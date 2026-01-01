Football365 рассказывает о футболистах из Чемпионшипа, которые способны усилить клубы английской Премьер-лиги.

Абдул Фатаву («Лестер»)

«Лестер», вероятно, вылетел бы в прошлом сезоне из АПЛ что с Фатаву, что без него. Однако травма крестообразных связок, которую атакующий полузащитник получил в декабре 2024 года, стала ударом, окончательно похоронившим надежды команды на выживание в элитном дивизионе.

Реактивный вингер в первые месяцы нынешней кампании показал «Лестеру», чего им так не хватало: он буквально тащит команду на себе за счет вспышек гениальности, делая разницу в матчах, которые в остальном выглядят блекло.

Если бы не травма, «лисы», безусловно, потеряли бы 21-летнего игрока еще летом. В январе за парнем, скорее всего, придут большие клубы.

Фатаву определенно слишком хорош, чтобы играть в Чемпионшипе, и сделал достаточно, чтобы заслужить возвращение в Премьер-лигу.

По данным СМИ, «Борнмут» готов заплатить за Фатаву 35 млн фунтов (его переход может стать звеном в трансферной цепочке Антуана Семеньо), в то время как «Ливерпуль» «все еще заинтересован» после того, как «ранее уже заносил его в свою базу данных».

Для «Борнмута» подписание Фатаву действительно имеет смысл, поскольку им надо как можно скорее найти замену Семеньо, который уже в начале января может стать игроком «Манчестер Сити». Фатаву способен заполнить эту пустоту.

«Ливерпуль» же отчаянно нуждается в усилении на флангах, в том числе из-за возможного ухода из команды Мохаммеда Салаха.

Виктор Йоханссон («Сток Сити»)

Как штатный болельщик «Ротерем Юнайтед» в редакции F365, я просто обязан по контракту при любой возможности петь дифирамбы лучшему вратарю клуба на моем веку, который сейчас блистает в составе «Сток Сити».

Йоханссон, по праву занявший в этом году место основного вратаря сборной Швеции, пару лет в одиночку тащил на себе «Ротерем» в Чемпионшипе, прежде чем перейти в «Сток Сити», где он продолжает прогрессировать семимильными шагами.

27-летний Йоханссон всегда был невероятно надежным голкипером. Но в «Стоке» он расширил свой арсенал, став более разносторонним вратарем и, возможно, лучшим на своей позиции во всем Чемпионшипе.

Теперь он более уверенно хозяйничает в своей штрафной и спокойнее играет ногами. У Йоханссона есть все необходимые качества, чтобы быть первым номером в клубе АПЛ.

«Эвертон» и «Вест Хэм» ранее уже присматривались к Йоханссону, и любой клуб из нижней половины таблицы АПЛ должен рассмотреть его кандидатуру.

Хейден Хакни («Мидлсбро»)

В недавнем матче с «Блэкберном» Хакни совершил подкат, претендующий на звание «худшего фола всех времен, за который не дали красную карточку». При этом он удивительным образом избежал удаления.

Но это никак не отменяет того факта, что в следующем году он обязательно окажется в Премьер-лиге.

23-летний полузащитник, возможно, уже должен был бы играть в элите, но «Мидлсбро» умудрялся удерживать свой главный актив, требуя за него более 20 млн фунтов.

«Мидлсбро», несмотря на недавний уход Роба Эдвардса в «Вулверхэмптон», продолжает бороться за повышение в классе. Однако у них стремительно заканчивается время, чтобы выручить за Хакни большую сумму. Контракт лидера команды истекает уже в 2027 году.

На самом деле Хакни был близок к уходу прошлым летом. Хейден был одной ногой в «Ипсвиче» после того, как клуб принял предложение в 25 млн фунтов, но игрок в итоге отказался от перехода.

Очевидно, что Хакни нацелен на переход в клуб, который твердо закрепился в Премьер-лиге. Последним претендентом называли «Эвертон», и вполне вероятно, что клуб из Ливерпуля сделает предложение уже в этом месяце.

Джереми Монга («Лестер Сити»)

У «Лестера», безусловно, хватает проблем за пределами поля: финансовые трудности превратили клуб в настоящий хаос.

И все же они всегда могут положиться на свою академию, которая вытаскивает их из беды, производя на свет настоящие футбольные бриллианты. Один из них — 16-летний вингер Монга, которого точно ждет большое будущее.

Монга провел в общей сложности 21 матч в Премьер-лиге и Чемпионшипе, а недавно стал самым молодым автором гола в истории второго дивизиона.

Естественно, это не осталось незамеченным, и «Лестер» может сорвать куш на трансфере тинейджера, среди поклонников которого числятся топ-клубы АПЛ и Европы.

Поговаривают, что главным претендентом на Джереми стал «Челси», и это вообще не удивляет, учитывая стремление лондонского клуба скупать лучших молодых футболистов еще до того, как они готовы играть за первую команду.

Джош Сарджент («Норвич»)

Сарджент — еще один игрок Чемпионшипа, который должен играть в Премьер-лиге, будучи одним из лучших (если не лучшим) нападающим на этом уровне за последние пару лет.

Травмы помешали форварду забивать 20+ голов в Чемпионшипе два сезона подряд, но он продолжает впечатлять в составе «Норвича», который ужасно выступает и плетется в хвосте таблицы.

Сардженту можно отдать должное за верность «Норвичу», но он заслуживает гораздо большего. К тому же, переход в клуб АПЛ или команду из другой европейской топ-лиги позволит ему побороться за место в составе сборной США на чемпионате мира.

Немецкий «Вольфсбург», как сообщается, остается в числе претендентов после неудачной попытки подписать американца летом. Что касается АПЛ, то такой игрой явно не помешал бы «Вест Хэму», которому надо срочно решать проблемы в атаке.