ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Поздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб

    «Королевский клуб» показал свое истинное лицо, устроив позорное шоу в финале Кубка Испании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Кубок Испании Лига чемпионов Арсенал Манчестер Сити Ливерпуль Футбол Англии Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб Арне СлотСлот в «Лидсе», Аморим в «Ливерпуле», Хау в «Селтике»: как топ-тренеры АПЛ едва не выбрали неправильный путь Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
    Все новости спорта
    Антонио Рюдигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Рюдигер
    GOAL рассказывает, как мадридский «Реал» уничтожил свою репутацию.
    Проиграть «Барселоне» в финале — уже само по себе унизительно. Но «Реал» пошел гораздо дальше, устроив настоящее детское представление.

    В Японии существует философия: у каждого человека есть три лица. Первое — то, которое он показывает миру, формируя свою публичную репутацию. Второе — то, каким его видят близкие. А третье — его истинная сущность, скрытая от всех.

    В субботу, в Севилье, «Реал» сорвал с себя эту третью маску и выставил её напоказ — с гордостью или без, словно Симбу, поднятого Рафики в начальной сцене «Короля Льва». Годы, месяцы, недели и дни детских истерик вырвались наружу до, во время и после поражения от злейшего врага — «Барселоны» — в финале Кубка Короля.

    Проиграть каталонцам даже в обычный день — тяжело. Но это был далеко не обычный день, даже по меркам этих двух вечно обиженных. То, что произошло на юге Испании в эти выходные, надолго останется позорной страницей в истории «Реала», как бы клуб ни пытался потом стереть или переписать эту историю.

    Позор на весь мир в прямом эфире

    Даже если рассматривать финал отдельно от всего остального, «Реал» умудрился опозориться в прямом эфире на весь мир. По сути, они просто вытерли ноги о свежеуложенное поле Олимпийского стадиона в Севилье — и этот факт лишь усиливает чувство неловкости и послематчевого стыда.

    Рикардо де Бургос Бенгоэчеа и Лукас Васкес
    globallookpress.com

    История не знает спокойных Эль-Класико, особенно в кубковых встречах — там страсти кипят по максимуму. Это нормально, это часть футбола. Мы не хотим терять эмоции: игроки должны переживать, как и болельщики. Но то, что случилось в Севилье, — это уже был абсурд совершенно иного уровня.

    Если бы всё ограничилось лишь красными карточками Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема — этого уже хватило бы, чтобы раскритиковать «Реал». Но поведение Антонио Рюдигера, скорее всего, станет главной причиной, по которой этот матч войдет в историю как «Позор на Estadio Olímpico de la Cartuja» — с отдельной страницей на Википедии.

  • Первый шаг к треблу: «Барселона» выгрызла Кубок Испании у «Реала» в овертайме
  • Ханси Флик по-прежнему отказывается проигрывать в финалах
  • 27/04/2025

    • После того как Килиан Мбаппе нарушил правила, махнув рукой в лицо Эрику Гарсии, вся скамейка «Реала» взорвалась от ярости. Но никто не отреагировал так бурно, как их чрезмерно эмоциональный центральный защитник. Немецкий легионер начал бросать на поле что-то похожее на лед в сторону арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Когда судья подошел, чтобы показать красную карточку, Рюдигер окончательно вышел из себя — его пришлось сдерживать тренерскому штабу, а в его глазах читалось настоящее безумие.

    Это фото уже стало знаковым — оно будет преследовать Рюдигера до конца карьеры. Оно — квинтэссенция полного отказа «Реала» от спортивного уважения. Его извинения? Пустой звук.

    «Реал» устроил цирк еще до матча

    Вероятность того, что финал в субботу пройдет без скандала, была близка к нулю — «Реал» устроил цирк еще до матча. Всё началось с того, что клуб раскритиковал на своем телеканале арбитра встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

    Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер
    globallookpress.com

    В эфире показали нарезку предполагаемых судейских ошибок в матчах с участием «Мадрида», намекая на предвзятость. Затем, всего за несколько дней до финала, «Реал» официально потребовал заменить всю судейскую бригаду, а позже еще и оправдывался перед публикой, мол, о бойкоте речи не шло.

    Перед матчем Бенгоэчеа не смог сдержать слез, рассказывая, как давление со стороны клуба повлияло на его личную жизнь.

    «Когда твоему ребенку в школе говорят, что его отец — "вор", и он приходит домой в слезах, — это невыносимо», — признался судья. 

  • Точка кипения. Тема судейства превратилась в красную тряпку для «Реала»
  • Претензии «сливочных» к судьям порой выходят за рамки разумного
  • Вчера

    • «Я стараюсь воспитать сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек. Да, я ошибаюсь, как и любой человек, но я стараюсь быть примером. Это больно. И никому не пожелаю пройти через это. Когда я уйду, я хочу, чтобы сын гордился тем, кем был его отец, и тем, что такое судейство — ведь оно дало нам настоящие жизненные ценности.

    То, через что проходят мои коллеги — не только в профессиональном футболе, но и на любительском уровне — несправедливо. Всем стоит задуматься, куда мы катимся, чего мы хотим от спорта и от футбола».

    Реакция общественности на действия «Реала» была резко негативной. И совершенно логично, что у Бенгоэчеа могли возникнуть мысли судить матч немного иначе, чем он изначально планировал, и его нельзя было бы за это винить. Но даже несмотря на это, команда Анчелотти проиграла по делу. Более того — еще и умудрилась схлопотать три красные карточки. Браво, парни.

