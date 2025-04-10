ПСЖ вырвал победу у «Астон Виллы» и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов

Команда Луиса Энрике продолжает рушить стереотипы о себе. Если раньше ПСЖ ассоциировался с разрозненными звёздами и несбывшимися амбициями, то теперь — это структурированная, агрессивная и сплочённая команда, способная обыгрывать кого угодно. Победа 3:1 над «Астон Виллой» в первом четвертьфинале ЛЧ — не просто шаг к полуфиналу, а демонстрация силы.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала ПСЖ — Астон Вилла 3:1 Голы: 0:1 Морган Роджерс (35'), 1:1 Дезире Дуэ (39'), 2:1 Хвича Кварацхелия (49'), 3:1 Нуну Мендеш (90 + 2') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 72'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 72'), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Марко Асенсио, 59'), Джон МакГинн (Амаду Онана, 80'), Юри Тилеманс (Ян Матсен, 80'), Мэтти Кэш (Аксель Дисаси, 46'), Маркус Рашфорд (Олли Уоткинс, 79'), Морган Роджерс Предупреждение: Мэтти Кэш (17')

Бодрый старт: Роджерс выводит «Виллу» вперёд

Начало было за ПСЖ — давление, скорость, комбинации. Мартинес уже в дебюте отражал удары Дембеле и Витиньи, трибуны гудели от напряжения. И именно в этот момент «Астон Вилла» провела свою первую и почти единственную осмысленную атаку в тайме.

На 35-й минуте, после цепкой победы в центре поля от Джона Макгинна, мяч оказался у Маркуса Рэшфорда. Англичанин сместился влево и выкатил под подключение Тилеманса, который прострелил вдоль ворот. Роджерс, опередив Мендеса, замкнул с двух метров — 0:1. Гости выжали максимум из минимума. Вся скамейка «Виллы» вскинулась, Эмери сжал кулаки.

Роджерс забивает в ворота ПСЖ gettyimages.com

Ответ ПСЖ: класс, скорость, удары по девяткам

Но эйфория гостей длилась недолго. Через пять минут Дезире Дуэ ворвался в эпизод, словно это матч в его честь. Обманным движением он убрал Роджерса и с 18 метров вколотил мяч под перекладину — мяч вонзился в сетку. Мартинес даже не прыгал — такой удар не берётся. 1:1, и с этого момента ПСЖ забирает матч под полный контроль.

Дезире Дуэ gettyimages.com

До перерыва Дуэ мог оформить дубль, дважды проверив аргентинского голкипера: сначала мощным ударом в ближний, потом — плотным выстрелом из-за штрафной. Вилла держалась — на морально-волевых и харизме своего вратаря.

Шедевр Кварацхелии и точка от Мендеша

На 49-й минуте Хвича Кварацхелия напомнил всем, почему его летом хотели пол-Европы. Получив мяч у боковой, он пошёл в обыгрыш один в один против Дисаси, сделал финт в одну сторону, потом в другую и, резко сместившись, пробил в ближний угол — с такого угла, с которого, кажется, вообще невозможно забить. Но он забил. Стадион взорвался. Мартинес — один из лучших киперов мира — просто не успел среагировать. 2:1 — и момент, который в Париже будут пересматривать ещё долго.

Хвича забивает в ворота Мартинеса gettyimages.com

Второй тайм остался за ПСЖ. Витинья дирижировал темпом, Кварацхелия и Дуэ разрывали фланги, Дембеле создавал моменты из ничего. «Вилла» пыталась выровнять игру заменами: вышли Уоткинс, Асенсио и другие, но и их энергия не смогла переломить ход встречи.

И всё же до самого конца казалось, что гости увезут из Парижа приемлемые 2:1. Но на 91-й минуте Дембеле сыграл на Мендеша — португалец, не сбавляя скорости, ворвался в штрафную, оставил за спиной защитника, убрал Мартинеса и аккуратно забил мяч в дальний угол. 3:1 — всё по делу.

Нуну Мендеш gettyimages.com

Итог и перспективы

ПСЖ был лучше по всем статьям — по владению, количеству ударов, темпу игры и индивидуальному мастерству. Команда Луиса Энрике сыграла мощно и по-спортивному жадно. С таким набором футболистов и с такой структурой они по праву могут рассчитывать на финал и даже победу в турнире.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А «Вилле» придётся надеяться на чудо в ответной игре — ведь камбэк с таким соперником при двух пропущенных в гостях будет настоящей сенсацией. Но пока Париж празднует — и имеет на это полное право.