The Athletic рассказывает, сколько «Манчестер Сити» заплатил за Джереми Монга, чем дерзкий вингер заинтересовал лучшие клубы Европы и почему «Арсенал» в итоге отказался от борьбы за одного из главных талантов английского футбола.

«Манчестер Сити» завершил трансфер вингера «Лестера» Джереми Монга, заплатив £12,5 млн и опередив «Арсенал» в борьбе за талантливого 17‑летнего игрока молодежной сборной Англии. Новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска стал ключевой фигурой в этом переходе: он прекрасно знает Монга по совместной работе в «Лестере» в сезоне‑2023/24.

Сумма сделки составила 12,5 млн фунтов: 10 млн «лисы» получат сразу, еще 2,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, клуб сохранил процент от возможной будущей перепродажи футболиста. «Арсенал» отказался от борьбы за Монга ранее в этом месяце, посчитав запрашиваемую цену слишком высокой.

10 июля, в день своего 17-летия, Монга должен был подписать первый профессиональный контракт — до этого он выступал по юношескому соглашению. Это означало, что любой клуб, желавший приобрести игрока, был обязан выплатить «Лестеру» компенсацию. Уже на следующий день, 11 июля, «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере.

Джереми Монга mancity.com

Когда я узнал об интересе со стороны «Манчестер Сити», то сразу понял, что это правильный выбор для меня. Джереми Монга вингер «Манчестер Сити»

За Монга внимательно следили многие европейские клубы еще до того, как он стал вторым самым молодым дебютантом в истории АПЛ. 15 месяцев назад полузащитник вышел на замену в матче против «Ньюкасла» (0:3) в возрасте 15 лет и 271 дня.

Монга вырос в Ковентри, неподалеку от тренировочной базы «Ковентри Сити», и с раннего возраста находился в сфере интересов нескольких клубов. Вместе с семьей, имеющей конголезские корни, он выбрал академию «Лестера», отказавшись от вариантов с «Астон Виллой» и «Ковентри». Тогда ему было всего восемь лет.

С тех пор вокруг Монга не утихает ажиотаж: он стремительно прогрессировал в одной из самых продуктивных академий Англии. Незадолго до того, как выпустить юного вингера на поле за основную команду, бывший главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой, отвечая на вопрос о Монга, заявил, что о нем уже знает «весь мир». В тот момент футболист еще учился в школе и мог тренироваться с первой командой лишь два раза в неделю.

В то время за Монга пристально следили несколько клубов. Когда ему было 15, он уже играл за команду U21, а скауты сильнейших европейских грандов стали частыми гостями на тренировочной базе «Лестера» в Сигрейве.

В числе заинтересованных были «Челси» и мадридский «Реал», однако главным претендентом долгое время считался «Манчестер Сити». Предполагалось, что «горожане» постараются переманить Монга до подписания им первого профессионального контракта. В таком случае размер компенсации «Лестеру» за развитие игрока определял бы специальный арбитраж, а не полноценная трансферная сделка.

Многие сотрудники академии в Сигрейве уже смирились с тем, что потеряют Монга — так же, как ранее лишились Тайриза Нубисси. В 14 лет полузащитник перешел в «Манчестер Сити», а «Лестер» получил около 1 млн фунтов (1,3 млн долларов) в качестве компенсации. Аналогичным образом «Ливерпуль» переманил у «Лестера» полузащитника Трея Ньони в сентябре 2023 года, когда тому было всего 15. Клубы не смогли договориться о компенсации, и вопрос решался через арбитраж.

Однако в случае с Монга до этого не дошло. Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой лично убеждал футболиста и его семью остаться в клубе.

Руд ван Нистелрой и Джереми Монга gettyimages.com

Важно привлекать таких игроков к подобным матчам и показывать, что у нас существует реальный путь из академии через команду до 21 года в основу. Это лучший способ убедить их, что их будущее связано именно с этим клубом. Здесь молодые таланты получают возможность тренироваться с первой командой и играть в АПЛ. Руд ван Нистелрой главный тренер «Лестера» (2024-2025)

Ван Нистелрой обещал, что после подписания стипендиального соглашения, которое автоматически стало бы первым профессиональным контрактом Монга в день его 17-летия, игрок уже в следующем сезоне станет частью первой команды.

Логика тренера была проста: если Монга перейдет в «Манчестер Сити», то, скорее всего, вновь окажется в командах U18 или U21 и будет значительно дальше от основного состава. Соответственно, шансов проявить себя на взрослом уровне станет гораздо меньше.

В итоге Монга действительно подписал новый контракт с «Лестером», однако уже тем летом ван Нистелрой покинул клуб. После двух подряд вылетов из АПЛ довод о быстром пути в элиту английского футбола потерял свою актуальность, а выступление в Лиге 1 едва ли можно считать оптимальной средой для развития столь талантливого игрока.

