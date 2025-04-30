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    Точка кипения. Тема судейства превратилась в красную тряпку для «Реала»

    Претензии «сливочных» к судьям порой выходят за рамки разумного

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    Локомотив — Ростов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция Усман ДембелеДембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона Хосе Мунуэра Монтеро, Джуд Беллингем и Килиан МбаппеТочка кипения. Тема судейства превратилась в красную тряпку для «Реала»
    Все новости спорта
    Хосе Мунуэра Монтеро, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
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    Хосе Мунуэра Монтеро, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе
    У мадридского «Реала» складываются особые отношения с арбитрами в текущем сезоне. Лояльность в действиях судей, присущая прошлым кампаниям клуба, практически отошла на задний план, и новая, куда более строгая, линия поведения многих рефери вызывает недовольство в лагере «бланкос».

    Рычаги давления

    Если «Реал» выигрывает, то это заслуга только тренерского штаба и игроков команды, однако в случае проигрыша «сливочных» часто остается крайней лишь бригада арбитров, которая сразу обвиняется в предвзятой работе со стороны поклонников мадридцев.

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    • Аналогичной повестки придерживается президент «королевского клуба» Флорентино Перес, пускающий гневные стрелы в адрес представителей судейского корпуса. 78-летний функционер заявлял, что чувствует себя ущемленным в области судейства и в целях повышения его уровня предлагал привлекать рефери из Англии для обслуживания матчей Ла Лиги.

    Причем для Переса абсолютно нет авторитетов, и он пытается оказывать давление даже на правящую верхушку футбола Испании. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан в одном из интервью поделился отрывком диалога с Флорентино, случившемся в Саудовской Аравии, когда босс «Реала» отвел его в сторону и заявил: «Ты должен решить этот вопрос с судьями, который вредит нам, мы потеряли много титулов из-за судей».

    Флорентино Перес
    globallookpress.com

    Помимо позиции Переса «сливочные» активно задействуют клубное ТВ для выражения недовольства работой рефери, которое не церемонится с фразами, оценивая их решения по итогам поединков.

    В нынешней кампании представители медиа «бланкос» получили команду «фас» уже после первого тура испанской Примеры, раскритиковав судейство Сесара Сото Градо в ничейном поединке 1:1 с «Мальоркой». Его обвинили в отсутствии удаления Пабло Маффео за нарушение на Винисиусе Жуниоре и неназначенных пенальти на Килиане Мбаппе и Эдере Милитао.

    Очередная порция негатива в адрес Сесара Сото Градо последовала за его работу на мадридском дерби против «Атлетико» в феврале 2025, завершившемся также ничьей 1:1. Клубное ТВ «Реала» сделало громкое заявление о подкупе арбитра, акцентируя внимание на поставленном в ворота «сливочных» пенальти за фол Орельена Чуамени на левом вингере «матрасников» Самуэле Лино.

  • Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо.
  • Клубное ТВ «Реала»

    • Напомним, что Хосе Негрейре, занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF), приписывали тесные связи с «Барселоной».

    Компании, принадлежащие ему и его сыну, давали консультации «блаугранас» на тему судейства в период с 2001 по 2018 годы, за что получили 7,8 млн евро. Финальная точка в расследовании прокуратуры была поставлена в 2024 — все обвинения сняли как с каталонского клуба, так и с Негрейры.

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    • Возвращаясь к реалиям мадридцев, то не осталась незамеченной и работа Хосе Луиса Мунуэра Монтеро на матче «Осасуна» — «Реал», вновь завершившемся мировым результатом 1:1. По окончании встречи на авансцену вышел главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти, обвинивший 41-летнего рефери в предвзятости.

    Причиной послужили удаление Джуда Беллингема, который в ходе спора с судьей высказался нецензурно на английском языке, и якобы неназначенные одиннадцатиметровые в ворота «рохильос».

    «Осасуна» — «Реал»
    globallookpress.com

    На защиту Мунуэра Монтеро вынужден был встать RFEF из-за поступающих в его сторону в соцсетях угрозах расправы от «инчас» мадридцев. Как видим, все окружение «сливочных» не дает скучать испанским арбитрам, устраивая регулярные атаки на них.

    Финал, едва не превратившийся в фарс

    Настоящая драма развернулась в преддверии главного поединка Кубка Короля, в котором сошлись «Барселона» и «Реал». Без внимания клубного ТВ «бланкос» не осталось назначение на встречу Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

    Представители мадридской команды прибегли к математическим расчетам и выяснили, что при нем их любимцы одержали победу лишь в 64% игр, в то время как «блаугранас» имели показатель 81%. Также медиа «Реала» выразило сомнение относительно компетенции 39-летнего арбитра, который крайне редко получает назначение на матчи под эгидой УЕФА и вовсе не пользуется спросом ФИФА.

    Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
    globallookpress.com

    Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа принял весь шквал критики очень близко к сердцу и на предматчевой конференции не сдержал эмоций, заплакав перед представителями СМИ.

