Бельгия с Египтом будут забивать!

прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.00

15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Бельгия и Египет. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Бельгия: мощная атака, вопросы к обороне

Турнирное положение: Бельгийцы вполне себе уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Бельгия на 2 очка опередила традиционно неуступчивых валлийцев. Да и забила команда 29 мячей в 8 поединках отбора.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. Бельгийцы разгромили сборную Туниса (5:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда переиграла мощную Хорватию (2:0). А вот спарринг с мексиканцами завершился боевой ничьей (1:1).

В своих пяти последних матчах Бельгия добыла 4 виктории. При этом бельгийцы не пропустили в двух последних поединках, да и не проигрывает команда уже больше года.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в нынешнем календарном году бельгийцы не обыграли лишь Мексику. Да и признанные лидеры на месте. Многострадальный Кевин Де Брёйне даже поразил ворота тунисцев.

А вот тылы команды недостаточно надежны. В отборочном цикле бельгийцы в среднем пропускали один гол за матч, что, впрочем, компенсировалось прекрасной реализацией.

Египет: в отличной форме

Турнирное положение: «Фараоны» вышли на Мундиаль максимально бескровно. Команда заняла первое место в своем отборочном секстете.

Причем Египет в 10 поединках отбора настрелял 20 мячей. А вот пропустила команда всего лишь дважды.

Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. «Фараоны» с боем уступили Бразилии (1:2).

Несколько ранее египтяне нанесли поражение сборной России (1:0). Да и ничью с испанцами (0:0) можно считать успехом.

Вообще, Египет до последнего поединка не пропускал в 4 матчах кряду. Тем более, в строю такие мастодонты атаки, как Мохамед Салах и Омар Мармуш.

Состояние команды: «Фараоны» имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Стоит отметить также Мостафу Зико, отличившегося в воротах «пентакампеонов».

Плюс ко всему, египтяне явно не боятся Бельгию. Креативная атакующая линия «фараонов» способна найти бреши в обороне европейцев.

Египтяне опытны, и способны по-настоящему выстрелить на Мундиале. Тем паче, начинает команда сразу матчем с фаворитом квартета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа «фараонов» — в 5.75.

Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.00, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.80.

Прогноз: И те, и другие имеют в своих составах шикарный набор атакующих исполнителей, так что сверхосторожной игры ждать явно не стоит.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Бельгия — Египет принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Бельгия — Египет позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет