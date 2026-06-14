15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Бельгия и Египет. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Бельгия: мощная атака, вопросы к обороне
Турнирное положение: Бельгийцы вполне себе уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.
При этом Бельгия на 2 очка опередила традиционно неуступчивых валлийцев. Да и забила команда 29 мячей в 8 поединках отбора.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. Бельгийцы разгромили сборную Туниса (5:0).
До того команда переиграла мощную Хорватию (2:0). А вот спарринг с мексиканцами завершился боевой ничьей (1:1).
В своих пяти последних матчах Бельгия добыла 4 виктории. При этом бельгийцы не пропустили в двух последних поединках, да и не проигрывает команда уже больше года.
Состояние команды: в нынешнем календарном году бельгийцы не обыграли лишь Мексику. Да и признанные лидеры на месте. Многострадальный Кевин Де Брёйне даже поразил ворота тунисцев.
А вот тылы команды недостаточно надежны. В отборочном цикле бельгийцы в среднем пропускали один гол за матч, что, впрочем, компенсировалось прекрасной реализацией.
Египет: в отличной форме
Турнирное положение: «Фараоны» вышли на Мундиаль максимально бескровно. Команда заняла первое место в своем отборочном секстете.
Причем Египет в 10 поединках отбора настрелял 20 мячей. А вот пропустила команда всего лишь дважды.
Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. «Фараоны» с боем уступили Бразилии (1:2).
Несколько ранее египтяне нанесли поражение сборной России (1:0). Да и ничью с испанцами (0:0) можно считать успехом.
Вообще, Египет до последнего поединка не пропускал в 4 матчах кряду. Тем более, в строю такие мастодонты атаки, как Мохамед Салах и Омар Мармуш.
Состояние команды: «Фараоны» имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Стоит отметить также Мостафу Зико, отличившегося в воротах «пентакампеонов».
Плюс ко всему, египтяне явно не боятся Бельгию. Креативная атакующая линия «фараонов» способна найти бреши в обороне европейцев.
Египтяне опытны, и способны по-настоящему выстрелить на Мундиале. Тем паче, начинает команда сразу матчем с фаворитом квартета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа «фараонов» — в 5.75.
Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.00, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.80.
Прогноз: И те, и другие имеют в своих составах шикарный набор атакующих исполнителей, так что сверхосторожной игры ждать явно не стоит.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды как раз славятся результативной атакой
- Египет в отборочном цикле в среднем забивал 2 мяча за матч
- Бельгия в двух своих последних матчах забила 7 мячей
- Бельгийцы не проигрывают уже более года
- «Фараоны» до последней коллизии не пропускали в четырех матчах кряду