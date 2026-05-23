ESPN объясняет, почему влияние Гвардиолы на английский футбол выходит далеко за пределы трофеев.

Признаки того, что Пеп Гвардиола готовится покинуть «Манчестер Сити», появлялись уже давно. Его уход по окончании сезона наконец подтвердили в пятницу утром, но этому предшествовало множество намеков.

Вспомнить хотя бы его появление на «Эджли Парк» — матче третьего дивизиона между «Стокпорт Каунти» и «Порт Вейл» в конце апреля.

Официальная версия визита была простой. Гвардиола пообещал владельцу «Стокпорта» Марку Стотту — по совместительству своему арендодателю — посетить один из матчей команды.

Сам Пеп спустя три дня на пресс-конференции отшутился: мол, вечером ему было нечего делать, ведь первый полуфинал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией», завершившийся со счетом 5:4 и уже признанный многими классикой, оказался, по его словам, «ужасным матчем».

Однако люди из ближайшего окружения тренера утверждали, что за этим стояло нечто большее. Неожиданный визит был связан с искренней любовью Гвардиолы к английскому футболу, которая сформировалась за более чем десятилетие жизни в Великобритании.

Обычно, когда в расписании появлялся свободный день, 55‑летний тренер улетал в Испанию, домой, в Барселону. Но, понимая, что его эпоха в «Сити» подходит к концу и времени выполнить обещание Стотту остается все меньше, он решил провести выходной в Стокпорте — просто как болельщик, впитывая атмосферу низших лиг.

В пятницу Гвардиола подтвердил, что воскресный матч против «Астон Виллы» станет для него последним после десяти лет на «Этихаде», наполненных трофеями. АПЛ будет скучать по нему, а болельщики «Сити» — особенно, но и сам Пеп будет скучать по английскому футболу не меньше.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Он всегда испытывал особую симпатию к классическим стадионам вроде «Селхерст Парк» — арене, построенной более ста лет назад прямо посреди жилых кварталов южного Лондона. Любил он и «Гудисон Парк» — еще до того, как «Эвертон» переехал на «Хилл Дикинсон».

Любовь Гвардиолы к Кубку Англии во многом связана с тем, что этот турнир отправляет большие клубы на выезды к «Лейтон Ориент» или «Суонси». Ему по душе старые, тесные стадионы в рабочих районах, маленькие раздевалки и враждебная атмосфера трибун.

Ранее тренер признавался, что особенно наслаждается яростными кричалками «Who are you? Who are you?» (Да кто ты такой?) в свой адрес, когда стоит у бровки.

Англия оставила глубокий след в жизни Пепа Гвардиолы. Но и влияние самого Гвардиолы на английский футбол распространилось далеко за пределы стадионов, на которых за эти годы играл «Манчестер Сити».

В августе 2024‑го Гвардиола сидел в манчестерском «Оперном театре», ожидая, когда Фил Фоден получит награду лучшему игроку года по версии PFA. В это время на сцену пригласили легенду английских низших лиг Дина Левингтона, чтобы вручить ему собственную награду. Левый защитник, посвятивший более 20 лет «МК Донс», ответил на вопрос ведущего о главных изменениях, которые он увидел в английском футболе за свою карьеру.

Левингтон на секунду задумался и указал на Гвардиолу.

«Мы постоянно обсуждаем, что он делает и какие идеи привносит, — сказал он. — Осознает он это или нет, но именно он оказал огромное влияние на то, как здесь эволюционировала вся игра».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола слишком проницателен, чтобы не замечать, как его тактические идеи постепенно проникали во все дивизионы английского футбола. Но говорить о собственном влиянии ему всегда было некомфортно. Он не считает личное наследие большим достижением и, к слову, даже 20 трофеев с «Манчестер Сити» не называет своим главным успехом в клубе.

Для него куда важнее стабильность.

С момента прихода в Манчестер в 2016 году команда Гвардиолы ни разу не финишировала ниже третьего места в АПЛ. За десятилетие работы испанца «Ливерпуль» дважды выигрывал чемпионат, но при этом три раза оставался вне топ-3.

В сезоне-2022/23 команда Юргена Клоппа — которого Гвардиола считает самым сложным соперником в своей карьере — заняла лишь пятое место и не попала в Лигу чемпионов. «Манчестер Сити» при Пепе такого не допускал ни разу.

Для Гвардиолы эта стабильность значит всё. Поэтому он так ценит пять побед в Кубке английской лиги, восемь подряд выходов в полуфинал Кубка Англии и четыре финала кряду с 2023 по 2026 год.

Почему это так важно для него? Потому что, по мнению Гвардиолы, в кубковых турнирах один неудачный день способен перечеркнуть весь путь команды. При нем у «Сити» такие провалы случались крайне редко: под руководством Пепа клуб 24 раза выходил на «Уэмбли» для участия в полуфиналах и финалах.

Гвардиола убежден, что успех сезона определяется не количеством трофеев, а тем, насколько команда была готова бороться и соответствовала своим принципам. Именно это, вероятно, он сам будет помнить о своем времени в «Манчестер Сити» больше всего.

Все остальные же в первую очередь запомнят трофеи.

Хосеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» к победе на Клубном чемпионате мира-2023 globallookpress.com

В декабре 2023 года, выиграв Клубный чемпионат мира в Саудовской Аравии, Пеп Гвардиола собрал полный комплект всех крупных трофеев, доступных ему в качестве тренера «Манчестер Сити». Но именно этот момент стал началом конца его эпохи на «Этихаде».

Уставший Гвардиола сидел в пресс-зале стадиона имени короля Салмана в Эр-Рияде и говорил о том, что «закрыл главу». Он произнес это с такой интонацией, что клубный пресс-атташе, находившийся рядом, нервно посмотрел в сторону тренера — будто всерьез опасался, что импульсивный наставник может объявить об уходе прямо на месте.

Разумеется, этого не произошло. Но впервые у присутствовавших возникло ощущение, что энергия и мотивация Гвардиолы начинают угасать.

Проблема для «Манчестер Сити» заключалась в том, что продление, подписанное Гвардиолой в ноябре 2022‑го, действовало до июня 2025 года — как раз на лето, когда клуб должен был участвовать в расширенном Клубном чемпионате мира. За кулисами руководители клуба ясно дали понять, что сроки турнира сделали бы смену тренера крайне сложной задачей.

В итоге неудачный сезон-2024/25 подтолкнул Гвардиолу согласиться на новый контракт, однако внутри клуба были удивлены тем, что соглашение рассчитано сразу на два дополнительных года, а не на один.

В клубе давно знали: несмотря на контракт до 2027 года, сам Гвардиола рассматривал лето 2026‑го как момент для переоценки своего будущего. В конечном счете именно пункт о досрочном расторжении, активный этим летом, позволил ему уйти.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Дополнительный год в контракте стал для Пепа удобным щитом. С начала года вопросы о его будущем звучали все чаще, и стандартным ответом тренера было: «У меня еще год по контракту».

Учитывая отношения клуба с Гвардиолой, в «Манчестер Сити» всегда были уверены, что он даст руководству достаточно времени для подготовки к своему уходу. Так и произошло: боссы клуба уже давно знали, что этот сезон может стать для него последним, поэтому поиск преемника проходил относительно спокойно.

Переговоры с Энцо Мареской, бывшим помощником Гвардиолы в «Сити», велись еще во время его работы в «Челси». Уход итальянца со «Стэмфорд Бридж» в январе только упростил задачу. Как сообщает ESPN, Мареска отказался от возможности вести переговоры с другими клубами, включая «Наполи», рассчитывая, что его судьба связана именно с «Этихадом».

Мареска уже работал в системе «Манчестер Сити», знает требования и стандарты клуба, а также имеет хорошие отношения с Эрлингом Холанном, Родри и Рубеном Диашем. Поэтому его считают идеальным преемником Гвардиолы.

В кулуарах «Манчестер Сити» прекрасно понимают, насколько сложная миссия ждет Мареску.

В последние годы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» на собственном опыте показали, насколько трудно заменить легендарного тренера. Эпоха доминирования «Юнайтед» в 1990-х и 2000-х завершилась сразу после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году, а стабильный успех так и не вернулся на «Олд Траффорд» даже спустя более десяти лет.

Хосеп Гвардиола и Микель Артета globallookpress.com

«Арсенал» только недавно выиграл свой первый чемпионский титул за 22 года и находится в хорошей позиции, чтобы защитить его в следующем сезоне. Но в «Манчестер Сити» уверены, что клуб лучше подготовлен к последствиям ухода Гвардиолы, чем когда-то были их конкуренты.

Перед своим уходом Пеп успел провести смену поколений, постепенно отойдя от состава, выигравшего требл в 2023 году. Того самого коллектива, в котором блистали Эдерсон, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне. Этим летом клуб также покинут еще два ветерана лучших команд Гвардиолы — Бернарду Силва и Джон Стоунз.

Им на смену пришел молодой состав, выстроенный вокруг Фила Фодена, Джанлуиджи Доннаруммы, Нико О’Райли и Райана Шерки. Январские новички Антуан Семеньо и Марк Гехи уже успели завоевать два трофея — Кубок английской лиги и Кубок Англии нынешнего сезона.

Антуан Семеньо и Райан Шерки globallookpress.com

Летом глобальной перестройки не потребуется. Эллиот Андерсон остается одной из главных целей для усиления центра поля, однако никаких радикальных изменений состава не планируется.

На поле будущее «Сити» выглядит многообещающим. Но за его пределами над следующим этапом истории клуба нависает огромная неопределенность — последствия возможного наказания по 115 обвинениям со стороны АПЛ остаются непредсказуемыми.

Как бы ни развивались события дальше, «Сити» продолжит двигаться вперед в образе и философии каталонского тренера. На пресс-конференции в понедельник Гвардиола с улыбкой отмахнулся от сравнения с его наставником Йоханом Кройфом, который когда-то сформировал идентичность «Барселоны».

«Он изменил менталитет», — сказал Гвардиола.

Этой фразой тренер пытался показать, что сравнение неуместно. Но, возможно, сам того не осознавая, он идеально описал и собственное влияние. Хочет Гвардиола это признавать или нет, после него и клуб, и вся страна уже никогда не будут прежними.