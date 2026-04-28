29 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Арсенал с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Атлетико»

Турнирное положение: во время общего этапа Лиги чемпионов мадридцы набрали 13 очков и финишировали на 14-м месте в турнирной таблице.

После этого «матрасники» уже успели пройти «Брюгге», «Тоттенхэм» и «Барселону». А вот в чемпионате Испании мадридский коллектив идет только четвертым и уже вряд ли поднимется выше.

Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» выиграли у «Атлетика» (3:2), но проиграли «Эльче» (2:3) и «Севилье» (1:2).

Также команда из Мадрида уступила «Реал Сосьдаду» в серии пенальти в финале Кубка Испании и прошла «Барселону» (2:0, 1:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Адемола Лукман, Давид Ганцко и Хосе Мария Хименес.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне уже борются только в Лиге чемпионов, что идет команде на пользу. «Атлетико» проиграл в финале Кубка страны и уже лишился шансов на чемпионство в Испании, поэтому все силы брошены на крупнейший евротурнир.

Победа в Лиге чемпионов является целью «Атлетико». Ведь это будет красивая история для Антуана Гризманна, который уезжает в МЛС, и Диего Симеоне, который уже много лет гоняется за этим трофеем.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив выиграл общий этап Лиги чемпионов, добыв 8 побед в 8 матчах и набрав 24 очка.

Также «канониры» успели выбить из турнира «Байер» и «Спортинг».

В чемпионате Англии лондонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея трехочковый гандикап над «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

Последние матчи: в прошлых играх «пушкари» победили «Ньюкасл» (1:0), но проиграли «Манчестер Сити» (1:2) и «Борнмуту» (1:2).

Также команда из Лондона проиграла в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» (0:2) и вылетела из Кубка Англии от «Саутгемптона» (1:2).

Зато вот в Лиге чемпионов «красные» с трудом, но все же прошли «Спортинг» (1:0, 0:0).

Не сыграют: в лазарете Микель Мерино, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц.

Состояние команды: в отличии от своего соперника «Арсенал», который еще недавно претендовал на квадрупл, борется за два титула. Подопечные Микеля Артеты могут как стать чемпионами Англии, так и выиграть Лигу чемпионов, а могут вообще остаться ни с чем.

В любом случае, концовка сезона будет для «Арсенала» тяжелейшей. Команде нельзя оступаться в чемпионате Англии и нужно постараться добиться успеха в Лиге чемпионов. Будет интересно наблюдать.

Статистика для ставок

«Атлетико» проиграл 4 из 5 последних матчей

«Арсенал» выиграл 1 из 4 последних матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «Арсенал» разгромил «Атлетико» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров перед предстоящей игрой фаворита нет. На победу «Арсенала» ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.25, а победа «Атлетико» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в первой игре команды точно будут действовать осторожно и вполне могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: команды не станут раскрываться и рисковать, поэтому много забитых мячей ждать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.07.

