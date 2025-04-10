Бывший нападающий «Болоньи» и национальной команды России Игорь Колыванов в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину подвёл итоги первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

«У Мюллера сумасшедшее чувство гола»

— По поводу первых матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов. Есть ли матч, который вас больше всего удивил?

— Пожалуй, «Бавария» — «Интер». Не то чтобы прям удивил… Но «Бавария» всё-таки считалось более укомплектованной командой, футболисты которой и в чемпионате, и в Лиге чемпионов достаточно уверенно играли. Хотя и «Интер» прошёл весь цикл на очень высоком уровне, пропустил меньше всего. При этом «Бавария» у себя дома играет в агрессивный футбол, с высоким прессингом и хорошим давлением.

Ничья в принципе «Баварию» тоже не устраивала. Но поражение в один мяч перед второй игрой ещё ни о чём не говорит. Тем более что сейчас фактор гола на чужом поле ни на что не влияет. Ответный матч тоже должен быть достаточно ярким. Не думаю, что «Интер» уйдёт в глухую оборону во второй игре, эта команда тоже играет в современный футбол. При Индзаги умеет атаковать, а с подбором футболистов, которые у них есть, итальянский клуб больше играет в атаку, чем от обороны. Но сам понимаете, что игроки «Баварии» вынуждали соперников быть на своей половине поля, потому что прессинговали. Это физически очень сильная команда, и все их футболисты середины поля и атаки в любом момент могут реализовать свой потенциал и забить гол.

— За счёт чего «Интер» обыграл «Баварию»?

— За счет хорошей организации. Очень здорово убегали в контратаки, так было и при голах. Футболисты «Баварии» могли бы разобраться с теми ситуациями, которые возникли в двух голах, а не так выбрасываться на игроков соперника, как они это сделали. В четвертьфинале уже слабых команд не остаётся, поэтому надо быть очень внимательными.

— В матче с «Интером» единственный гол «Баварии» забил Томас Мюллер.

— У Мюллера сумасшедшее чувство гола, поэтому он в порядке, выходит и делает свою работу. Считаю, что он из тех футболистов, который всегда выйдет на замену и поможет своей команде.

— Это ошибка — не продлевать с ним контракт?

— Ему уже 35 лет, и он последние года два-три на замену больше выходит. Смешно говорить, что Мюллер — игрок стартового состава. Не сказать, что он такой техничный. Но умеет забивать, хорошо позицию на поле выбирать, в нужном месте всё время оказывается.

Что касается контракта, что продлевать то его…В 36 лет пусть в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию едет. Уже хватит, в больших клубах сидеть протирать лавку, выходить на 10-15 минут. Футболисты играть хотят. Поезжайте, как Месси в США или Роналду в Саудовскую Аравию. И деньги зарабатывают, и играют. Смысл сидеть на лавке.

Томас Мюллер globallookpress.com

— Как нужно сыграть «Баварии» во втором матче, чтобы пройти «Интер»?

— В «Баварии» в свой футбол должны играть. Если повезёт, мюнхенцы забьют. «Баварии» всё равно, где играть — дома или выезде. Футболисты приедут в Италию и будут играть в свой футбол. Наоборот было бы сложнее, если бы игра с «Интером» закончилась бы вничью. Обе команды где-то бы с осторожностью играли. А здесь, когда одной команде нужно побеждать, она будет стараться на чужой половине поля играть. И настрой будет другим, так как кровь из носа надо побеждать. Вот можно вспомнить матч последнего тура РПЛ прошлого сезона «Динамо» — «Краснодар». Ничья динамовцев устраивала для чемпионства, и какой они безобразный матч сыграли?

«При первом голе "Арсенала" Куртуа неправильно расставил стенку»

— Что скажете о матче «Арсенал» — «Реал» (3:0)?

— Абсолютно бездарная игра «Реала» с «Арсеналом». Считаю, что Модрич уже старый для игры в таких матчах, он может минут на 20 выйти, но выполнять ту работу, которую он выполнял раньше, очень сложно. Играть в обороне или впереди, а действовать в опорной зоне, где нужно на протяжении 90 минут отбирать мячи и создавать моменты, уже не просто. Создалось ощущение в этом матче, что «Реал» вышел товарищеский матч играть. Без настроя, прессинга. Полтора момента создали в первом тайме. Про вторую половину вообще не говорю. Это просто полное безобразие.

— «Реалу» два гола со штрафных забил Деклан Райс.

