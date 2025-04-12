Увольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке

Сезон 2024/25 для мадридского «Реала» рискует окончательно пойти под откос. После домашнего поражения от «Валенсии» (1:2) команда отстала от «Барселоны» на четыре очка в гонке за чемпионский титул, а затем проиграла с разгромным «Арсеналу» (0:3) на «Эмирейтс» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На фоне всего этого Карло Анчелотти, как и следовало ожидать, всё сильнее теряет терпение.

«Почему мне так трудно пробудить в этих игроках амбиции? Это и есть наша главная проблема на протяжении всего сезона: мы не умеем оставаться единой и компактной командой — ни в хорошие моменты, ни в плохие», — рассуждал Анчелотти после матча в Лондоне.

И действительно, «Арсенал» вскрывал оборону мадридцев с пугающей легкостью, но это лишь продолжение тревожной тенденции в ключевых матчах.

В «Реале» вся ответственность, как всегда, ложится на тренера. По информации Relevo, если до мая Анчелотти не принесет клубу еще хотя бы один крупный трофей (а впереди финал Кубка короля против «Барсы»), его ждет увольнение.

Сообщается, что «Реал» уже определился с заменой — это Хаби Алонсо из «Байера». У Анчелотти почти не осталось права на ошибку. Но даже если клуб расстанется с итальянским специалистом, это не решит главную проблему.

Анчелотти оказался заложником странного трансферного бездействия клуба. Проблемные позиции в составе теперь невозможно игнорировать. И неважно, кто будет сидеть на тренерской скамейке — пока в команде не будет баланса, «Реал» останется коллективом, который слишком сильно зависит от индивидуального мастерства и не имеет плана Б.

Отсутствие глубины состава в защите

Прошлым летом «Реал» сделал лишь одно по-настоящему громкое усиление — подписал Килиана Мбаппе. Этот переход, которого болельщики ждали годами, стал очередным мощным заявлением о серьезных амбициях клуба после дубля в сезоне 2023/24 (чемпионат и ЛЧ). И, безусловно, француз — качественный апгрейд по сравнению с далеко не молодым Хоселу, который прошлым летом перебрался в катарский «Аль-Гарафа».

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Но при этом клуб закрыл глаза на куда более очевидные проблемы. Полузащиту покинул Тони Кроос — живая легенда команды, завершивший карьеру. А универсальный капитан Начо уехал в Саудовскую Аравию, оставив после себя зияющую дыру в центре обороны.

Анчелотти был вынужден начать сезон с двумя единственными здоровыми центральными защитниками — Антонио Рюдигером и Эдером Милитао. Давид Алаба в тот момент продолжал набирать форму после тяжелой травмы крестообразной связки, полученной в декабре 2023 года. На правом фланге обороны в распоряжении оставался лишь Дани Карвахаль, а на левом — Ферлан Менди и Фран Гарсия.

Такой кадровый провал в защите был бомбой замедленного действия — и она, предсказуемо, взорвалась.

Зимнее затишье на трансферном рыннке

Во время матча с «Вильярреалом» (2:0) на «Бернабеу» в октябре Дани Карвахаль порвал крестообразную связку и вскоре перенес операцию. Уже в следующем месяце аналогичную травму в матче с «Осасуной» (4:0) получил Эдер Милитао — повторный разрыв, тот самый, который уже выбивал его из строя на восемь месяцев в прошлом сезоне.

Дани Карвахаль globallookpress.com

Анчелотти пришлось экстренно вызвать в основную команду защитника Рауля Асенсио из академии.

Несмотря на все трудности, «Реал» более-менее удержался на плаву во время рождественского марафона. Но поражение от «Атлетика» (1:2) и ничья с «Райо Вальекано» (3:3) ударили по чемпионским амбициям, а зимой стало окончательно ясно: без усиления обороны не обойтись. Тревожные звоночки стали колоколами после финала Суперкубка Испании 12 января, где «Барселона», даже играя вдесятером последние 34 минуты, разгромила «Реал» со счётом 5:2.

Но несмотря на всё это, трансферное окно закрылось без единого зимнего новичка. В клубе решили, что возвращения Давида Алабы будет достаточно, хотя он провел вне игры 399 дней и явно нуждался во времени на восстановление формы.

Неудивительно, что весной команда начала рассыпаться. Анчелотти работает на пределе возможного: футболисты играют не на своих позициях, а тренер вынужден черпать резервы из «Кастильи», подключая к первой команде Хакобо Рамона, Лоренсо Агуадо, Чему Андреса и Гонсало Гарсию.

«Реал» спасет только чудо

В феврале случилась еще одна неприятность — «Мадрид» лишился опорного полузащитника Дани Себальоса, получившего травму задней поверхности бедра. Спустя некоторое время аналогичная травма вывела из строя Ферлана Менди.

Килиан Мбаппе и Лука Модрич globallookpress.com

Сейчас в распоряжении Анчелотти — всего девять полевых игроков, на которых он стабильно рассчитывает с начала сезона: Рюдигер, Лукас Васкес, Вальверде, Чуамени, Модрич, Беллингем, Камавинга, Родриго, Винисиус и Мбаппе.

Совершить камбэк в противостоянии с «Арсеналом» в Лиге чемпионов или обойти «Барселону» на финишной прямой в Ла Лиге — всё это сейчас выглядит не иначе как чудом. Видно, насколько это всё сказывается на самом Анчелотти: последние месяцы он вынужден бесконечно экспериментировать с составами и схемами, лишь бы как-то компенсировать перекос в структуре команды.

