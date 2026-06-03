GOAL подводит итоги сезона-2025/26 и выбирает тренеров, которые сильнее других повлияли на успехи своих команд.

Европейский сезон-2025/26 завершен, и его финал оказался удивительно похож на развязку кампании годичной давности — «Пари Сен‑Жермен» снова поднял над головой Кубок чемпионов.

Победа над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в Будапеште получилась куда более напряженной, чем разгром «Интера» в Мюнхене годом ранее, но эмоций у французского гранда и его болельщиков было ничуть не меньше. «ПСЖ» оформил золотой дубль, ранее завоевав титул чемпиона Франции.

Сам «Арсенал» наконец-то прервал многолетнее ожидание и завоевал титул чемпиона Англии. Успешным сезон оказался и для «Баварии», «Интера» и «Барселоны», выигравших национальные первенства. Победа «ПСЖ» в ЛЧ не позволила Англии оформить полное доминирование в еврокубках: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, а «Кристал Пэлас» — Лигу конференций.

Но выдающийся сезон получился не только у тренеров этих клубов. В Европе хватало и сказочных прорывов, и неожиданных побед, и команд, которые прыгнули выше головы. Кто же стал лучшим из лучших?

Журналисты и редакторы FootballCo из разных стран Европы попытались ответить на этот вопрос — и вот их топ‑20.

20. Кит Эндрюс («Брентфорд»)

Перед стартом нового сезона «Брентфорд» считался одним из главных кандидатов на вылет, а новичок тренерского цеха Кит Эндрюс должен был заменить Томаса Франка. И это при том, что клуб лишился капитана Кристиана Нёргора, а также звездных нападающих Брайан Мбёмо и Йоана Виссу. В предыдущем сезоне эти два форварда в сумме забили 39 голов.

Кит Эндрюс globallookpress.com

Однако в игре «пчёл» практически не произошло никаких изменений. Под руководством Эндрюса команда заняла девятое место в АПЛ, повторив лучший результат клуба в эпоху Франка.

Единственным разочарованием стало то, что «Брентфорд» уступил путевку в еврокубки лишь по разнице мячей. Решающей оказалась неудачная концовка сезона — всего две победы в последних 13 матчах.

19. Петер Бос (ПСВ)

Ни в одном европейском чемпионате не было настолько доминирующего чемпиона, как в Эредивизи. ПСВ успешно защитил титул, опередив занявший второе место «Фейеноорд» на внушительные 19 очков.

Петер Бос globallookpress.com

Команда Петера Боса забила 101 мяч в 34 матчах чемпионата — значительно больше любого другого клуба лиги. Ближайшим преследователем по этому показателю стал НЕК из Неймегена с 77 голами.

За третий подряд чемпионский титул Бос был вознагражден новым двухлетним контрактом. Тем не менее наставник наверняка рассчитывает на более успешное выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Несмотря на впечатляющие победы над «Наполи» и «Ливерпулем» в этом сезоне, ПСВ не сумел пробиться в плей-офф.

18. Режис Ле Бри («Сандерленд»)

Да, прошлым летом «Сандерленд» потратил по меркам новичка АПЛ очень серьезные деньги, а большинство новобранцев уже успели зарекомендовать себя на высоком уровне. Но даже при этом почти все эксперты отправляли «чёрных котов» обратно в Чемпионшип еще до старта их первого сезона в элите с 2017 года.

Режис Ле Бри globallookpress.com

То, что команда ни разу даже не приблизилась к зоне вылета, — уже огромный плюс в копилку Режиса Ле Бри. А финиш сезона на итоговом седьмом месте с путевкой в Лигу Европы — результат, который превзошел даже самые смелые ожидания.

Команда Ле Бри не испытывала никакого страха после возвращения в АПЛ, а вопрос сохранения прописки был практически снят уже к экватору сезона. Несколько неудачных результатов в начале весны породили слухи о том, что француз может покинуть клуб по окончании кампании, однако он ответил на них самым убедительным образом.

Победы над «Эвертоном» и «Челси» в концовке сезона обеспечили «Сандерленду» место в еврокубках и вызвали бурное празднование на «Стэдиум оф Лайт». Ах да, и они дважды обыграли «Ньюкасл» — дома и в гостях...

Что за сезон получился на Уирсайде!

17. Дик Схройдер (НЕК)

За всю свою историю НЕК лишь трижды пробивался в еврокубки, однако теперь клуб может оказаться даже в Лиге чемпионов. Дик Схройдер привел команду к третьему месту в Эредивизи, которое дает право сыграть в квалификации главного клубного турнира Европы.

Дик Схрёдер globallookpress.com

Прошлым летом Схройдер вернулся на родину после работы в испанском «Кастельоне», и уже дебютный матч задал тон всему сезону — победа над «Эксельсиором» со счетом 5:0 стала началом яркой кампании.

НЕК не только добился впечатляющего результата в чемпионате, но и дошел до финала Кубка Нидерландов, где, правда, уступил «АЗ Алкмар».

16. Дерек Макиннес («Хартс»)

Сезон для «Хартса» завершился болезненным разочарованием, однако это не должно затмевать великолепную работу Дерека Макиннеса на «Тайнкасле».

Дерек Макиннес globallookpress.com

С 1985 года — со времен легендарного «Абердина» сэра Алекса Фергюсона — никто, кроме «Селтика» и «Рейнджерс», не выигрывал чемпионат Шотландии.

Макиннес и его команда были всего в нескольких минутах от того, чтобы прервать многолетнюю гегемонию «Старой Фирмы», но все же уступили титул «Селтику» в заключительном туре.

При поддержке совладельца клуба Тони Блума и аналитической платформы Jamestown Analytics — технологии, которая помогла «Брайтону» закрепиться среди сильнейших клубов Англии, — Макиннес сумел идеально интегрировать малоизвестных новичков с уже состоявшимися игроками команды.

И если бы не несколько весьма спорных судейских решений (а возможно, три или четыре), он вполне мог завершить сезон с чемпионской медалью на шее.

15. Мауро Лустринелли («Тун»)

Звание самого неожиданного чемпиона Европы сезона-2025/26 безоговорочно достается швейцарскому «Туну». В 2020 году клуб после вылета во второй дивизион оказался на грани банкротства, но сумел триумфально вернуться, и огромная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Мауро Лустринелли.

Мауро Лустринелли globallookpress.com

До назначения в «Тун» в 2022 году Лустринелли никогда не работал главным тренером на клубном уровне. Тем не менее уже в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а теперь привел ее к чемпионскому титулу — первому за 128-летнюю историю клуба.

Хотя итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил всего пять очков, эта цифра не отражает реального превосходства команды. После того как чемпионство было оформлено математически, «Тун» не выиграл ни одного из пяти оставшихся матчей сезона.

Успехи Лустринелли не остались незамеченными. После этого сенсационного триумфа специалист получил приглашение возглавить «Унион» и в новом сезоне будет работать в Бундеслиге.

14. Себастьян Хёнесс («Штутгарт»)

Когда в апреле 2023 года Себастьян Хёнесс возглавил «Штутгарт», команда замыкала турнирную таблицу Бундеслиги и находилась в шаге от вылета. За три года работы молодой специалист совершил настоящую трансформацию клуба.

Себастьян Хёнесс globallookpress.com

Четвертое место по итогам нынешнего сезона обеспечило «Штутгарту» участие в Лиге чемпионов во второй раз за последние три года. Кроме того, команда второй сезон подряд добралась до финала Кубка Германии. Правда, защитить завоеванный годом ранее трофей не удалось — в решающем матче в Берлине сильнее оказались «Бавария» с Гарри Кейном.

Тем не менее Хёнесс вновь подтвердил статус одного из самых перспективных молодых тренеров Европы. И кажется лишь вопросом времени, когда более статусный клуб решит доверить работу 44-летнему специалисту.

13. Пеллегрино Матараццо («Реал Сосьедад»)

Первая половина сезона для «Реала Сосьедад» превратилась в настоящий кошмар. Когда в декабре новым главным тренером был назначен Пеллегрино Матараццо, команда находилась всего в двух очках от зоны вылета Ла Лиги.

Пеллегрино Матараццо globallookpress.com

Американский специалист сумел кардинально изменить ситуацию. В первых 15 матчах под его руководством баски потерпели лишь два поражения, оторвались от опасной зоны и параллельно дошли до финала Кубка Испании.

