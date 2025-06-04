Сарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ

Разрыв между Премьер-лигой и Чемпионшипом становится всё больше. Достаточно взглянуть на то, что все три команды, поднявшиеся в элиту в двух последних сезонах, сразу же вылетали обратно — и всё становится ясно.

Тем не менее, в Чемпионшипе по-прежнему можно найти талантливых игроков, и клуба АПЛ не стоит это игнорировать эту возможность. К тому же, для этого не нужно прилагать слишком много усилий.

Разумеется, «Лидс», «Бернли» и «Сандерленд» после выхода в АПЛ уже забрали большую часть интересных футболистов, но на рынке по-прежнему есть достойные варианты.

Густаво Хамер («Шеффилд Юнайтед»)

Последние три сезона для Густаво Хамера были одновременно яркими и мучительными. Вместе с Виктором Дьекерешем, который ныне является трансферной целью всех топ-клубов Европы, он был главной звездой «Ковентри Сити», когда команда уступила «Лутон Таун» в финале плей-офф сезона 2022/23.

Густаво Хамер globallookpress.com

Тем не менее, Хамер всё же заслужил переход в «Шеффилд Юнайтед», который вышел в Премьер-лигу напрямую. В итоге его новая команда завершила сезон-2023/24 на последнем месте и вернулась в Чемпионшип.

В этом сезоне «клинки» набрали 90 очков, но заняли лишь третье место и, несмотря на статус фаворита плей-офф, уступили «Сандерленду» в финале плей-офф за выход в АПЛ.

Для Хамера, признанного лучшим игроком года в Чемпионшипе, возвращение во второй дивизион не должно быть приговором. Он снова и снова доказывает, что перерос этот уровень, и вполне способен привлечь внимание клубов АПЛ уже этим летом. Такой полузащитник точно не задержится надолго в Чемпионшипе. Поговаривают, что у него есть предложения от «Эвертона» и «Лидса».

Джек Рудони («Ковентри Сити»)

«Ковентри» сильно преобразился после того, как в ноябре 2024 года Марка Робинса на посту главного тренера сменил Фрэнк Лэмпард. Команда из претендентов на вылет превратилась в участника плей-офф. Бывший наставник «Челси» сразу заявил, что его задача — раскрыть потенциал талантливого, но недооцененного состава. Ему удалось выжать максимум из Джека Рудони.

Джек Рудони globallookpress.com

Этот атакующий полузащитник, способный играть и глубже — в стиле самого Лэмпарда в его лучшие годы, — стал ключевым игроком «Скай Блюз» в концовке сезона. Отдельного упоминания заслуживает матч последнего тура против «Мидлсбро», где он оформил дубль и обеспечил команде место в первой шестерке.

В итоге Рудони завершил чемпионат с девятью голами и двенадцатью результативными передачами, а также забил в полуфинале плей-офф против «Сандерленда».

«Руди был потрясающим. Он полностью вовлечен в процесс, хочет тренироваться, задает вопросы. С ним одно удовольствие работать, и я рад, что он стал нашей главной звездой», — сказал Лэмпард о 23-летнем полузащитнике.

Учитывая, что «Ковентри» подписал Рудони у «Хаддерсфилда» прошлым летом, клуб, скорее всего, захочет удержать его хотя бы еще на один сезон. Однако вряд ли они откажутся рассмотреть достойное предложение.

Джош Сарджент («Норвич Сити»)

Джош Сарджент не был готов к настоящему прорыву в АПЛ, когда в 2021 году оказался в «Норвич Сити». Тогда «канарейки» сразу же вылетели обратно в Чемпионшип.

Джош Сарджент globallookpress.com

С тех пор американец раскрылся и стал одним из самых надежных бомбардиров второго дивизиона, забивая по 10 и более мячей в каждом из последних трех сезонов. Его включили в символическую сборную сезона, а также признали лучшим игроком «Норвича» по итогам года.

«Когда я только приехал, ситуация была непростой. Я играл на правом фланге, и, конечно, я не мог отказаться от этой позиции в Премьер-лиге. Думаю, я тогда был еще молод и недостаточно развит как футболист. Мне, безусловно, еще есть куда расти, но я точно стал совершенно другим игроком по сравнению с тем, каким был, когда только прибыл сюда», — вспоминал Сарджент.

