ESPN анализирует, почему возможный уход Хосепа Гвардиолы не станет катастрофой для «Манчестер Сити».

Когда сэр Алекс Фергюсон покинул «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, на его шее висела медаль чемпиона АПЛ. Обратная сторона медали заключалась в том, что он выжал максимум из возрастной команды, и передача полномочий Дэвиду Мойесу обернулась болезненным процессом, от последствий которого клуб по-настоящему так и не оправился.

Юрген Клопп не уходил из «Ливерпуля» чемпионом, когда покинул «Энфилд» два года назад, но Арне Слот получил от него состав в приличном состоянии — что подтвердилось чемпионским титулом уже через 12 месяцев после ухода немецкого тренера.

А когда Арсен Венгер завершил работу в «Арсенале» в 2018 году, он не оставил ни трофея АПЛ, ни состава, способного за него бороться. Микелю Артете пришлось проводить масштабную перестройку, чтобы вернуть клуб в число реальных претендентов.

Очевидно, что расставание с тренером, который проработал на одном месте долгие годы, почти всегда превращается в сложный и болезненный процесс.

«Манчестер Сити», похоже, может столкнуться с теми же трудностями, что и «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», — на фоне неопределенности вокруг будущего Пепа Гвардиолы, который может покинуть пост уже к августу.

Но если он действительно уйдет, то окажется в уникальной для эпохи АПЛ ситуации: у него есть шанс завершить работу с титулом и оставить после себя состав, который — по крайней мере на бумаге — будет только прогрессировать.

Официального подтверждения пока нет, но внутри клуба все чаще говорят о том, что 55-летний Гвардиола покинет команду по окончании сезона. Его контракт рассчитан до июня 2027 года, однако еще в ноябре 2024-го многих удивило, что продление соглашения было оформлено на два года, а не на один.

Мало кто удивится, если он не доработает последний сезон по контракту. При этом маловероятно, что какие-либо официальные заявления прозвучат, пока «Манчестер Сити» продолжает борьбу за трофеи. Гвардиола всегда стремился максимально оградить команду от лишнего шума.

Победа над «Арсеналом» в воскресенье сократила отставание в чемпионской гонке до трех очков за пять туров до финиша — при этом у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

Впереди еще полуфинал Кубка Англии против «Саутгемптона» из Чемпионшипа в субботу, а значит, сохраняется шанс оформить внутренний требл — после победы над «канонирами» в финале Кубка английской лиги в марте.

Даже сэр Алекс Фергюсон не уходил на такой ноте.

При этом Фергюсон оставил «Манчестер Юнайтед» на пороге сложной перестройки. Чемпионство в сезоне-2012/13 было добыто во многом благодаря возрастному костяку: Патрис Эвра, Рио Фердинанд, Неманья Видич, Майкл Каррик, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Робин ван Перси. Из них только Каррик остался в команде после 2015 года.

Райан Гиггз недавно в подкасте с Рио Фердинандом отметил: «Еще один признак хорошего тренера — команда, которую он оставляет после себя».

Преемник Алекса Фергюсона, Дэвид Мойес, допустил немало собственных ошибок, но его задача усложнялась и качеством состава, доставшегося в наследство. Пеп Гвардиола пошел другим путем. За последние 18 месяцев он контролировал уход целого ряда опытных игроков, включая Эдерсона, Кайла Уокера, Илкая Гюндогана и Кевина Де Брёйне.

На их место Гвардиола постепенно интегрировал более молодых футболистов — Марка Гехи, Йошко Гвардиола, Абдукодира Хусанова, Нико О'Райли, Антуана Семеньо и Райана Шерки.

Средний возраст состава «Манчестер Сити» в этом сезоне составляет 26,1 года; стартовый состав на матч против «Арсенала» в воскресенье оказался еще моложе — 25,3.

Независимо от того, останется ли Гвардиола, летом клуб продолжит инвестировать в состав. Однако речь пойдет не о масштабной перестройке, а о точечных усилениях — в частности, потребуется полузащитник на замену уходящему Бернарду Силве и, возможно, правый защитник. Фундамент новой команды «Сити» уже заложен.

Гвардиола говорил, что «Манчестер Сити» станет сильнее в следующем сезоне. Это породило надежду среди болельщиков: может быть, он захочет сам воспользоваться плодами этого прогресса, а не вручать «золотой билет» преемнику — будь то его бывший ассистент Энцо Мареска (сейчас без клуба после ухода из «Челси») или кто‑то другой.

Ранее Пеп уже откладывал планы об уходе — особенно показательным был случай в ноябре 2022 года, когда он подписал второе продление контракта. И еще одна попытка выиграть Лигу чемпионов вполне может оказаться для него серьезным соблазном.

В «Манчестер Сити» всегда спокойно относились к будущему тренера, считая, что их отношения настолько прочны, что он неизменно будет учитывать интересы клуба наряду со своими собственными.

Это одна из причин, почему внутри не было серьезных опасений по поводу его возможного ухода прошлым летом — несмотря на относительно неудачный сезон. Гвардиола понимал, что передача дел в межсезонье, включавшее Клубный чемпионат мира, стала бы для клуба крайне сложной задачей.

Когда бы Гвардиола ни решил уйти, для «Сити» это станет сильным ударом.

Клуб с 2016 года выстраивался под его философию — и это принесло целую россыпь трофеев. Он все еще может уйти чемпионом, оставив после себя команду, способную и дальше пополнять клубную коллекцию наград.

И это то, чего не смогли добиться даже такие титаны АПЛ, как Алекс Фергюсон, Юрген Клопп и Арсен Венгер.