В решающем матче в Севилье команда Матараццо сыграла вничью 2:2 с «Атлетико», а затем одержала победу в серии пенальти со счетом 4:3. Этот успех принес «Реалу Сосьедад» всего седьмой крупный трофей в истории клуба.

После той памятной ночи результаты команды несколько ухудшились, однако это никак не умаляет впечатляющей работы, которую Матараццо проделал за свои первые полсезона в испанском футболе.

12. Юлиан Шустер («Фрайбург»)

В дебютном сезоне на посту главного тренера Юлиан Шустер привел «Фрайбург» к пятому месту в Бундеслиге, а в нынешней кампании сумел сделать следующий шаг — вывести команду в первый в ее истории еврокубковый финал.

Юлиан Шустер globallookpress.com

До этого клуб никогда не проходил дальше стадии 1/8 финала ни в одном европейском турнире, но на пути к решающему матчу Лиги Европы «Фрайбург» последовательно выбил «Генк», «Сельту» и «Брагу».

В финале немецкая команда, стоит признать, уступила по всем статьям «Астон Вилле», но это никак не должно умалять достижений Шустера и его подопечных. «Фрайбург» вновь обеспечил себе место в еврокубках благодаря седьмому месту в чемпионате Германии, а также добрался до полуфинала Кубка Германии.

Шустеру всего 41 год, и в ближайшие сезоны интерес со стороны более статусных клубов к его кандидатуре наверняка будет только расти.

11. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Этот «Манчестер Сити» уже не был той безупречной машиной, к которой все привыкли. Команда потеряла очки в 15 матчах АПЛ и завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Тем не менее Пеп Гвардиола сумел выжать максимум из команды в период перестройки — это был его последний сезон на «Этихаде».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Легендарный специалист успешно интегрировал в команду новичков Райана Шерки, Джанлуиджи Доннарумму, Антуана Семеньо и Марка Гехи. В то время как молодые таланты Жереми Доку, Нико О'Райли и Абдукодир Хусанов сделали заметный шаг вперед.

Учитывая, насколько серьезным был спад команды годом ранее, тот факт, что Гвардиола долгое время удерживал «Сити» в чемпионской гонке с «Арсеналом» и при этом выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, заслуживает высокой оценки.

Испанец покидает клуб, оставляя Энцо Мареске прочную основу для дальнейшего развития команды.

10. Пьер Саж («Ланс»)

Трудно поверить, но еще в конце февраля существовал вполне реальный сценарий, при котором «Ланс» мог опередить «ПСЖ» в борьбе за титул чемпиона Франции.

Пьер Саж globallookpress.com

Команда Пьера Сажа упорно не позволяла богатейшему клубу Европы уйти в отрыв, и Луису Энрике приходилось использовать лидеров своей команды гораздо дольше по ходу сезона, чем ему бы хотелось, — все из‑за настойчивости «Ланса».

Саж сумел раскрыть потенциал новичков Флорьяна Товена и Одсонна Эдуара, а также ряда других футболистов. Хотя чемпионская гонка в итоге завершилась разочарованием, сезон все равно вошел в историю клуба.

В мае «Ланс» обыграл «Ниццу» в финале Кубка Франции и впервые завоевал этот трофей. Для своего первого сезона в качестве главного тренера Пьер Саж едва ли мог добиться большего.

9. Франческо Фариоли («Порту»)

После событий прошлого сезона Франческо Фариоли вполне мог взять паузу и ненадолго отойти от футбола. Итальянский специалист покинул «Аякс» после того, как амстердамцы растеряли девятиочковое преимущество за пять последних туров чемпионата Нидерландов и уступили титул ПСВ.

Франческо Фариоли globallookpress.com

Однако Фариоли не стал долго переживать неудачу и сразу принял новый вызов, возглавив «Порту». И этот выбор оказался абсолютно правильным. 37-летний тренер привел свою новую команду к первому чемпионскому титулу с 2022 года.

Судьба золота была решена за два тура до финиша, а позади остались «Спортинг» и не потерпевшая ни одного поражения «Бенфика». «Порту» проиграл всего два матча за сезон, а сам Фариоли вновь напомнил футбольной Европе, почему его считают одним из самых талантливых молодых тренеров континента.