На фоне слухов о возможном уходе Сарджента болельщики и эксперты призывают «Норвич» отдать ему капитанскую повязку и сделать всё возможное, чтобы убедить его остаться на «Кэрроу Роуд».

Борха Сайнс («Норвич Сити»)

Сарджент уступил по количеству забитых мячей своему одноклубнику Борхе Сайнсу: испанец завершил сезон с 18 голами, тогда как у американца — 16.

Борха Сайнс globallookpress.com

Несмотря на то, что Сайнсу всего 24 года, он уже попал в сферу интересов клубов АПЛ. По крайней мере, об этом сообщил его парикмахер, пожелав клиенту удачи в следующем этапе карьеры.

Ранее возникали вопросы по поводу поведения Сайнса, В январе он получил шестиматчевую дисквалификацию за плевок в соперника. Однако его талант и результативность вполне могут перевесить подобные инциденты во время переговоррв потенциальных покупателей с «Норвичем».

Хейден Хакни («Мидлсбро»)

За последние три сезона в Чемпионшипе было не так много игроков, способных сравниться с Хейденом Хакни, а с момента его прорыва в основной состав в кампании 2022/23 он и вовсе может считаться лучшим полузащитником лиги.

Хейден Хакни globallookpress.com

Хакни идеально вписывается в систему Майкла Каррика, играя на позиции опорника: он умеет грамотно начинать атаки и при этом эффективно отбирать мяч.

В свои 22 года он уже несколько раз выводил «Боро» на поле с капитанской повязкой, что произвело впечатление на Каррика, несмотря на слухи о интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

«Мне нравится, что он остается самим собой, несмотря на всё внимание. Я назначал его капитаном в отдельных матчах именно из-за его стиля игры, ответственности, поведения на поле. У него сильная энергетика и спокойствие, которое передается партнерам. Думаю, все в команде ему доверяют, и это очень ценно в таком возрасте», — отметил Каррик.

Хакни играет на той же позиции, что и сам Каррик в бытность футболистом — и это делает их связь еще более особенной. Сам Хакни тоже высоко оценивает влияние наставника: «Я многому у него научился. Это даже не глобальные вещи, а такие мелочи, которые во время матча оказываются очень полезными. Мне невероятно повезло, что мой тренер — бывший полузащитник. Все его подсказки — на вес золота», — признался Хейден.

Виктор Юханссон («Сток Сити»)

Если в команде вручают награду «Игрок года» вратарю — это говорит о том, что сезон у них выдался не самым удачным. Речь, конечно, о «Сток Сити».

Виктор Юханссон globallookpress.com

Виктор Юханссон, или «Супер Юханссон», как его прозвали болельщики, стал настоящим открытием после перехода из «Ротерхэма» летом прошлого года. Он покинул клуб в статусе местного героя — на прощальном матче купил 600 кружек пива для болельщиков.

«Сток Сити» финишировал всего в двух очках от зоны вылета, и это вовсе не преувеличение — именно благодаря Юханссону клуб сохранил прописку в Чемпионшипе.

На международной арене Юханссон — основной вратарь сборной Швеции, где играет вместе с Александером Исаком, Виктором Дьекерешем, Деяном Кулусевски и Энтони Элангой. На фоне такого статуса на уровне сборной, ему явно не помешал бы шаг вперед и на клубном уровне.

Джафет Танганга («Миллуол»)

В Чемпионшипе не так много футболистов в расцвете сил, которые могут похвастаться опытом выступлений в Лиге чемпионов. Джафет Танганга — один из редких примеров.

Джафет Танганга globallookpress.com

Разноплановый защитник окончательно покинул «Тоттенхэм» прошлым летом, подписав полноценный контракт с «Миллуолом» после удачной аренды в первой половине 2024 года. В своем первом полном сезоне на «Дэне» Танганга зарекомендовал себя как один из лучших в лиге по игре в отборе и был признан «Игроком года» в составе «Миллуола».

Прогнозы и ставки на футбол

Возможно, ему просто нужно было регулярное игровое время, чтобы проявить себя. Сейчас он, вполне готов к возвращению в Премьер-лигу.