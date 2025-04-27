Первый шаг к треблу: «Барселона» выгрызла Кубок Испании у «Реала» в овертайме

В напряжённейшем финале Кубка Испании, который подарил эмоции на грани и футбол высочайшего уровня, «Барселона» одержала победу над «Реалом» со счётом 3:2 после овертайма. Жюль Кунде стал героем ночи, принеся каталонцам их 32-й трофей в этом турнире.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Барселона — Реал Мадрид 3:2 Голы: 1:0 Педри (28'), 1:1 Килиан Мбаппе (70'), 1:2 Орельен Чуаэми (77'), 2:2 Ферран Торрес (84'), 3:2 Жюль Кунде (116') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Рональд Араухо, 85'), Френки де Йонг (Гави, 85'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 65'), Педри (Эрик Гарсия, 98'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Пау Виктор, 115') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 11'), Антонио Рюдигер (Эндрик, 111'), Рауль Асенсио, Даниель Себальос (Арда Гюлер, 55'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 89'), Родриго (Килиан Мбаппе, 46'), Лукас Васкес (Лука Модрич, 55') Предупреждения: Carlo Ancelotti (25'), Орельен Чуаэми (31'), Жерар Мартин (37'), Френки де Йонг (68'), Лука Модрич (90 + 1'), Фермин Лопес (90 + 4'), Рафаэл Диас (90 + 10'), Джуд Беллингхэм (107') Удаление: Антонио Рюдигер (120 + 3')

Ночь, в которой сердце не выдерживало, а футбол сиял

Глубокой ночью в Севилье, когда усталость уже сковывала ноги, а нервы были натянуты до предела, Жюль Кунде нашёл в себе силы нанести тот самый удар. Четыре минуты оставалось до конца овертайма, когда его точный выстрел заставил трибуны взорваться: «Барселона» снова королева Кубка Испании.

Победа 3:2 над «Реалом» в первом финальном «класико» за 11 лет стала моментом невероятной радости для каталонцев — и ударом в самое сердце их главного соперника.

Барселона — Реал gettyimages.com

Скандалы, пенальти и отменённые решения

Игра не просто держала в напряжении — она рвала его в клочья. «Барселона» вела, потом уступала, потом думала, что вырвала победу в основное время с пенальти, но всё снова перевернулось. «Реал» сопротивлялся отчаянно, сражался до последнего, и именно это сделало финал незабываемым.

Барселона — Реал globallookpress.com

Но был ещё один не менее важный участник спектакля — судья. После скандального бойкота «Реала» перед матчем и угроз отказаться от игры, всё словно вело к тому, что именно арбитры будут в центре внимания. Так и случилось: на последних секундах основного времени Рикардо де Бургос Бенгоэчеа поставил пенальти в ворота «Реала» за фол на Рафинье. Стадион замер, но VAR вмешался, судью позвали к экрану, минуты прошли в обсуждениях, и в итоге пенальти отменили. Финал уходил в овертайм.

«Барселона» лучше начала, но «Реал» переломил ход

Барселона, начав матч ярче, открыла счёт: Педри забил после точной передачи Ламина Ямаля — мяч вонзился в левую девятку ворот Тибо Куртуа. До перерыва каталонцы были сильнее и могли удвоить преимущество, когда мяч после подачи Ольмо попал в штангу.

Педри globallookpress.com

Анчелотти пошёл ва-банк в перерыве, выпустив Мбаппе. И перемены заработали. Давление «Реала» росло, атаки шли одна за другой. Мбаппе сначала заработал штрафной, а затем сам забил — первый прямой гол со стандарта в его карьере принёс «сливочным» равенство.

Штрафной Мбаппе gettyimages.com

Вдохновлённые успехом, мадридцы пошли дальше: Арда Гюлер подал с углового, и Чуамени выпрыгнул выше всех, отправив мяч в сетку — 2:1 в пользу «Реала». Ощущалось присутствие того самого Мадрида, который выносил «Барсу» два года назад.

Чуамени празднует гол gettyimages.com

Торрес спасает «Барсу», Кунде завершил драму

Но «Барса» не сдалась. Измотанный Рюдигер не смог угнаться за Ферраном Торресом, который, получив пас от Ламина Ямаля, обошёл Куртуа и аккуратно пробил в пустые ворота — 2:2. Игра превратилась в настоящую битву на выносливость: каждый рывок давался через боль, каждое решение судьи становилось событием.

Ферран Торрес globallookpress.com

Был ещё момент, который уже слегка забылся, но который ощущался, как ключевой. Падение Рафиньи в штрафной и назначенный пенальти. Казалось, всё решено, но VAR снова вмешался. Эмоции на трибунах кипели, в лагере «Реала» — ярость, но де Бургос Бенгоэчеа всё же отменил своё решение. Судьба решила иначе: доигрывать до последнего, никаких пенальти на 90+6 минуте.

Барселона — Реал gettyimages.com

И в овертайме сверкнул Кунде. В центре поля ошибся не кто-нибудь, а сам Лука Модрич! Да, Браим Диас не пошёл на мяч, но тот Лука, которого мы знаем, отдавал пасы так, что к мячу просто невозможно было не успеть, он как бы сам клеился к ноге. И как же грустно осознавать, что именно так хорват закончил свой, возможно, последний финал в футболке королевского клуба.

Но, мгновенный выпад — и точнейший удар в угол ворот. Между прочим, пробить идеально в нижний угол на 116-й минуте тоже совсем не просто — так что заслуга Кунде в этом голе невероятная.

Барселона — Реал gettyimages.com

Все усилия «Реала» рассыпались за секунду. И, конечно, это уже не команда «ремонтад». Как бы понимая своё бессилие в концовке, Тони Рюдигер не сдержал нервы. Ну, это мягко говоря — если честно, то немец буквально сошёл с ума. Бросался льдом в арбитра, кричал что-то, рвал ледяные компрессы на самом себе. За это Рюдигеру прилетит огромная дисквалификация, но он прожил этот финал, он его выстрадал и он очень не хотел проиграть.

Кадр из трансляции матча Барселона — Реал livesport.ru

На горизонте требл?

Все страсти, гнев, все обвинения растворились в ночном воздухе Севильи под салюты и радость сине-гранатовых. Третье подряд поражение в «класико» для «Реала», второй трофей для Ханси Флика с «Барселоной» и напоминание всему миру: в футболе по-прежнему есть место чудесам.

Календарь и таблица испанской Примеры

А ведь у «Барсы» в этом сезоне всё только начинается! Впереди полуфинал Лиги Чемпионов с «Интером» и концовка сезона Ла Лиги, в которой каталонцы обходят «Реал» на 4 очка. Представляете, что будет, если Ханси Флик возьмёт требл в свой первый год у руля «Барселоны»?