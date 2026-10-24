прогноз на матч 10-го тура Ла Лиги, ставка за 2.35

25 октября в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Барселона»

Турнирное положение: у каталонской команды в этом сезоне пока что нет равных и она идет без потерь.

«Блаугранас» в настоящий момент имеет в своем активе 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. За 9 матчей «сине-гранатовые» забили 39 мячей, а пропустили всего 9.

Последние матчи: среди недели каталонцы проиграли «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов.

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До этого же команда из Барселоны выиграла у «Бетиса» (5:2), «Хетафе» (3:0) и «Севильи» (3:1) в чемпионате Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

Не сыграют: в стане коллектива из одноименного города травмированы Дани Ольмо, Руни Барджи, Эрик Гарсия и Жюль Кунде.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика в этом сезоне Примеры выиграли все матчи и являются главными претендентами на чемпионский титул. Победа над «Реалом» может только подкрепить амбиции « Барселоны ».

Безусловно, в Лиге чемпионов «Барселоне» будет намного сложнее, но и там каталонцы являются одними из главных фаворитов турнира.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы будут пытаться навязать борьбу каталонцам за чемпионский титул.

Сейчас в активе «сливочных» 21 зачетный балл и 3-е место в турнирной таблице.

У мадридского коллектива прекрасная разница забитых и пропущенных мячей — 39:9.

Последние матчи: среди недели «галактикос» выиграли у «РБ Лейпцига» (4:1) в Лиге чемпионов.

До этого в рамках чемпионата Испании команда из Мадрида победила «Севилью» (4:1) и «Вильярреал» (1:0).

Не сыграют: в стане «королевского клуба» травмированы Рауль Асенсио и Родриго, дисквалифицирован Винисиус Жуниор.

Состояние команды: подопечным Жозе Моуринью однозначно нельзя проигрывать в данной встрече, иначе отставание будет уже большим. « Реалу » желательно побеждать, если он намерен побороться за золотые медали.

Прошлый сезон «Реал» завершил без титулов, поэтому сейчас сделает все, чтобы выиграть хоть какой-то трофей.

На что ставят в матче Барселона — Реал Букмекерские коэффициенты на матч Барселона — Реал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла все 9 матчей текущего сезона

«Реал» выиграл 4 последних матча

В последней очной игре «Барселона» победила «Реал» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 5.70, тогда как победа «Реала» — в 3.95.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.17, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 4.20.

Прогноз: это «эль класико», это всегда интересно и непредсказуемо. Хоть «Барселона» и является фаворитом, но «Реал» вполне способен не проиграть в данной встрече.

2.35 ничья или победа Реала Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Барселона» — «Реал» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ничья или победа «Реала» за 2.35.

Прогноз: команды забивают много, но в очной встрече будут действовать осторожно и много могут не забить.

2.15 тотал меньше 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Барселона» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал меньше 4 за 2.15.