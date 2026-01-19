GOAL вспоминает, как бывший защитник «Манчестер Юнайтед» не выдержал давления в Ла Лиге и навсегда разочаровался в тренерской профессии.

Гари Невилл был уверен, что назначение в «Валенсию» в декабре 2015 года станет первым шагом на пути к посту главного тренера сборной Англии. Вместо этого четырехмесячный испанский вояж подорвал его уверенность, довел до проблем со здоровьем и навсегда отбил желание работать тренером.

Назначение Невилла стало настоящей сенсацией: бывший защитник «Манчестер Юнайтед» возглавил один из крупнейших клубов Ла Лиги, не имея опыта клубной тренерской работы, с минимальными знаниями испанского футбола и не владея языком.

В футбольной среде практически не сомневались, что экс-фулбек сборной Англии получил эту должность благодаря деловым связям с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, чья популярность на «Месталье» уже заметно пошла на спад спустя год после покупки клуба.

Сам Невилл позже признал, что согласился на предложение скорее из дружеской лояльности к Лиму, который инвестировал в его проекты, включая «Солфорд Сити». На тот момент Гари всего четыре года как завершил игровую карьеру и находился на пике популярности как эксперт Sky Sports, прославившись жесткими и бескомпромиссными суждениями.

Поэтому его внезапное появление на тренерском мостике одного из топ-клубов Европы — шестикратного чемпиона Испании и двукратного финалиста Лиги чемпионов — выглядело как эксперимент, придуманный продюсерами реалити-шоу. И наблюдать за этим было одновременно завораживающе и болезненно — настоящий футбольный краш-тест.

«Не клуб для стажеров»

Многие предыдущие тренеры приходили в «Валенсию» через годы тяжелой работы у кромки поля, и потому для Невилла это было первое предложение, от которого невозможно было отказаться. На своей презентации, собравшей десятки британских журналистов, он сказал...

Если бы я отказался от этой работы, мне пришлось бы попрощаться с собственной репутацией в футболе. Это огромный клуб, и для меня честь и гордость быть здесь. Все эти годы я сидел на телевидении и рассуждал о тренерах — пришло время самому выйти и доказать свои слова делом. Гари Невилл бывший главный тренер «Валенсии»

Тогдашний директор Футбольной ассоциации Англии Даниэль Ашворт только подстегивал Невилла, называя этот шаг «идеальным» для того, чтобы в перспективе сменить Роя Ходжсона у руля сборной Англии — возможно, уже следующим летом, после Евро-2016.

Однако еще до начала работы Невилл получил предупреждение от клубной легенды Сантьяго Каньисареса.

Быть хорошим аналитиком — не то же самое, что быть хорошим тренером. «Валенсия» — не клуб для экспериментов и не место, где тренер проходит стажировку. Одно дело — высказывать мнение, и совсем другое — заставить все работать на поле. Сантьяго Каньисарес бывший вратарь «Валенсии»

Очень скоро стало ясно, что Каньисарес был прав. В своем первом матче на тренерском мостике «Валенсия» уступила «Лиону» со счетом 0:2 и вылетела из группового этапа Лиги чемпионов.

Невилл наглядно продемонстрировал нехватку опыта, когда в попытке отыграться перестроил схему с 4-3-3 на 4-2-4. В итоге он лишь полностью отдал центр поля французам — и вскоре «Лион» забил еще раз.

Унижение от «Барселоны»

Старт Невилла в Ла Лиге тоже оказался тревожным: всего два очка в первых трех матчах. В четвертой игре «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» — 2:2. Этот результат стал последней каплей для руководства «сливочных», после чего был уволен Рафаэль Бенитес. Однако для самих «Лос Че» перелома не произошло: более двух месяцев команда не могла одержать ни одной победы в чемпионате.

Небольшую передышку подарил Кубок Испании, но и там все закончилось кошмаром. В первом полуфинальном матче на «Камп Ноу» «Валенсию» уничтожили со счетом 7:0.

Телевизионный коллега Невилла Джейми Каррагер наблюдал за происходящим из пресс-ложи, смеясь после каждого пропущенного мяча, а на бровке Луис Энрике не проявил ни капли милосердия: он держал Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара на поле до самого финального свистка, а после матча демонстративно проигнорировал попытку Невилла пожать руку.

Невилл почувствовал, что тогдашний тренер «Барселоны» «посылал сигнал о том, что мне здесь не место». После этого его ждала настоящая публичная казнь со стороны местных СМИ: на пресс-конференции несколько журналистов прямо призвали его подать в отставку.

Болельщики подхватили ту же волну — на «Месталье» звучали скандирования «Гари, уходи», а один фанат даже поджидал Невилла у клубного автобуса после выездного матча, умоляя его вернуться домой.

Я потерял уверенность. Дошло до того, что я не хотел проводить тренировки и передавал их своим помощникам. Мне было стыдно вести занятия на ломаном английском, когда все приходилось делать через переводчика. Гари Невилл бывший главный тренер «Валенсии»

Подожжённый огнем

Невилл наконец прервал 10‑матчевую серию без побед в Ла Лиге, когда его команда обыграла «Эспаньол». Затем последовали победа над «Гранадой» и суммарные 10:0 с венским «Рапидом» в Лиге Европы. Казалось, дела начали налаживаться, и сам Невилл ощущал надежду, устраивая обед для группы журналистов в начале марта.