8. Андони Ираола («Борнмут»)

Перед началом сезона «Борнмут» лишился вратаря и трех четвертей основной линии обороны, а в январе еще и продал своего главного атакующего игрока Антуана Семеньо. В такой ситуации любой тренер мог бы искать оправдания возможным неудачам и борьбе за выживание. Но Андони Ираола — не любой тренер.

Андони Ираола globallookpress.com

Испанец быстро перестроил оборону, добавил качества в других линиях, и уже после девяти стартовых туров «вишни» занимали второе место в таблице, потерпев лишь одно поражение. Однако яркое начало сезона едва не осталось лишь приятным воспоминанием. Безвыигрышная серия из 11 матчей вновь приблизила команду к опасной зоне.

После решения продать Семеньо многие на «Вайталити Стэдиум» ожидали худшего. Но опасения оказались напрасными.

Победный гол будущего игрока «Манчестер Сити» в компенсированное время матча с «Тоттенхэмом», который стал для него последним в футболке «Борнмута», запустил впечатляющую серию из 18 матчей без поражений. Она продлилась до самого конца сезона и обеспечила клубу шестое место, а также первую в истории путевку в еврокубки.

Если именно Ираола станет преемником Арне Слота на «Энфилде», то «Ливерпуль» получит тренера высочайшего уровня.

7. Кристиан Киву («Интер»)

Заменить Симоне Индзаги в «Интере» — задача сама по себе непростая. Кроме того, Кристиану Киву предстояло вернуть уверенность команде после того, как надежды на требл рухнули в последний месяц предыдущего сезона.

Кристиан Киву globallookpress.com

Неудачное выступление на Клубном чемпионате мира не внушало оптимизма, однако румынский специалист постепенно сумел направить развитие команды в нужное русло. В итоге сезон завершился для «нерадзурри» с двумя трофеями.

«Интер» уверенно выиграл Серию А, оторвавшись от ближайших преследователей на 11 очков после мощного рывка весной. А затем миланцы завоевали Кубок Италии, победив в финале «Лацио». Этому успеху предшествовал впечатляющий полуфинальный камбэк против «Комо».

О вылете из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» лучше лишний раз не вспоминать. Однако Киву имеет полное право гордиться проделанной работой, особенно если учесть, что до прихода в «Интер» его опыт самостоятельной работы в элитном дивизионе ограничивался всего четырьмя месяцами во главе «Пармы».

6. Ханс-Дитер Флик («Барселона»)

Споры о том, не ограничивает ли рискованная высокая линия обороны Ханса-Дитера Флика потолок возможностей «Барселоны» в Лиге чемпионов, наверняка будут продолжаться еще долго. Однако с внутренними турнирами у немецкого специалиста после его прихода в Каталонию в 2024 году проблем точно не возникло.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Барселона» успешно защитила титул чемпиона Испании, опередив занявший второе место «Реал» на восемь очков. И это несмотря на то, что Ламин Ямаль, Рафинья, Педри и Френки де Йонг пропустили значительную часть сезона из-за травм.

Команда Флика демонстрирует один из самых зрелищных и атакующих стилей игры в европейском футболе. А учитывая готовность президента клуба Жоана Лапорты вновь активно работать на трансферном рынке этим летом, немногие сомневаются, что каталонцы останутся среди главных претендентов на трофеи и в следующем сезоне.

5. Сеск Фабрегас («Комо»)

Сеск Фабрегас был выдающимся футболистом, а теперь все больше доказывает, что способен стать и первоклассным тренером.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

В прошлом сезоне бывший полузащитник привел только что вышедший в Серию А «Комо» к месту в середине таблицы. На этот раз его целью была борьба за еврокубки, однако даже самые оптимистичные болельщики клуба вряд ли могли представить, каким окажется этот сезон.

Под руководством Фабрегаса «Комо» финишировал четвертым в чемпионате Италии и впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Команда была лучше в обороне, пропустив всего 29 мячей в 38 матчах. А главным архитектором атак стал великолепный Нико Пас, который продолжил стремительно прогрессировать под руководством испанского наставника.

Поскольку большинство вакансий в топ-клубах уже закрыты, Фабрегас, похоже, получит возможность продолжить работу с «Комо» и лично вывести команду на главную европейскую сцену.

