В среду, 29 апреля, «Арсенал» на выезде сыграет против «Атлетико» в рамках 1-го матча 1/2 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции, здесь болеем за «Арсенал», а по следующей ссылке за «Атлетико»

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:50 Матч пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, вмещающем 70 460 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Данни Маккели из Голландии.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Руджери, Льоренте, Ганцко, Симеоне, Коке, Кардозо, Гризманн, Лукман, Альварес.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке.

«Атлетико»

Во время общего этапа Лиги чемпионов мадридцы набрали 13 очков и финишировали на 14-м месте в турнирной таблице. После этого «матрасники» уже успели пройти «Брюгге», «Тоттенхэм» и «Барселону». А вот в чемпионате Испании мадридский коллектив идет только четвертым и уже вряд ли поднимется выше. В прошлых турах «индейцы» выиграли у «Атлетика» (3:2), но проиграли «Эльче» (2:3) и «Севилье» (1:2). Также команда из Мадрида уступила «Реал Сосьдаду» в серии пенальти в финале Кубка Испании и прошла «Барселону» (2:0, 1:2) в Лиге чемпионов.

Подопечные Диего Симеоне уже борются только в Лиге чемпионов, что идет команде на пользу. «Атлетико» проиграл в финале Кубка страны и уже лишился шансов на чемпионство в Испании, поэтому все силы брошены на крупнейший евротурнир. Победа в Лиге чемпионов является целью «Атлетико». Ведь это будет красивая история для Антуана Гризманна, который уезжает в МЛС, и Диего Симеоне, который уже много лет гоняется за этим трофеем. Травмированы Адемола Лукман, Давид Ганцко и Хосе Мария Хименес.

«Арсенал»

Лондонский коллектив выиграл общий этап Лиги чемпионов, добыв 8 побед в 8 матчах и набрав 24 очка. Также «канониры» успели выбить из турнира «Байер» и «Спортинг». В чемпионате Англии лондонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея трехочковый гандикап над «Манчестер Сити», у которого игра в запасе. В прошлых играх «пушкари» победили «Ньюкасл» (1:0), но проиграли «Манчестер Сити» (1:2) и «Борнмуту» (1:2). Также команда из Лондона проиграла в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» (0:2) и вылетела из Кубка Англии от «Саутгемптона» (1:2). Зато вот в Лиге чемпионов «красные» с трудом, но все же прошли «Спортинг» (1:0, 0:0).

В отличии от своего соперника «Арсенал», который еще недавно претендовал на квадрупл, борется за два титула. Подопечные Микеля Артеты могут как стать чемпионами Англии, так и выиграть Лигу чемпионов, а могут вообще остаться ни с чем. В любом случае, концовка сезона будет для «Арсенала» тяжелейшей. Команде нельзя оступаться в чемпионате Англии и нужно постараться добиться успеха в Лиге чемпионов. В лазарете Микель Мерино, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц.

Личные встречи

Команды сыграли в нынешнем сезоне между собой 1 матч, в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в Лондоне в октябре 2025 года, тогда «Арсенал» победил со счетом 4:0.

За всю историю команды сыграли между собой 5 матчей, в 2 играх победил «Атлетико», в 1 «Арсенал», ещё 2 матча завершились вничью.