При этом на скамейке — не спасение, а только головная боль. Ни Эндрик, ни Арда Гюлер пока не убедили тренера в том, что способны выдерживать темп и уровень топ-футбола. Единственный воспитанник академии, который хоть как-то проявил себя — это Асенсио.

И всё же — не всё потеряно. Но если «Реал» хочет завершить сезон на высокой ноте, действовать нужно уже сейчас.

Винисиус и Мбаппе не хотят напрягаться

Главная проблема «Реала» сегодня — слишком большое количество пропущенных мячей. И дело тут не только в травмах или просчетах на трансферном рынке.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, еще с начала сезона у части тренерского штаба возникли сомнения по поводу самоотдачи атакующей линии при игре без мяча. В матче с «Арсеналом» Мбаппе и Винисиус действительно порой отрабатывали в прессинге с явной ленцой — и это не ускользнуло от внимания бывшего полузащитника «Реала» Альваро Бенито.

«Беги, напрягай булки! Если ты хочешь быть чемпионом, ты должен первым подавать пример. А они будто ни за что не борются.

Бывали матчи, где они просто отпускали соперников в центр. Не хочешь пахать — хотя бы не дай полузащитнику спокойно развернуться! Даже бразилец Роналдо так не стоял», — сказал Бенито в эфире Cadena SER.

Radio Marca утверждает, что после разгрома от «Барселоны» в финале Суперкубка Анчелотти лично обсуждал эти моменты с Винисиусом, Мбаппе и Родриго. В том матче Мбаппе пробежал всего 5 километров — меньше, чем вратарь Тибо Куртуа, что стало поводом для едкой шутки от Карло.

На «Эмирейтс» он, скорее всего, снова был в бешенстве: по итогам матча «Реал» пробежал на 12,7 километра меньше, чем «Арсенал». Вся команда проваливает оборонительную фазу, но именно Винисиус, Мбаппе и Родриго должны задавать тон своим прессингом. Пока же — усилий явно недостаточно.

Анчелотти уйдет тихо и незаметно?

На данный момент складывается впечатление, что тренерская карьера Карло Анчелотти завершится не триумфом, а тихим угасанием. 65-летнего специалиста активно связывают с постом главного тренера сборной Бразилии, освободившимся после увольнения Доривала Жуниора. Однако сам Анчелотти раньше признавался, что перспектива работы на уровне сборных его особо не «вдохновляет».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Если он останется верен своим словам, то завершит карьеру по истечении контракта с «Реалом» в 2026 году — или раньше, если будет уволен.

«Этап в "Мадриде" станет концом моей карьеры. После "Реала" я уйду. "Реал" — вершина футбольного мира. После такого опыта логично сказать стоп», — признался Анчелотти в интервью Il Messaggero ещё в 2022 году

В том же интервью он также приоткрыл завесу своей философии тренерской работы: «Еще несколько лет назад моим приоритетом была тактика. Сейчас я сосредоточен на человеческих отношениях, на том, чтобы понимать людей и новое поколение».

Но именно это сейчас играет против него.

«Реалу» нужен тактический гений, чтобы снова двигаться вперед — особенно если президент клуба Флорентино Перес продолжит экономить. Не случайно в «Мадриде» заинтересованы в назначении Хаби Алонсо — человека, который собрал лучший «Байер» в истории с весьма скромным бюджетом.

Анчелотти — выдающийся мотиватор и мастер управления звездными игроками, но он не стратег уровня Гвардиолы или даже того же Алонсо. И хотя часть критики в его адрес несправедлива, факт остается фактом: в этом сезоне он так и не смог собрать по-настоящему работающий стартовый состав.

Если в клубе не выстроят четкую модель на будущее, нет особого смысла оставлять Анчелотти еще на год.

В «Мадриде» назревает перестройка

Это вовсе не означает, что Алонсо или кто-либо другой, кто в итоге сменит Анчелотти, сможет волшебным образом превратить «Реал» в лучшую команду мира за одну ночь.

Реконструкция «Бернабеу» стоимостью в миллиард фунтов по-прежнему остается для Флорентино Переса приоритетом, а значит — болельщиков может ждать еще одно относительно спокойное трансферное лето.

«Реал» рискует завершить сезон без титулов globallookpress.com

Поклонники «сливочных», конечно, с радостью встретят очередного «галактикоса» — Трента Александера-Арнольда, который перейдет из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Он, вероятно, закроет проблемную позицию правого защитника, но этого явно недостаточно. Команде также нужны как минимум два центральных защитника и еще один полузащитник, поскольку контракт с 39-летним Лукой Модричем до сих пор не продлен.

В нынешнем виде «Реал» просто не сможет продолжать доминировать в Лиге чемпионов и удерживать на расстоянии возрождающуюся «Барсу» Ханси Флика. Эту мысль ярко подчеркивает и статистика: в сезоне 2024/25 мадридцы уже проиграли 11 матчей — на 9 больше, чем за весь прошлый сезон.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Смена Анчелотти на молодого, более прогрессивного тренера, вероятно, необходимый шаг. Но далеко не самый важный. Если в ближайшее время не будут закрыты очевидные дыры в составе, «Реалу» придется всё чаще терпеть унизительные поражения от топ-клубов — такие, как в Северном Лондоне.