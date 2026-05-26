The Athletic рассуждает о будущем «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы и объясняет, почему клуб вступает в самый опасный период за последние 15 лет.

Когда в августе Энцо Мареска выйдет к бровке, ему достаточно будет лишь слегка повернуть голову влево, чтобы увидеть наследие, нависающее над ним.

Решение назвать расширенную Северную трибуну стадиона «Этихад» в честь Пепа Гвардиолы выглядит вполне уместным для человека, который принес «Манчестер Сити» больше половины всех крупных трофеев за 146-летнюю историю клуба. В скором времени появится и статуя.

В то же время любому фотографу на матче будет достаточно присесть пониже и направить объектив вверх, чтобы в одном кадре оказались силуэт Марески, неудачный для «Манчестер Сити» счет на табло и имя предшественника, который подарил этому постиндустриальному уголку Восточного Манчестера весь футбольный мир.

«Игроки об этом не знают, но я все равно буду их контролировать», — пошутил Гвардиола после матча прямо на поле. Конечно, это была шутка, но для Марески она превращается в неизбежную реальность. Дань уважения одному человеку становится тяжелым бременем для другого.

Перед последним матчем Гвардиолы против «Астон Виллы», в день, когда жара плавила асфальт, на набережных, улицах и площадях толпились продавцы шарфов и дети, уже обмотанные ими — пушистыми, голубыми, с черно‑белым портретом тренера. «Спасибо, Пеп. Десять великих лет. Двадцать трофеев».

И это еще не все — были и официальные трибьюты. На стадионе Восточную трибуну закрывали пять огромных баннеров — по одному для покидающих «Сити» Джона Стоунза и Бернарду Силвы, а в центре — триптих с Гвардиолой, указывающим в сторону болельщиков. «Game Changer. History Maker. City Forever». (Изменил игру. Написал историю. «Сити» навсегда).

«Недолговечны дни вина и роз», — когда-то написал британский поэт Эрнест Доусон. «Из туманного сна наш путь появляется на время, затем закрывается во сне». Доусон посвятил жизнь декадентству — литературному течению, воспевавшему искусственность и избыточность.

Постоянные перестроения и изысканные атакующие комбинации футбола Гвардиолы? Тоже вариант. Но одновременно это и напоминание: ни богатство Абу-Даби, ни влияние шейха Мансура, ни власть Халдуна Аль Мубарака не смогли убедить Гвардиолу остаться еще на какое-то время. И по мере того, как в «Манчестер Сити» приближается очевидный конец целой эпохи, слова поэта звучат почти пророчески.

Игроки «Сити» выходили на поле под радуги, которые создавали разбрызгиватели воды за их спинами. Команда играла уже в форме следующего сезона — небесно-голубой цвет плавно растворялся в белом. Переходный дизайн для переходной команды, которая, словно просыпаясь, выходит из этого сна, моргая от света.

Итоговое поражение 1:2 от «Астон Виллы», игравшей далеко не основным составом и все еще отходившей от празднования победы в Лиге Европы, лишь подчеркивает масштаб задачи, которая ждет Энцо Мареску. Хотя счет в тот вечер во многом стал следствием эмоций, а не качества футбола.

Особенно жестоким выглядел эпизод с поздним голом Фила Фодена, который мог принести ничью, но был отменен из-за далеко неочевидного решения VAR по офсайду.

Фоден — футболист, для которого Пеп Гвардиола остается единственным клубным тренером в карьере. Игрок, буквально созданный по каталонскому лекалу и дебютировавший всего через год после прихода Гвардиолы в Манчестер. Но чуда не случилось. Сезон завершен. Теперь очередь Марески.

Насколько вообще реально повторить путь великого тренера? По правде говоря, бывший наставник «Челси» вряд ли сможет добиться здесь того же масштаба успеха. Но сама задача не выглядит невозможной.

Золотым стандартом остается эстафета «Ливерпуля» — Билл Шенкли, Боб Пейсли, Джо Фэган и Кенни Далглиш. Однако современная история АПЛ показывает, что сохранить преемственность становится все сложнее.

«Манчестер Юнайтед», несмотря на признаки прогресса в нынешнем сезоне, по-прежнему блуждает в пустыне после ухода Алекса Фергюсона. Арне Слот выиграл чемпионат с «Ливерпулем» в прошлом сезоне, но теперь сталкивается с трудностями по мере того, как клуб перестраивает состав после эпохи Юргена Клоппа.

С Арсеном Венгером ситуация иная — к 2018‑му он уже был далек от своего пика, — но суть остается прежней: ту команду, что принесла «Арсеналу» первый за 22 года титул, создавали уже совсем другие люди и в другой системе.

Во многом символично, что ориентиром для нынешнего «Манчестер Сити» становится путь «Барселоны» и Йохана Кройфа — великого наставника Гвардиолы. Именно Кройф настолько глубоко внедрил свою философию в структуру клуба, что впоследствии она породила и самого Гвардиолу, и бесконечный поток талантов из Ла Масии. Вопрос в том, сумели ли стандарты Пепа заложить такой же фундамент в «Манчестер Сити»?