  • Когда твоему ребенку в школе говорят, что его отец — вор, и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. Все, что я могу сделать, — это попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен. Это очень тяжело, никому такого не пожелаешь. В тот день, когда я закончу, я хочу, чтобы мой сын гордился своим отцом, а также судейством, которое воспитывает в нас ценности.
  • Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

    • Тем не менее заявление выходца страны Басков не тронули «Реал», в стане которого потребовали вовсе отстранить Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании. Сообщалось, что «королевский клуб» может устроить бойкот решающей встречи против «Барселоны», если состав бригады арбитров не будет пересмотрен, и заменит его «Реал Сосьедад».

    Благо здравый смысл возобладал и никаких пертурбаций перед финальным матчем не произошло — на поле «Ла Картухи» появились мадридцы, каталонский клуб и Рикардо Де Бургос. Правда легкой прогулкой для арбитра матч не стал и включил в себя множество спорных моментов, к которым остались вопросы как у «Барселоны», так и у «Реала».

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    • Помимо множества голов и резко меняющегося сюжета, поединок запомнился весьма нервным судейством Бенгоэчеа, который, как показалось, все-таки дрогнул перед нападками «сливочных».

    Неоднозначно выглядел эпизод с подножкой Феррану Торресу от Антонио Рюдигера в штрафной площади, на который не обратила внимание в том числе бригада VAR. Уже в компенсированное время пенальти все-таки был назначен в ворота «Реала», но сразу отменен, так как видеоповтор показал, что Рафинья симулировал и Рауль Асенсио не касался бразильца.

    «Барселона» — «Реал»
    globallookpress.com

    Встреча перетекла в экстра-таймы, во втором из которых удача улыбнулась «Барселоне» и Жюль Кунде на 116-й минуте отправил мяч в сетку владений Тибо Куртуа. Эмоции накалились до предела как на газоне, так и на скамейке запасных «сливочных» — после одного из свистков в сторону Бенгоэчеа полетели кубики льда, брошенные вышедшим из себя Рюдигером, которого едва удержали от свершения самосуда над рефери представители тренерского штаба и партнеры по команде.

    Немецкий защитник незамедлительно увидел перед собой красный свет, компанию Антонио также составили Лукас Васкес и Джуд Беллингем. Удержать нити игры в «Эль-Класико» вплоть до финального свистка Рикардо Де Бургосу оказалось не по силам.

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    • Телевидение мадридского «Реала», конечно же, прошлось по судейству баска, вспомнив момент с назначением одиннадцатиметрового в ворота «Барселоны» и быструю его отмену из-за офсайда игрока «бланкос». Не устроила медиа мадридцев всего лишь желтая карточка Френки де Йонга за нарушение на Килиане Мбаппе перед штрафной площадью — представители «сливочных» расценили его как «фол последней надежды», что довольно-таки натянуто, ведь на подстраховку голландца успевало сразу два защитника «сине-гранатовых».

    Если ошибки Бенгоэчеа и имели место быть, то на итоговый результат они явно не повлияли — кондиции «Барселоны», одержавшей победу со счетом 3:2, в текущем сезоне лучше, чем у «королевского клуба». Возможно, «Реалу» нужно больше сконцентрироваться на футболе и найти решение игровым проблемам внутри коллектива, а не задействовать только стратегию жалоб на судейство.

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    Есть ли конец у вседозволенности?

    Поведение игроков мадридцев в финале Кубка Короля не осталось безнаказанным и первым свой вердикт узнал Рюдигер — центральный защитник дисквалифицирован на шесть матчей, правда часть предстоящих поединков он пропускает в любом случае по причине разрыва наружного мениска левого колена.

    Антонио Рюдигер
    globallookpress.com

    Лукас Васкес получил отстранение на две игры, в то же время Джуд Беллингем избежал наказания и его красную карточку отменили. Тем не менее футбольная общественность помнит произошедшее и не в восторге от случившегося перформанса игроков «Реала», в частности бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри разразился критикой в их адрес.

  • Где же обязанность быть примером для подражания, которой должен обладать самый успешный клуб в мире? Я в шоке. Власти должны очень жестко наказать «Реал Мадрид». Если они этого не сделают, это будет катастрофа, и люди отвернутся от футбола. Это абсолютный позор. Я был шокирован давлением, клеветой, недобросовестностью. То, что делали директора перед матчем, граничит с методами головорезов, мафии. Они сознательно запятнали и растоптали имидж футбола. «Реал» достиг дна, и многие люди отвернутся от этого клуба. Я потрясен тем, во что превратился этот великий клуб.
  • Кристоф Дюгарри

    • Вот только думаем, что навряд ли руководство «Реала» прислушается к неодобрительным комментариям и изменит вектор своей политики. Флорентино Перес всегда оставляет козырь в рукаве под названием Суперлига, с помощью которого может манипулировать руководством УЕФА и позволять себе пересекать границы дозволенного.

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