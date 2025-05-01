Поздравляем, «Реал» Мадрид — вы самый ЖАЛКИЙ футбольный клуб

Проиграть «Барселоне» в финале — уже само по себе унизительно. Но «Реал» пошел гораздо дальше, устроив настоящее детское представление.

В Японии существует философия: у каждого человека есть три лица. Первое — то, которое он показывает миру, формируя свою публичную репутацию. Второе — то, каким его видят близкие. А третье — его истинная сущность, скрытая от всех.

В субботу, в Севилье, «Реал» сорвал с себя эту третью маску и выставил её напоказ — с гордостью или без, словно Симбу, поднятого Рафики в начальной сцене «Короля Льва». Годы, месяцы, недели и дни детских истерик вырвались наружу до, во время и после поражения от злейшего врага — «Барселоны» — в финале Кубка Короля.

Проиграть каталонцам даже в обычный день — тяжело. Но это был далеко не обычный день, даже по меркам этих двух вечно обиженных. То, что произошло на юге Испании в эти выходные, надолго останется позорной страницей в истории «Реала», как бы клуб ни пытался потом стереть или переписать эту историю.

Позор на весь мир в прямом эфире

Даже если рассматривать финал отдельно от всего остального, «Реал» умудрился опозориться в прямом эфире на весь мир. По сути, они просто вытерли ноги о свежеуложенное поле Олимпийского стадиона в Севилье — и этот факт лишь усиливает чувство неловкости и послематчевого стыда.

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа и Лукас Васкес globallookpress.com

История не знает спокойных Эль-Класико, особенно в кубковых встречах — там страсти кипят по максимуму. Это нормально, это часть футбола. Мы не хотим терять эмоции: игроки должны переживать, как и болельщики. Но то, что случилось в Севилье, — это уже был абсурд совершенно иного уровня.

Если бы всё ограничилось лишь красными карточками Лукаса Васкеса и Джуда Беллингема — этого уже хватило бы, чтобы раскритиковать «Реал». Но поведение Антонио Рюдигера, скорее всего, станет главной причиной, по которой этот матч войдет в историю как «Позор на Estadio Olímpico de la Cartuja» — с отдельной страницей на Википедии.

После того как Килиан Мбаппе нарушил правила, махнув рукой в лицо Эрику Гарсии, вся скамейка «Реала» взорвалась от ярости. Но никто не отреагировал так бурно, как их чрезмерно эмоциональный центральный защитник. Немецкий легионер начал бросать на поле что-то похожее на лед в сторону арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Когда судья подошел, чтобы показать красную карточку, Рюдигер окончательно вышел из себя — его пришлось сдерживать тренерскому штабу, а в его глазах читалось настоящее безумие.

Это фото уже стало знаковым — оно будет преследовать Рюдигера до конца карьеры. Оно — квинтэссенция полного отказа «Реала» от спортивного уважения. Его извинения? Пустой звук.

«Реал» устроил цирк еще до матча

Вероятность того, что финал в субботу пройдет без скандала, была близка к нулю — «Реал» устроил цирк еще до матча. Всё началось с того, что клуб раскритиковал на своем телеканале арбитра встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер globallookpress.com

В эфире показали нарезку предполагаемых судейских ошибок в матчах с участием «Мадрида», намекая на предвзятость. Затем, всего за несколько дней до финала, «Реал» официально потребовал заменить всю судейскую бригаду, а позже еще и оправдывался перед публикой, мол, о бойкоте речи не шло.

Перед матчем Бенгоэчеа не смог сдержать слез, рассказывая, как давление со стороны клуба повлияло на его личную жизнь.

«Когда твоему ребенку в школе говорят, что его отец — "вор", и он приходит домой в слезах, — это невыносимо», — признался судья.

«Я стараюсь воспитать сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек. Да, я ошибаюсь, как и любой человек, но я стараюсь быть примером. Это больно. И никому не пожелаю пройти через это. Когда я уйду, я хочу, чтобы сын гордился тем, кем был его отец, и тем, что такое судейство — ведь оно дало нам настоящие жизненные ценности.

То, через что проходят мои коллеги — не только в профессиональном футболе, но и на любительском уровне — несправедливо. Всем стоит задуматься, куда мы катимся, чего мы хотим от спорта и от футбола».

Реакция общественности на действия «Реала» была резко негативной. И совершенно логично, что у Бенгоэчеа могли возникнуть мысли судить матч немного иначе, чем он изначально планировал, и его нельзя было бы за это винить. Но даже несмотря на это, команда Анчелотти проиграла по делу. Более того — еще и умудрилась схлопотать три красные карточки. Браво, парни.

Вой по поводу «Золотого мяча»

Стоит признать, что вся эта накопившаяся мелочность, которая в итоге вырвалась наружу, зрела в недрах «Реала» уже давно. Из недели в неделю клуб сетовал на какие-то «несправедливости», но особенно показательным эпизодом стало их поведение на церемонии вручения «Золотого мяча» в прошлом году.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

После того как «Реал» оформил дубль, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов, Винисиус Жуниор считался основным претендентом на главный индивидуальный трофей года. Периодически в этом контексте говорили про Джуда Беллингема, но после того как Англия проиграла Испании в финале Евро, его шансы значительно упали.

Сцена казалась готовой: Винисиус — новый король футбола, всё шло к банальному, но триумфальному завершению. И вдруг, менее чем за двое суток до церемонии в Париже, пошли слухи: фаворитом стал Родри. Чемпион АПЛ, ключевой игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании, которая как раз выбила Англию Беллингема, внезапно оказался впереди.

Утром 28 октября начали появляться сообщения, что именно Родри стал первым. Реакция Мадрида была мгновенной — вся делегация «Реала» отменила поездку в Париж. Детсадовское поведение вызвало волну критики. Некоторые даже сравнивали реакцию клуба с поведением Дональда Трампа. Не в пользу «Реала», разумеется.

Карма возвращается

Всё, что происходит с «Реалом» в этом сезоне, похоже на кармический ответ. Они уже дважды проиграли «Барселоне» в финалах — сначала в Суперкубке, а потом и в Кубке Испании. В Ла Лиге «Мадрид» отстает от каталонцев на четыре очка за пять туров до финиша.

«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании со счетом 2:3 globallookpress.com

Разгром от «Арсенала» в Лиге чемпионов, при том что у лондонцев не так много опыта на этом уровне, воспринимается как начало конца эпохи. А постоянное навязывание идеи Суперлиги — как зловещий фон, тлеющий в углу.

Даже фирменные спасительные голы на последних минутах, которые так часто вытаскивали «Реал» из ямы, в этом сезоне перестали работать, хотя состав стал мощнее.

«Мы делаем много навесов, но у нас больше нет настоящего наконечника вроде Хоселу — игрока, который может выигрывать такие дуэли», — сказал недавно Тибо Куртуа, оценивая тактику команды.

Попытки собрать футбольных «Мстителей» обернулись тем, что у команды просто нет цельной структуры и чёткого плана. И, к слову, даже если они подпишут Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля», это вряд ли сильно изменит ситуацию.

До финала Кубка уже было немало причин не испытывать сочувствия к «Реалу». А теперь — и вовсе не осталось ни капли жалости.

Утраченная аура

К концу сезона 2023/24 «Реал» стоял на вершине футбольного мира. 15-й кубок Лиги чемпионов, очередные камбэки на последних минутах, плюс бесплатный переход лучшего игрока планеты. Их высокомерие, хотя и раздражало, имело под собой основания.

Антонио Рюдигер против Феррана Торреса globallookpress.com

Но такой имидж держится только на победах — а побеждать вечно не может никто. Всегда найдется команда, готовая сместить тебя с трона.

Неудачная «ремонтада» против «Арсенала» предвосхитила недавний провал. И клуб, и испанская пресса (которая в такие моменты работает с ним в унисон) накачали сами себя ложными ожиданиями. Но у «Реала» не было ни ресурсов, ни плана, чтобы совершить невероятное. А молодые парни из Лондона даже не дрогнули в этой игре на нервах.

«Барселона», к слову, развивается по схожей модели: ставка на воспитанников, хладнокровие, стабильность. И тоже не моргнула. При всем звездном блеске и богатстве, мадридцы утратили главный козырь — эффект страха. Европа больше не трясется перед ними, и теперь клубу предстоит болезненный самоанализ, чтобы вернуть утраченное влияние.

Как вернуть уважение

Анчелотти заплатит за неудачный сезон: по сути, уже собирается в сборную Бразилии. Он покинет «Реал» как легенда: мягкий лидер, великий психолог, который создал почву для больших успехов. Но одновременно именно его терпимость позволила всей этой токсичной культуре вырасти и пустить корни.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Скорее всего, команду возглавит Хаби Алонсо, нынешний тренер «Байера». Он выглядит идеальным кандидатом: бывший игрок «Реала», умеет управлять звездами и обладает тактической гибкостью — как раз тем, чего не хватает перекошенному составу. В раздевалке «Сантьяго Бернабеу» много шумных и самодовольных персонажей, и кого-то придется усмирить.

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Но дело не только в тренере и игроках. Наверху — в офисах — президент Флорентино Перес сам подливает масло в огонь. Вместо стратегического гроссмейстера он стал разрушителем, и этот пожар в клубе во многом его заслуга. В свои 78 лет он вряд ли изменится. Значит, работать над перезапуском должны те, кто ближе к полю.

Мир устал от шума, который создает «Мадрид», — за него должен говорить футбол.