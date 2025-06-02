Плати — и забирай. Нико Уильямс, Иско, Араухо и еще девять игроков с доступной суммой отступных

В сложном мире трансферов есть нечто по-настоящему простое и освежающее — и это идея об отступных. Никаких переговоров между клубами, бесконечных обсуждений с президентами и спортивными директорами. Хотите игрока? Заплатите сумму отступных — и он ваш!

По крайней мере, так это выглядит в теории. На практике всё, конечно, куда сложнее. В Испании почти у всех игроков в контрактах прописаны отступные — это юридическое требование.

Теоретически, игрок сам выплачивает эту сумму: его представители приносят деньги в штаб-квартиру Ла Лиги в Мадриде. Однако на деле эту сумму обычно предоставляет клуб-покупатель.

Размер отступных должен отражать трансферную стоимость футболиста, и сумма обсуждается при заключении нового контракта. Клубы часто стремятся установить отступные на заведомо недосягаемом уровне, чтобы сделать трансфер практически невозможным. Хотя и это не всегда работает: «Барселона» считала, что клаусула Неймара в 222 миллиона евро в 2017 году недостижима, но «Пари Сен-Жермен» спокойно выплатил эту сумму и побил мировой трансферный рекорд.

Сегодня у ведущих игроков «Реала» и «Барселоны» отступные могут достигать одного миллиарда — астрономическая сумма даже по меркам современного перегретого рынка. У других футболистов клаусулы устанавливаются на более приемлемом уровне. Это, как правило, компромиссная цифра, устраивающая обе стороны и учитывающая их планы на будущее.

Иногда условия могут варьироваться: сумма может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от выполнения определенных целей — например, выхода в высший дивизион, вылета или вызова в национальную сборную. В некоторых случаях клуб может даже согласиться заплатить больше, чем прописано в клаусуле, или принять меньшую сумму ради более выгодных условий платежа.

С приближением летнего трансферного окна рассмотрим ситуацию самых интересных игроков Ла Лиги сезона-2024/25, узнаем размер их отступных и оценим вероятность перехода в другие клубы в ближайшие месяцы.

Джонни Кардозо, «Бетис», 80 млн евро

Игрок сборной США провел отличный сезон в составе «Бетиса», став одним из самых универсальных полузащитников Ла Лиги. У «Тоттенхэма» есть опция выкупа американца за 25 миллионов евро — это было частью сделки, по которой Джовани Ло Чельсо прошлым летом перешел из лондонского клуба в «Бетис».

Джонни Кардозо globallookpress.com

Однако последнее слово остается за Кардозо, и на данный момент главным претендентом на него стал «Атлетико». Мадридский клуб ищет опорного полузащитника, и 23-летний Кардозо идеально вписывается в эту роль. «Атлетико» надеется договориться о снижении суммы, и «Бетис» может пойти навстречу, поскольку спешит улучшить финансовое положение до конца июня.

Рональд Араухо, «Барселона», 65 млн евро (временно)

В январе Араухо уже подумывал об уходе из «Барселоны», тогда к нему проявлял интерес «Ювентус». Но в итоге уругваец подписал новый контракт до 2031 года.

На днях он сделал достаточно серьезное заявление: «Я — один из капитанов команды…Я остаюсь».

Рональд Араухо globallookpress.com

Однако это не гарантирует, что защитник действительно продолжит карьеру в «Барсе». Из-за травм у Араухо был скомканный сезон: он пропустил первую половину чемпионата и сыграл всего 12 матчей в Ла Лиге. Кроме того, были и серьезные ошибки — например, в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:4).

Ханси Флик предпочитает использовать Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса в центре обороны, а Жюля Кунде — на правом фланге. В новом контракте Араухо предусмотреа опция, позволяющий уйти этим летом за 65 миллионов евро, если сумма будет выплачена до определенной (не разглашаемой) даты. После этой даты клаусула снова увеличится.

Мартин Субименди, «Реал Сосьедад», 60 млн евро

В апреле появилась информация о том, что «Арсенал» ведет переговоры о переходе Субименди и уверен в успешном завершении сделки. И это с учетом интереса со стороны «Реала», чей новый главный тренер Хаби Алонсо хорошо знает игрока по совместной работе в молодежной команде «Реал Сосьедада».

Мартин Субименди globallookpress.com

26-летний Субименди считается одним из лучших полузащитников Испании. Прошлым летом он был близок к переходу в «Ливерпуль», но тогда решил остаться в родном клубе еще на один сезон.

Нико Уильямс, «Атлетик» (Бильбао), 58 млн евро

Уильямс попал в сферу интересов ведущих европейских клубов после яркой игры за сборную Испании на Евро-2024. Даже несмотря на не самый впечатляющий сезон в «Атлетике», по-прежнему есть ощущение, что он способен серьезно усилить любую команду.

Нико Уильямс globallookpress.com

Прошлым летом его связывали с «Барселоной», и президент каталонского клуба Жоан Лапорта не скрывал этого: «Мне нравится этот игрок». Однако у «Барсы» всегда были сомнения, смогут ли они найти средства на трансфер на фоне финансовых трудностей.

В этом месяце Marca сообщила об интересе со стороны «Реала», но такой трансфер кажется маловероятным, учитывая наличие в составе «Мадрида» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Кроме того, «Атлетик» квалифицировался в Лигу чемпионов, и это может убедить Уильямса остаться. В противном случае наиболее логичным вариантом станет переезд в английскую Премьер-лигу.

Алекс Баэна, «Вильярреал», 55 млн евро

Если верить слухам, «Атлетико» не так давно обратился к «Вильярреалу» по поводу трансфера Баэны. Он давно находится в списке целей мадридского клуба, и в его переходе лично заинтересован Диего Симеоне.