— Ну там и без штрафных шансов у «Арсенала» хватало, несколько раз игроки «Реала» с ленточки мяч выбивали, Куртуа спас, потом Алаба, Рюдигер. Даже говорить не хочется. Вообще не ожидал, что так бездарно «Реал» сыграет. Просто какой-то кошмар.

— Можно ли сказать, что «Реал» влетел так «Арсеналу» из-за Анчелотти? Речь о пассивности Анчеллоти в плане изменений по ходу матча. Игра резко изменилась после первого гола, и «Реал» ничего не смог с этим поделать. Все замены уже были при счёте 0:2.

— Анчелотти так всю жизнь играет. Вспомните предыдущие годы. Даже когда «Реал» выигрывал, в том числе и у «Манчестер Сити». За счёт индивидуальных действий, высококлассных игроков. А какого-то комбинационного футбола при Анчелотти не было ни в одной команде. Это не как там в «Барселоне», «Манчестер Сити», «ПСЖ». «Реал» сейчас — это команда с яркими футболистами, но без коллективной игры. Ну и плюс самомнение там у многих.... Беллингем мнит из себя звезду, а играет раз в пять матчей. Что касается «Арсенала», то у лондонцев хорошая командная игра, всё поставлено. Но в данном случае я не стал бы говорить о какой-то суперкоманде.

— Оуэн Харгривз так прокомментировал голы Деклана Райса со штрафных: «Тренер по стандартам пользуется большой любовью. Давайте подарим много любви Деклану Райсу. Внезапно он превратился в Дэвида Бекхэма».

— При первом голе стенка была неправильна выставлена, там было четыре человека, а должно было пять. Такой обводящий удар не должен проходить никогда. В первом голе Тибо Куртуа неправильно стенку расставил. А во втором моменте — Райс как по компьютеру забил. Но если говорить в целом о матче, тут дело не в штрафных. «Реал» столько момент позволил сопернику создать, столько футболисты недорабатывали. Что касается игры в атаке, то вы когда-нибудь видели, чтобы «сливочные» с тремя такими нападающими ни одного момента не создали? Игроки просто не успевали, такое ощущение создавалось, что футболисты с гирями на ногах бегали.

— «Реал» вообще ничего не показал.

— Для меня это не новость. «Реал» и в чемпионате играют приблизительно так же, периодически что-то забивают, что-то создают. Нет такой команды у них, чтобы она завелась. Когда мадридцам супернужно, они включаются.

— Такой матч повод для «Реала» задумываться о смене главного тренера?

— Анчелотти пришёл в команду, когда у «Реала» смена поколений была. Уходили Роналду, Бензема. Набрали молодых, которые сейчас начинают занимать ключевые позиции в «Реале». Любые циклы когда-то заканчиваются. Связка Винисиуса, Мбаппе, Родриго…. Вот сам по себе Мбаппе — не центральный нападающий. Винисиус по сравнению с прошлым годом стал в 10 раз хуже играть. Раньше он бежал, обводил, один тащил «Реал». У него эмоциональный надрыв произошёл, когда ему не дали «Золотой мяч». Винисиус реально заслужил эту награду в том году. Плюс болельщики совершают разные несимпатичные действия в его сторону. И он, конечно, на взводе, играет однозначно не в свой футбол.

«Арсенал» — «Реал» globallookpress.com

— Есть ли у «Реала» серьезные шансы на успех в противостоянии с «Арсеналом» после 0:3?

— Шанс есть. Мы знаем примеры, когда после 0:3 команды по итогу выходили победителями. Но «Арсенал» — команда, которая ментально очень сильная. В английском чемпионате играть архисложно, и лондонцы привыкли к бойням со всеми лидерами. В Испании в последнее время «Реал» относится с пренебрежением к другим командам. Поэтому и очки не набирает. Раньше у них играл Роналду, он был лидером. Криштиану всех подбадривал, что партнёры настраивались. У «Реала» был хороший коллектив, а сейчас такое впечатление есть, что там все чем-то недовольны.

«В ответном матче "Астон Вилла" может обыграть ПСЖ»

— Следующий матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» (3:1). Как вам эта игра?

— Футболисты «ПСЖ» забили шикарные голы, один другого краше. У французского клуба сейчас тренер хороший, в интересный футбол играют. С Мбаппе, Месси, Неймаром на публику играли. В таких командах нужна одна звезда, когда их две-три, сразу всё ломается. Каждый тянет одеяло на себя, никто не хочет мячи отбирать, все хотят только завершать, забивать голы, чтобы вся команда на них играла. Сейчас в «ПСЖ» все как единое цело, приятно смотреть. Дембеле как прибавил, если он раньше как разгильдяй играл, то сейчас видим другой футбол с его стороны.

