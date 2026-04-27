дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги чемпионов

29 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетико — Арсенал с коэффициентом для ставки за 5.75.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Атлетико» на 5 очков отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Матрасники» переиграли «Атлетик» (3:2).

До того команда была бита «Эльче» (2:3). Да и поединок с «Реал Сосьедадом» завершился неудачей в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах «Атлетико» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Матрасники» нынче побеждают с огромнейшей натугой. Плюс не вовремя угодил в лазарет Адемола Лукман.

Причем «Атлетико» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят довольно успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Арсенал» потенциально уступает «Манчестер Сити», которому недавно уступил в лобовой схватке. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» сумели одолеть «Ньюкасл» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). А вот чуть ранее она расписала мировую со «Спортингом» (0:0).

При этом «Арсенал» в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» мотивированы преуспеть на двух фронтах. Вот только весенний цикл лондонцы привычно проваливают.

При этом «Арсенал» ныне бледновато выглядит в атаке. В трех своих последних матчах подопечные Микеля Артеты отличились всего двумя забитыми мячами.

В этом поединке «канониры» явно будут действовать агрессивно. Да и пора бы наконец-то отличиться Виктору Дьекерешу.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Канониры» имеют довольно надежные тылы, к тому же исторически успешно противостоят мадридцам.

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники так и не откроют счет.

Ставка: Тотал меньше 0.5 за 8.00

