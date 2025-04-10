ПСЖ вырвал победу у «Астон Виллы» и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов

Бодрый старт: Роджерс выводит «Виллу» вперёд
Начало было за ПСЖ — давление, скорость, комбинации. Мартинес уже в дебюте отражал удары Дембеле и Витиньи, трибуны гудели от напряжения. И именно в этот момент «Астон Вилла» провела свою первую и почти единственную осмысленную атаку в тайме.
На 35-й минуте, после цепкой победы в центре поля от Джона Макгинна, мяч оказался у Маркуса Рэшфорда. Англичанин сместился влево и выкатил под подключение Тилеманса, который прострелил вдоль ворот. Роджерс, опередив Мендеса, замкнул с двух метров — 0:1. Гости выжали максимум из минимума. Вся скамейка «Виллы» вскинулась, Эмери сжал кулаки.
Ответ ПСЖ: класс, скорость, удары по девяткам
Но эйфория гостей длилась недолго. Через пять минут Дезире Дуэ ворвался в эпизод, словно это матч в его честь. Обманным движением он убрал Роджерса и с 18 метров вколотил мяч под перекладину — мяч вонзился в сетку. Мартинес даже не прыгал — такой удар не берётся. 1:1, и с этого момента ПСЖ забирает матч под полный контроль.
До перерыва Дуэ мог оформить дубль, дважды проверив аргентинского голкипера: сначала мощным ударом в ближний, потом — плотным выстрелом из-за штрафной. Вилла держалась — на морально-волевых и харизме своего вратаря.
Шедевр Кварацхелии и точка от Мендеша
На 49-й минуте Хвича Кварацхелия напомнил всем, почему его летом хотели пол-Европы. Получив мяч у боковой, он пошёл в обыгрыш один в один против Дисаси, сделал финт в одну сторону, потом в другую и, резко сместившись, пробил в ближний угол — с такого угла, с которого, кажется, вообще невозможно забить. Но он забил. Стадион взорвался. Мартинес — один из лучших киперов мира — просто не успел среагировать. 2:1 — и момент, который в Париже будут пересматривать ещё долго.
Второй тайм остался за ПСЖ. Витинья дирижировал темпом, Кварацхелия и Дуэ разрывали фланги, Дембеле создавал моменты из ничего. «Вилла» пыталась выровнять игру заменами: вышли Уоткинс, Асенсио и другие, но и их энергия не смогла переломить ход встречи.
И всё же до самого конца казалось, что гости увезут из Парижа приемлемые 2:1. Но на 91-й минуте Дембеле сыграл на Мендеша — португалец, не сбавляя скорости, ворвался в штрафную, оставил за спиной защитника, убрал Мартинеса и аккуратно забил мяч в дальний угол. 3:1 — всё по делу.
Итог и перспективы
ПСЖ был лучше по всем статьям — по владению, количеству ударов, темпу игры и индивидуальному мастерству. Команда Луиса Энрике сыграла мощно и по-спортивному жадно. С таким набором футболистов и с такой структурой они по праву могут рассчитывать на финал и даже победу в турнире.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
А «Вилле» придётся надеяться на чудо в ответной игре — ведь камбэк с таким соперником при двух пропущенных в гостях будет настоящей сенсацией. Но пока Париж празднует — и имеет на это полное право.