Алекс Баэна globallookpress.com

«Атлетико» наверняка попробует договориться о более выгодной финансовой структуре сделки, нежели выплата всей клаусулы сразу.

Статистика Баэны за последние два сезона — одна из лучших в Ла Лиге среди атакующих полузащитников: по 16 результативных действий в каждом из сезонов (в этом — 7 голов и 9 ассистов, в прошлом — 2 гола и 14 передач). Его подписание стало бы серьезным усилением.

Жоан Гарсия, «Эспаньол», 25 млн евро

Гарсия — дучший вратарь Ла Лиги в этом сезоне. Он сделал больше всех сейвов (145) и предотвратил наибольшее количество голов (8,40; показатель рассчитывается как разница между ожидаемыми пропущенными голами и фактическими).

Жоан Гарсия globallookpress.com

Гарсия — будущая звезда, он станет настоящей находкой для того, кто рискнет подписать его. «Эспаньол» избежал вылета из Ла Лиги, и это означает, что его клаусула осталась на уровне 25 миллионов евро, хотя она могла снизиться до 15 миллионов. Но она также могла бы даже вырасти до 30 миллионов, если бы он попал в состав сборной Испании на июньские матчи, но, по непонятным причинам, этого не произошло.

Прошлым летом 24-летнего Гарсию пытался подписать «Арсенал», также его связывают с «Барселоной» (что стало бы весьма спорным переходом для игрока «Эспаньола») и «Реалом».

Альберто Молейро, «Лас-Пальмас», 30 млн евро

Яркое пятно в разочаровывающем сезоне для покинувшего Ла Лигу. «Лас-Пальмаса», креативный полузащитник Молейро теперь, без сомнений, готов к переходу, а тем более с учетом того, что его контракт действует до 2026 года.

Альберто Молейро globallookpress.com

Шесть забитых мячей — солидный результат для полузащитника команды, покидающей элитный дивизион. При этом его голы отличались высоким качеством, подчеркивая отличную технику Молейро и его умение вовремя врываться в штрафную.

После вылета клаусула игрока снизилась до 30 миллионов евро. Есть мнение, что эта «десятка» стал бы разумной заменой Баэне в «Вильярреале».

Андрей Рациу, «Райо Вальекано», 25 млн евро

Один из самых недооцененных игроков Ла Лиги. Его редко упоминают в СМИ, но 26-летний румын, возможно, был лучшим правым защитником лиги в этом сезоне. Рациу помог «Райо» занять восьмое место и пробиться в Лигу конференций.

Андрей Рациу globallookpress.com

Неудивительно, что ходят слухи о его возможном летнем трансфере, несмотря на действующий контракт с мадридским клубом до 2028 года. В январе его связывали с «Барселоной», но также сообщалось, что «Вильярреал» по-прежнему сохраняет опцию выкупа своего воспитанника. Атакующий стиль игры Рациу подошел бы обоим клубам.

Иско, «Бетис», 20 млн евро

Один из главных претендентов на звание игрока сезона в Ла Лиге, Иско переживает в «Бетисе» вторую молодость. Он только что был вызван в сборную Испании на матчи финальной стадии Лиги наций — спустя шесть лет после последнего появления в национальной команде.

Иско globallookpress.com

Бывший полузащитник «Реала» называет «Бетис» своим «светом во тьме». Клуб поверил в него после полугода без команды. Иско помог «Бетису» занять шестое место в Ла Лиге и выйти в финал Лиги конференций, и сейчас крайне маловероятно, что он захочет покинуть клуб из Севильи.

Айосе Перес, «Вильярреал», 20 млн евро

Для многих Айосе стал лучшим трансфером Ла Лиги прошлого лета. «Вильярреал» выкупил у «Бетиса» опытного 31-летнего нападающего всего за четыре миллиона евро.

Айосе Перес globallookpress.com

В итоге Перес забил рекордные для себя 19 голов в чемпионате и стал лучшим бомбардиром среди испанцев. Благодаря его вкладу команда квалифицировалась в Лигу чемпионов. Вряд ли Айосе заинтересован в смене команды.

Оскар Мингеса, «Сельта», 20 млн евро

26-летний Мингеса удивил всех своей игрой за «Сельту» в этом сезоне, превратившись в одного из самых атакующих фулбеков Испании и став ключевым игроком молодой команды Клаудио Хиральдеса. Об этом свидетельствуют его 10 результативных действий (четыре гола и шесть передач) в Ла Лиге.

Оскар Мингеса globallookpress.com

Он также вернулся в сборную Испании, хотя не вызывался туда с 2021 года. Известно, что «Барселона» сохраняет 50% прав на Мингесу. Поскольку в январе он был близок к переходу в «Астон Виллу», исключать трансфер в АПЛ этим летом тоже не стоит.

Анте Будимир, «Осасуна», 20 млн евро

Будимир — настоящая легенда «Осасуны». В январе он стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба, а в марте — лучшим снайпером команды в высшем испанском дивизионе.

Анте Будимир globallookpress.com

Этот сезон стал лучшим в карьере 33-летнего нападающего, забившего 21 гол в 38 матчах Ла Лиги и уступившего по итогам чемпионата лишь Килиану Мбаппе и Роберту Левандовскому.

Прогнозы и ставки на футбол

Игрок с кочевой карьерой, выступавший ранее за «Санкт-Паули», «Кротоне», «Сампдорию» и «Мальорку», теперь выглядит как элитный форвард, из-за в СМИ начали появляться очень интересные слухи. В какой-то момент писали даже об интересе со стороны «Реала», где он мог бы выполнять роль «плана Б», как Хоселу в сезоне 2023/24. Контракт Будимира рассчитан до 2027 года, и ни для кого не секрет, что «Осасуна» хотела бы его сохранить.