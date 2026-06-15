Египет идет за первой в истории победой на ЧМ

В понедельник, 15 июня, сборные Бельгии и Египта сыграют между собой в рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:40 Сегодня в Сиэтле комфортная сухая погода, во время матча температура будет около +20℃.

21:35 Главным арбитром встречи назначен Рамон Абатти из Бразилии.

21:30 Стартовый состав Бельгии: Куртуа Тибо, Мёнье Тома, Нгой Натан, Мехеле Брэндон, Кастань Тимоти, Онана Амаду, Тилеманс Юри, Троссар Леандро, Де Брёйне Кевин, Доку Жереми, Де Кетеларе Шарль.

21:25 Стартовый состав Египта: Шобейр Мостафа, Хани Мохамед, Ибрахим Яссер, Фатхи Хамди, Абул-Фетух Ахмед, Лашин Моханад, Аттиа Марван, Салах Мохаме, Ашур Имам, Зико Мостафа, Мармуш Омар.

21:20 Сегодняшний матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Сиэтл Стейдиум», который вмещает 72 000 зрителей.

21:15 Нынешний состав Бельгии мечтает доказать свою состоятельность после ухода части «золотого поколения». Цель — уверенный выход из группы с первого места и борьба за медали.

21:10 Накануне турнира «красные дьяволы» разгромили Тунис (5:0) и уверенно обыграли Хорватию (2:0). Эти результаты говорят о хорошей игре всех без исключения линий сборной Бельгии.

21:05 Сборная Бельгии под руководством нового тренера Руди Гарсии находится в отличной форме и плавно переживает смену поколений. Бельгийцы делают ставку на контроль мяча гения Кевина де Брёйне и скорость молодого Жереми Доку.

21:00 Сборная Египта — семикратный чемпион Африки, но за всю историю участия в ЧМ она еще ни разу не побеждала в матчах финальной стадии (7 игр: 2 ничьи, 5 поражений). Главная цель — первая победа на мундиале и исторический выход в плей-офф.

20:55 В рамках подготовки к ЧМ команда Хоссама Хассана показала достойную игру против топ-сборных: сыграла вничью с Испанией (0:0), минимально обыграли Россию (1:0) и уступили Бразилии (1:2).

20:50 Сборная Египта традиционно сильна своей жесткой, дисциплинированной обороной и молниеносными контратаками. Главная звезда Мохаммед Салах полностью восстановился от весенней травмы и готов вести партнеров за собой.

20:45 Ранее команды встречались исключительно в рамках товарищеских матчей. Официальная статистика на уровне ФИФА фиксирует следующие результаты: 1 победа у Бельгии и 3 виктории у Египта. Последняя очная дуэль состоялась в 2022 году. там египтяне выиграли со счетом 2:1.

20:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00

20:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Бельгия — Египет. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.