    Вой по поводу «Золотого мяча»

    Стоит признать, что вся эта накопившаяся мелочность, которая в итоге вырвалась наружу, зрела в недрах «Реала» уже давно. Из недели в неделю клуб сетовал на какие-то «несправедливости», но особенно показательным эпизодом стало их поведение на церемонии вручения «Золотого мяча» в прошлом году.

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    После того как «Реал» оформил дубль, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов, Винисиус Жуниор считался основным претендентом на главный индивидуальный трофей года. Периодически в этом контексте говорили про Джуда Беллингема, но после того как Англия проиграла Испании в финале Евро, его шансы значительно упали.

    Сцена казалась готовой: Винисиус — новый король футбола, всё шло к банальному, но триумфальному завершению. И вдруг, менее чем за двое суток до церемонии в Париже, пошли слухи: фаворитом стал Родри. Чемпион АПЛ, ключевой игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании, которая как раз выбила Англию Беллингема, внезапно оказался впереди.

  • Карнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча»
  • Один из крупнейших клубов мира проигнорировал одну из главнейших церемоний вручения наград в футболе
  • 29/10/2024

    • Утром 28 октября начали появляться сообщения, что именно Родри стал первым. Реакция Мадрида была мгновенной — вся делегация «Реала» отменила поездку в Париж. Детсадовское поведение вызвало волну критики. Некоторые даже сравнивали реакцию клуба с поведением Дональда Трампа. Не в пользу «Реала», разумеется.

    Карма возвращается

    Всё, что происходит с «Реалом» в этом сезоне, похоже на кармический ответ. Они уже дважды проиграли «Барселоне» в финалах — сначала в Суперкубке, а потом и в Кубке Испании. В Ла Лиге «Мадрид» отстает от каталонцев на четыре очка за пять туров до финиша.

    «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании со счетом 2:3
    globallookpress.com

    Разгром от «Арсенала» в Лиге чемпионов, при том что у лондонцев не так много опыта на этом уровне, воспринимается как начало конца эпохи. А постоянное навязывание идеи Суперлиги — как зловещий фон, тлеющий в углу.

    Даже фирменные спасительные голы на последних минутах, которые так часто вытаскивали «Реал» из ямы, в этом сезоне перестали работать, хотя состав стал мощнее.

    «Мы делаем много навесов, но у нас больше нет настоящего наконечника вроде Хоселу — игрока, который может выигрывать такие дуэли», — сказал недавно Тибо Куртуа, оценивая тактику команды.

    Попытки собрать футбольных «Мстителей» обернулись тем, что у команды просто нет цельной структуры и чёткого плана. И, к слову, даже если они подпишут Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля», это вряд ли сильно изменит ситуацию.

  • До уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала»
  • Возможно, в ближайшем будущем в Саудовскую Аравию придется переезжать Килиану Мбаппе, а не Винисиусу
  • 19/04/2025

    • До финала Кубка уже было немало причин не испытывать сочувствия к «Реалу». А теперь — и вовсе не осталось ни капли жалости.

    Утраченная аура

    К концу сезона 2023/24 «Реал» стоял на вершине футбольного мира. 15-й кубок Лиги чемпионов, очередные камбэки на последних минутах, плюс бесплатный переход лучшего игрока планеты. Их высокомерие, хотя и раздражало, имело под собой основания.

    Антонио Рюдигер против Феррана Торреса
    globallookpress.com

    Но такой имидж держится только на победах — а побеждать вечно не может никто. Всегда найдется команда, готовая сместить тебя с трона.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Неудачная «ремонтада» против «Арсенала» предвосхитила недавний провал. И клуб, и испанская пресса (которая в такие моменты работает с ним в унисон) накачали сами себя ложными ожиданиями. Но у «Реала» не было ни ресурсов, ни плана, чтобы совершить невероятное. А молодые парни из Лондона даже не дрогнули в этой игре на нервах.

  • Увольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке
  • Карло Анчелотти явно не тот, кто действительно виноват в текущих проблемах мадридского «Реала»
  • 12/04/2025

    • «Барселона», к слову, развивается по схожей модели: ставка на воспитанников, хладнокровие, стабильность. И тоже не моргнула. При всем звездном блеске и богатстве, мадридцы утратили главный козырь — эффект страха. Европа больше не трясется перед ними, и теперь клубу предстоит болезненный самоанализ, чтобы вернуть утраченное влияние.

    Как вернуть уважение

    Анчелотти заплатит за неудачный сезон: по сути, уже собирается в сборную Бразилии. Он покинет «Реал» как легенда: мягкий лидер, великий психолог, который создал почву для больших успехов. Но одновременно именно его терпимость позволила всей этой токсичной культуре вырасти и пустить корни.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    Скорее всего, команду возглавит Хаби Алонсо, нынешний тренер «Байера». Он выглядит идеальным кандидатом: бывший игрок «Реала», умеет управлять звездами и обладает тактической гибкостью — как раз тем, чего не хватает перекошенному составу. В раздевалке «Сантьяго Бернабеу» много шумных и самодовольных персонажей, и кого-то придется усмирить.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Но дело не только в тренере и игроках. Наверху — в офисах — президент Флорентино Перес сам подливает масло в огонь. Вместо стратегического гроссмейстера он стал разрушителем, и этот пожар в клубе во многом его заслуга. В свои 78 лет он вряд ли изменится. Значит, работать над перезапуском должны те, кто ближе к полю.

    Мир устал от шума, который создает «Мадрид», — за него должен говорить футбол.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры