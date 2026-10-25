25 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.75.

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«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в Ла Лиге выносит всех и вся. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» победила во всех девяти матчах чемпионата. Команда отличилась 39 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в рамках Лиги чемпионов проиграв ПСЖ — 2:4.

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До того «Барселона» уверенно переиграла «Бетис» — 5:2, да и поединок с «Галатасараем» завершился успехом — 4:1. Команда Ханса-Дитера Флика побеждала во всех домашних поединках текущего сезона.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Барселона» в чемпионате Испании не имеет себе равных, к тому же уже 12 мячей записал на свой счет блестящий Рафинья.

При этом «Барселона» в среднем забивает четыре мяча за матч. К тому же команда в двух последних Эль-Класико обыгрывала мадридцев. А вот в родных стенах каталонцы уже три года не проигрывают «Реалу». Плюс яркий отрезок выдает Ламин Ямаль, отличившийся 8 голами в Ла Лиге.

Команда явно постарается добыть свою десятую победу в чемпионате. Вот только досадное поражение от парижан несколько ударило по психологии подопечных Флика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Реал» Мадрид на один зачетный пункт отстает от второй строчки. А вот забить удалось 23 мяча при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов переиграла «РБ Лейпциг» — 4:1.

До того «Реал» Мадрид уверенно расправился с «Севильей» — 4:1, а вот чуть раньше перестрелял «Рому» — 4:3. Команда Жозе Моуриньо победила в четырех последних матчах.

Состояние команды: «Реал» Мадрид постепенно прибавляет, да и Килиан Мбаппе отличился девятью забитыми мячами в текущем чемпионате.

При этом «Реал» Мадрид в кадровом плане выглядит привычно выгодно. В четырех выездных поединках в рамках Ла Лиги команда победила два раза при двух поражениях. А вот настрой на Эль-Класико у мадридцев будет максимальным. Мбаппе и компания постараются не дать затухнуть чемпионской гонке!

И уж точно команда не собирается отсиживаться в тылах. Вот только «сливочные» чрезмерно зависимы от формы Мбаппе. Плюс не сыграет дисквалифицированный Винисиус Жуниор.

На что ставят в матче Барселона — Реал Мадрид Букмекерские коэффициенты на матч Барселона — Реал Мадрид: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Барселону» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 5.75, а победа «Реала» Мадрид — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.20 и 4.50.

Прогноз: «Барсу» может подкосить поражение от ПСЖ, тогда как «сливочные» в последних матчах выглядели весьма грозно.

5.75 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.75 на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 4750₽, общая выплата — 5750₽

Ставка: Ничья за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

5.50 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 5.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Барселона» победила во всех девяти матчах Ла Лиги

«Реал» Мадрид победил в четырех своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч

«Барселона» в двух последних очных поединках одолела «сливочных»

«Барса» победила во всех домашних матчах текущего сезона

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