. «Эльче» продолжал много владеть мячом, но по-прежнему не находил пути к воротам Куртуа. Во втором тайме матч постепенно открылся. «Эльче» стал играть смелее и подниматься выше, а «Реал» получил больше пространства для быстрых атак. Браим Диас мог сделать счёт разгромным, но, выйдя один на один с Дитуро, пробил выше ворот.

Арбелоа начал постепенно менять состав и выпускать молодых (и буквально никому не известных) игроков. На поле появились Даниэль Яньес, Диего Агуадо, Мануэль Анхель и другие футболисты, прошедшие через академию клуба.

Мануэль Анхель globallookpress.com

В какой-то момент на поле одновременно находились сразу пять воспитанников «Кастильи», и именно один из них помог забить третий мяч. Яньес выполнил отличный навес с фланга, а Дин Хёйсен выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку — 3:0.

Дин Хёйсен globallookpress.com

Гол Гюлера, который будут повторять годами

«Эльче» сумел немного сократить разрыв за несколько минут до конца, когда после прострела Грейди Дианганы мяч срезал в собственные ворота Мануэль Анхель. Но интрига прожила недолго.

На последних минутах случился момент, который моментально стал главным эпизодом матча. Арда Гюлер на своей половине поля заметил, что голкипер «Эльче» далеко вышел из ворот, и решился на удар примерно с семидесяти метров!

Арда Гюлер globallookpress.com

Мяч взмыл под крышу «Бернабеу», перелетел через отчаянно бегущего назад Дитуро и опустился прямо за линию ворот. Даже для искушённой мадридской публики это был невероятный шедевр — один из тех моментов, ради которых болельщики и приходят на футбол.

«Реал» набирает ход в самый важный момент

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу «Реала» — 4:1. Команда Арбелоа постепенно разгонялась по ходу встречи и в итоге спокойно довела дело до крупного счёта. Особенно ярко выглядел Феде Вальверде, который продолжает проводить выдающуюся неделю и фактически стал главным игроком команды. Но вечер также стал праздником для молодых игроков, благодаря ротации (и из-за огромного количества травм) — сразу несколько воспитанников академии получили уникальный шанс сыграть на «Бернабеу».

Для «Эльче» поражение стало продолжением сложной серии. Команда не выигрывает уже много матчей подряд и продолжает опасно приближаться к зоне вылета. А «Реал» тем временем сохраняет давление на «Барселону» в чемпионской гонке — и подходит к решающему еврокубковому матчу с прекрасным настроением и ощущением того, что совершенно не готов «сдавать» сезон.