— Об «Астон Вилле». Эмери в перерыве убрал с поля Кэша, чтобы тот не заработал удаление, но принял, мягко говоря, неочевидное решение. Поставил направо тяжеловатого центрбека Дисаси. Согласны ли вы с тем, что этого не стоило делать?

— По ходу матча всегда есть какие-то заготовки, перестановки, чтобы интенсивность увеличить. Когда «Астон Вилла» начинала атаковать против «ПСЖ» в их обороне образовывались бреши, чем французы очень здорово пользовались. Когда их игроки на скорости, тот же Хвича, поймать очень сложно. «Астон Вилла» — такая рабочая команда, и их футболистам действовать против высококлассных игроком им достаточно сложно. Порубиться они могут. Сколько могли — держались против «ПСЖ». А как стали раскрываться, проигрывать, так сразу парижане стали создавать достаточно много моментов. Если со средним пасом в «ПСЖ» поаккуратнее бы сыграли, могли бы ещё пару голов забить.

— У «Астон Виллы» всего два удара в створ за 90 минут, 25 процентов владения мячом. Можно ли с такой игрой рассчитывать на что-то во втором матче?

— Вы знаете английские команды. Сумасшедшая поддержка болельщиков. Помните, когда «Ливерпуль» проиграл 0:3 «Барселоне»? Там был шанс у Дембеле забить четвёртый, Месси тогда за голову схватился. Я про себя тогда подумал, что точно «Барселона» «угорит» во втором матче, раз Дембеле так по-пижонски сыграл, не забил с 10 метров. И «Ливерпуль» играл в ответном матче так, как будто у них 12-13 человек на футбольном поле. Они бежали, прессинговали. Поэтому считаю, что «Астон Вилла» ещё побьётся на домашнем поле. Навал, борьба может быть нейтрализуют лучшие качества «ПСЖ» — владеть мячом, подержать мяч в одно-два касания. Если «Астон Вилла» быстро забьёт первый гол и нейтрализует главные силы соперников, то 2:0 вполне возможно.

«У "Барселоны" изменился менталитет, футболисты поблажек себе не дают»

— Ещё один разгромный счёт случился в матче «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» (4:0).

— «Боруссия» уже не та команда, которая была когда-то. В чемпионате Германии этого сезона посредственно выступает. Думаю, эта команда достигла свой максимум, выйдя в четвертьфинал. Это хороший результат для дортмундцев. «Барса» раскатала, с такими исполнителями, как у каталонцев, ловить «Боруссии» было нечего. Хотя у гостей было два-три неплохих эпизода. Есть игроки высокого уровня, а есть высочайшего. «Барса» забила, а соперник не смог реализовать свои моменты.

— Перед матчем думали, что «Боруссия» разгромно проиграет?

— Считал, что «Барселона» мяча в два выиграет. Но если у «Барселоны» накат пошёл, то их остановить крайне сложно. Сейчас у команды менталитет немного другой, футболисты поблажек себе не делают. «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок. Когда им очень нужно, совсем другого уровня футболисты. У них всё так поставлено, в том числе и оборона, и вратарь. Всё что нужно для футбола — в этом году у «Барсы» всё есть. Команда почти без слабых мест, в современный футбол играет, скорости включает, высоко прессингует. «Барселона» играет эффективно, эффектно и зрелищно. Этого ждут любой болельщик, руководства команды.

«Барсеона» — «Боруссия» Д globallookpress.com

— Можно ли сказать, что первого полуфиналиста мы уже знаем?

— 99 процентов, что да. Давайте один процент оставим «Боруссии».

«Лучший игрок первых матче четвертьфиналов — Хвича»

— Какой гол лучший в этих матчах четвертьфиналов?

— Здесь сложно определить. Есть гол Хвичи, второй мяч Райса со штрафного, Мартинес как забил внешней стороной стопы. Феноменальные голы. Райс при втором голе пробил мощно, сильно и прям мяч так падает в ворота…Миллиметр вверх — перекладина, миллиметр вправо — штанга, а тут мяч прям зашёл чётко. Давайте гол Райса признаем лучшим.

— Кто лучший игрок первых матчей четвертьфиналов?

— Давайте Хвиче дадим, коли ему лучший гол не дали.

— Кто главный фаворит сейчас на победу в ЛЧ?

— «Барса». Было бы интересно посмотреть финал «Барселона» — «Арсенал». Может быть «Арсенал» ЛЧ выиграет когда-нибудь. В последний раз в своей истории в финале ЛЧ и играли с «Барсой».