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»)

Когда «Астон Вилла» начала сезон серией из пяти матчей без побед и забитых голов, появились вполне серьезные опасения, что Унаи Эмери достиг с клубом своего максимума. Скромная трансферная кампания летом породила ощущение, что проект на «Вилла Парк» начинает терять свежесть.

Унаи Эмери globallookpress.com

Однако Эмери вновь напомнил, почему считается одним из лучших тренеров Европы.

Резкое улучшение результатов позволило бирмингемцам уже к середине сезона включиться в чемпионскую гонку. Хотя зимой команда несколько сбавила обороты и в итоге выпала из борьбы за титул, она сумела собраться и завершить чемпионат на четвертом месте, вновь обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

А если добавить к этому еще одну победу в Лиге Европы, то становится очевидно: Эмери продолжает раз за разом заставлять замолчать всех, кто сомневается в его возможностях.

3. Венсан Компани («Бавария»)

Назначение Венсана Компани в «Баварию» летом 2024 года во многом стало вынужденным решением. До этого мюнхенцы получили отказы сразу от шести тренеров, прежде чем остановились на бывшем наставнике «Бернли». Однако сейчас вряд ли кто-то в клубе жалеет о том выборе.

Венсан Компани globallookpress.com

Под руководством бельгийца «Бавария» сделала серьезный шаг вперед и провела яркий сезон на «Альянц Арене». Команда демонстрировала, пожалуй, самый впечатляющий атакующий футбол в Европе, забив 122 мяча на пути к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от занявшей второе место дортмундской «Боруссии» составил внушительные 16 очков.

На этом успехи не закончились. Мюнхенцы также выиграли Кубок Германии и добрались до полуфинала Лиги чемпионов, подтвердив свой прогресс на европейской арене. Хотя сам Компани наверняка считает, что команда могла добиться большего, учитывая великолепную форму Гарри Кейна, Майкла Олисе и Луиса Диаса.

2. Микель Артета («Арсенал»)

После трех подряд вторых мест и пяти сезонов без трофеев «Арсенал» и Микель Артета наконец достигли своей цели и заслуженно стали чемпионами Англии.

Микель Артета globallookpress.com

За годы работы в Лондоне Артета постепенно отошел от футбола, вдохновленного идеями Пепа Гвардиолы, с которым многие ассоциировали его в начале тренерской карьеры.

Испанец сумел заранее распознать изменения в характере АПЛ, где все большую роль стали играть физическая мощь и стандарты, и построил команду, способную выдержать чемпионскую дистанцию.

Без трудностей, разумеется, не обошлось, однако именно «Арсенал» был сильнейшей командой английского сезона. На европейской арене лондонцы проиграли лишь один матч — финал Лиги чемпионов. Да и там уступили только в серии пенальти.

Если вспомнить, в каком состоянии находился клуб в момент прихода Артеты, путь, который команда прошла под его руководством, действительно впечатляет. И нынешние комплименты в адрес испанца выглядят абсолютно заслуженными.

1. Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»)

Если прошлогодний требл еще оставлял пространство для дискуссий о месте Луиса Энрике среди величайших тренеров своего поколения, то защита титулов в Лиге 1 и Лиге чемпионов должна была окончательно закрыть этот вопрос.

Луис Энрике globallookpress.com

В чемпионате Франции все было не так просто. «Ланс» долгое время навязывал борьбу за золото, а вылет из Кубка Франции после поражения от «Парижа» стал серьезным ударом по репутации команды. Тем не менее итоговые результаты говорят сами за себя.

Особого признания заслуживает умение бывшего наставника «Барселоны» грамотно распределять нагрузку внутри состава. Луис Энрике сумел подвести ключевых игроков к решающим матчам еврокубков в оптимальном состоянии, что во многом и стало залогом нового успеха.

«ПСЖ» образца нынешнего сезона уже не выглядел той неудержимой атакующей машиной, которая сметала соперников год назад. Однако команда по-прежнему обладала одной из самых опасных линий нападения в мировом футболе и максимально эффективно использовала свои сильные стороны, чтобы подарить болельщикам на «Парк де Пренс» еще один незабываемый сезон.