Кроме того, «Лестеру» необходимо продавать ценные активы, чтобы компенсировать серьезные финансовые потери после третьего вылета из высшего дивизиона за последние четыре сезона.

Джереми Монга globallookpress.com

Как же складывалась карьера Джереми Монга после вылета «Лестера» из АПЛ? И что он представляет собой как игрок?

Он провел семь матчей в АПЛ в сезоне вылета, а его первый полноценный сезон на взрослом уровне завершился еще одним понижением в классе — теперь уже в Лигу 1. Для «Лестера» это был один из самых тяжелых сезонов в истории клуба, но для самого Монга он оказался важным этапом развития.

17-летний вингер сыграл 30 матчей за первую команду, десять раз выходил в стартовом составе и в августе прошлого года забил свой первый гол на взрослом уровне — в проигранной встрече с «Престон Норт Энд».

Финиш сезона получился куда ярче благодаря выступлениям за сборную Англии U18. Монга вышел на замену и забил победный гол в матче против Греции (2:1) на турнире на Кипре, а затем отличился снова — англичане разгромили киприотов со счетом 6:1.

Все три мяча стали яркой демонстрацией его сильных качеств и огромного потенциала.

В игре с Грецией Монга сместился с правого фланга в центр, когда сборная Англии атаковала через узкие зоны.

Скриншот трансляции матча Англия U18 — Греция U18 The Athletic.com

Он фактически действовал в роли второго нападающего: своевременно открылся за спинами защитников, получил разрезающую передачу от Алехандро Родригеса и хладнокровно переиграл голкипера.

Скриншот трансляции матча Англия U18 — Греция U18 The Athletic.com

Во встрече с Кипром Монга вновь сместился с правого фланга в центр и продемонстрировал, что одинаково уверенно действует обеими ногами, отправив мяч в нижний угол.

Скриншот трансляции матча Англия U18 — Кипр U18 The Athletic.com

Скриншот трансляции матча Англия U18 — Кипр U18 The Athletic.com

Этот гол практически повторил тот, который он забил «Престону». Тогда, во втором туре сезона-2025/26, Монга ворвался в штрафную с левого фланга, сместился под правую ногу и точным ударом в ближний угол переиграл голкипера Даниэля Иверсена.

Скриншот трансляции матча «Престон» — «Лестер» The Athletic.com

Скриншот трансляции матча «Престон» — «Лестер» The Athletic.com

Монга — ярко выраженный правша. Его главный козырь — игра на скорости и постоянное давление на защитников. Он любит идти в обводку, атаковать крайнего защитника один в один, смещаться в центр и пробивать сам.

Его мастерство в ситуациях «один в один» вызывало восхищение у более опытных партнеров по основной команде «Лестера», когда он тренировался с ними. Правда, далеко не всем нравилось, когда юный вингер эффектно прокидывал мяч между ног более возрастным партнерам.

В «Лестере» Монга чаще использовали на левом фланге, чтобы он мог смещаться под сильную правую ногу. Однако главный тренер сборной Англии U18 Бен Футчер выпускал его и справа, а матч против Греции показал, что он способен эффективно действовать и в центре атаки.

Статистика подтверждает репутацию Монга как футболиста, который постоянно идет в обыгрыш. За 1088 минут во всех турнирах он в среднем совершал 7,8 попытки дриблинга за 90 минут, успешно завершая 36% из них.

У него также три ключевых паса после обводки — показатель того, что он способен принимать правильные решения после дриблинга, несмотря на возраст и ограниченный опыт.

Карта попыток дриблинга Джереми Монга сезоне-2025/26. The Athletic.com

Разумеется, Монга пока далек от статуса сформировавшегося футболиста, и, как у любого молодого игрока, ему еще есть над чем работать.

В обороне ему необходимо лучше понимать, когда и как возвращаться назад, помогая своему крайнему защитнику. В атаке же требуется прибавить в качестве последнего паса и принятии решений в завершающей стадии.

Эти качества обычно приходят с опытом и регулярной работой на тренировках. Однако именно благодаря своему набору природных данных Монга считается одним из самых перспективных молодых атакующих игроков Англии — и именно поэтому за него боролись ведущие европейские клубы.

Несмотря на то что Монга уже дебютировал за основную команду, в «Лестере» очень осторожно подходили к его развитию за пределами поля. Как и 16-летний талант «Арсенала» Макс Дауман, он из-за возраста не мог пользоваться общей раздевалкой вместе со взрослыми футболистами.

Кроме того, Монга не разрешали играть в футболке с логотипом титульного спонсора клуба — криптовалютной букмекерской компании. В «Лестере» также старались оградить юного игрока от излишнего внимания прессы. Сотрудники клуба регулярно проводили с ним тренировочные интервью, чтобы подготовить его к общению с журналистами и телевизионными камерами.

В «Лестере» Монга бережно развивали и защищали от лишнего давления. Теперь же пришло время сделать следующий большой шаг в его стремительно развивающейся карьере — уже в составе «Манчестер Сити».