Поводы для оптимизма у клуба все же есть. Академия продолжает выпускать талантов, пусть и не в таких масштабах, как пять лет назад, а самого Энцо Мареску, бывшего помощника Пепа Гвардиолы, иначе как учеником каталонца не назвать.

Иронично, что еще один человек, идеально подходящий под это описание — Mикель Артета, которого когда-то тоже рассматривали как потенциального преемника Гвардиолы, — стал последним, триумфальным соперником соотечественника.

«Манчестер Сити» оставался самой стабильной силой английской «большой шестерки» на протяжении последних 15 лет, неизменно выступая в Лиге чемпионов с сезона-2011/12. Но сейчас клуб переживает, пожалуй, самый серьезный период перемен за все это время.

Уходит не только тренер. Состав стремительно обновляется. Уходят Бернарду Силва и Джон Стоунз — ключевые фигуры этой эпохи «Сити». Еще прошлым летом команду покинули Эдерсон, Илкай Гюндоган, Кайл Уокер и Кевин Де Брёйне. Прошло всего три сезона после победы в финале Лиги чемпионов, а в клубе остались лишь семь игроков из тех 23, кто тогда входил в заявку.

Символично и то, что последний гол эпохи Гвардиолы забил один из самых свежих новичков клуба — Антуан Семеньо, перешедший в январе. И забил он после стандарта — новой реальности АПЛ сезона-2025/26.

Именно с этим будущим Мареске уже приходится работать. Как сообщал The Athletic в среду, еще до официального объявления о назначении итальянец начал обсуждать со спортивным директором Угу Вианой планы предсезонной подготовки и летнюю трансферную кампанию.

Во всем этом есть что-то от операции «Лондонский мост» — детально разработанного британскими властями плана действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Невидимая рука системы заранее готовилась к дню, которого опасались, но который был неизбежен.

И одновременно невозможно игнорировать тот факт, что, при всем масштабе таланта Гвардиолы, его достижения во многом стали возможны благодаря этой самой «невидимой руке» — мощи и финансовым ресурсам владельцев клуба из Абу-Даби. Одно от другого неотделимо. Именно эта стабильность и поддержка создали условия, в которых Гвардиола мог процветать. Поэтому он задержался здесь на десять лет, а не на несколько сезонов.

Именно Мареске, а не Гвардиоле, предстоит столкнуться с ожидаемым вердиктом по 115 пунктам обвинений в финансовых нарушениях. Это решение может изменить всё. Если клуб признают виновным, это станет частью наследия Гвардиолы, но не определит его целиком.

«Я им доверяю, я им доверяю», — сказал он о руководстве клуба на своей последней предматчевой пресс-конференции. «Я разговаривал с ними и доверяю тому, как они ведут дела». Теперь Гвардиола и сам стал частью этой системы — его назначили глобальным амбассадором City Football Group.

«Никого из персонала, сотрудников штаба и тем более игроков и тренера тогда здесь не было, — добавил он с заметной защитной интонацией. — Это было очень-очень давно».

Строго говоря, это не совсем так — и с точки зрения людей, и с точки зрения сроков. Но Гвардиола всегда был мастером переосмысления реальности.

Если вернуться к футболу, то в этой плоскости Пеп — самый влиятельный тренер в истории АПЛ. Ни один другой специалист не заставлял соперников так сильно адаптироваться под его идеи — а иногда и просто перенимать их. Игра через короткий розыгрыш от ворот, инвертированные фулбеки, новые тактические ходы едва ли не каждый месяц.

В конечном счете это конец не только эпохи «Манчестер Сити», но и целой эпохи АПЛ. «Сити» проиграл чемпионскую гонку этого сезона, проиграл последний матч Гвардиолы, однако здесь нет ощущения печали — несмотря на слезы игроков, самого Пепа и, в некоторых случаях, болельщиков на трибунах.

Энрике Вила-Матас — величайший из ныне живущих испанских писателей, каталонец и одержимый болельщик «Барселоны». Гвардиола читал многие его произведения. Когда Пеп покидал «Камп Ноу» в 2012 году, Вила-Матас написал эссе, удивительно похожее по настроению на то, что происходило в Манчестере в это воскресенье.

«Я понимаю — особенно глядя на жесты, баннеры и искренние слова — как неожиданно Пеп именно в тот день обнаружил: при расставании теплые слова всегда говорит тот, кто уже не влюблен», — писал романист.

Четырнадцать лет спустя Гвардиола проводит последние минуты в роли главного тренера «Манчестер Сити» со скрещенными на груди руками. После финального свистка он поздравляет Унаи Эмери и просит у четвертого арбитра Дэвида Уэбба разрешения выйти на поле — в последний раз.

Через час, уже с микрофоном в руках, пытаясь попрощаться, он едва сдерживает эмоции.

«Я так нервничаю, — начинает Гвардиола. — Почему вы меня так сильно любите? Зачем вы так со мной?»

Гремят фаеры, стадион накрывает голубой дым. А Мареска где-то наблюдает за этим со стороны. Путь «Сити» заканчивается — по крайней мере, в этом сне.