Но это оказалось ложной надеждой. «Валенсия» проиграла пять из следующих семи матчей во всех турнирах, включая вылет из Лиги Европы от «Атлетика» по правилу выездного гола. Последней каплей для Питера Лима стало поражение 0:2 от «Сельты» в середине марта — дома, на «Месталье».

После него «Валенсия» оказалась всего в шести очках от зоны вылета. Для сравнения: когда Невилл принимал команду, она отставала от зоны Лиги чемпионов всего на пять баллов.

Поражение от «Сельты» случилось на следующий день после праздника Лас-Фальяс, когда жители Валенсии традиционно сжигают фигуры и чучела. Среди них оказалось и чучело с лицом Невилла и отметкой 7:0 — напоминанием о разгроме от «Барселоны».

К концу следующего матча скандирования «Гари, уходи» стали оглушительными. Вскоре после этого Лим сообщил Невиллу, что тот будет освобожден от обязанностей, хотя официальное объявление было сделано лишь через десять дней.

Проблемы с коммуникацией

Союзников у Невилла за короткое время в Испании почти не появилось.

«Я выходил со многих пресс-конференций с ощущением, будто меня только что как следует прожарили на гриле, — вспоминал он. — И ни один коллега-тренер не подошел, чтобы поддержать».

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде по ходу одного матча трижды менял тактическую схему — и Невилл не смог предложить ни одного ответа. «Он играл со мной, как с маленькой марионеткой. Я чувствовал это прямо у бровки. Вот так и ощущается нехватка опыта», — признавался Гари.

А затем был Диего Симеоне. По словам Невилла, аргентинец «душил меня медленно и аккуратно, практически пытал в футбольном смысле на протяжении всех 90 минут», когда «Атлетико» уверенно разобрался с «Валенсией» на «Месталье».

В феврале 2016 года Невилл одобрил приглашение бывшего помощника тренера «Ливерпуля» Пако Айестарана, чтобы тот помогал доносить его идеи до команды. При этом Гари настаивал: если он уйдет, Айестаран уйдет вместе с ним.

Вратарь Диего Алвес поначалу даже не понял, что имел в виду тренер, решив, что тот подает в отставку, и стал отговаривать его. В итоге все вышло наоборот: через несколько недель Невилла уволили, а Айестаран занял его место.

«Главной проблемой Гари была неспособность выразить себя, — позже говорил Айестаран. — Через переводчика это уже не то: невозможно передать ту же страсть и те же эмоции».

Испанская телепрограмма El Día Después почти каждую неделю подшучивала над его языковыми трудностями. Самым ярким эпизодом стал диалог с тренером «Гранады» Хосе Сандовалем, который обвинил Невилла в том, что тот «протестовал весь матч». Ответ Гари вошел в историю: «No protesta, no protesta. F*ck off».

Проблема была не только в нем

Пако Айестаран сумел увести «Валенсию» от угрозы вылета, однако уже в начале следующего сезона был уволен, показав статистику даже хуже, чем у Невилла. Его преемник Чезаре Пранделли продержался на посту всего три месяца и также ушел в отставку. С момента ухода Невилла в клубе сменилось девять главных тренеров — и лишь двое из них проработали больше года.

Единственным по-настоящему успешным специалистом стал Марселино: он выиграл Кубок Испании и дважды подряд финишировал с командой в топ-4 Ла Лиги. Но и он покинул клуб после конфликта с Лимом.

Сингапурского владельца болельщики «Валенсии» откровенно ненавидят: против него регулярно проходят протесты, а сам он не посещает матчи команды с декабря 2019 года.

В сезоне-2022/23 «Валенсия» балансировала на грани вылета и в итоге заняла лишь 16-е место. В прошлой кампании команда вновь выглядела обреченной, пока ситуацию не перевернул бывший тренер «Вест Бромвича» Карлос Корберан.

Можно сказать, что история отчасти оправдала Невилла: со временем стало ясно, что он был далеко не единственной проблемой клуба. Однако его главный минус в глазах фанатов остается прежним — он воспринимался как союзник Лима, а потому сочувствия со стороны валенсийской публики так и не заслужил.

Урок усвоен

Несколько бывших игроков «Валенсии» позже попытались восстановить справедливость в отношении Невилла.

Тактически мы понимали, чего он от нас хотел, но не могли это реализовать и не добивались результата. В конечном счете игроки были недостаточно хороши, и ответственность лежит на нас. Гильерме Сикейра экс-защитник «Валенсии»

Альваро Негредо недавно признался, что его удивило, почему Невилл не продолжил тренерскую карьеру в Англии.

Возможно, в Испании в тот момент из-за языкового барьера он не получил больше шансов, но в Премьер-лиге я бы дал ему еще одну возможность. Для меня он был хорошим тренером — с правильным настроем и желанием расти. Альваро Негредо экс-форвард «Валенсии»

Впрочем, не все, кто связан с клубом, были столь благосклонны. Бывший президент «Валенсии» Фернандо Роиг высказался куда жестче:

— «Этот эксперт, англичанин, который пришел — худший тренер, которого я когда‑либо видел».

Сам Невилл так и не получил возможности доказать Роигу обратное. Когда в начале этого года его спросили, почему он больше не возвращался к тренерской работе, Гари признал, что сделал выводы.