GOAL рассказывает, как обновленный состав «Манчестер Сити» превращается в проект, который Хосеп Гвардиола обязан довести до конца.

Последний раз, когда «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка Английской лиги, это стало отправной точкой для династии Пепа Гвардиолы. И потому воскресная победа над «канонирами» на «Уэмбли», которая принесла каталонцу уже пятый трофей в этом турнире — больше, чем у любого тренера в его истории, — выглядела бы идеальным способом красиво завершить его доминирующее десятилетие в английском футболе.

Пусть Кубок Английской лиги и остается лишь четвертым по значимости трофеем, на который «Сити» рассчитывает каждый сезон, эта победа — уверенная, убедительная и добытая в матче с командой, которую Гвардиола справедливо называет лучшей в Англии, если не во всей Европе, — прозвучала громко.

Что бы ни случилось до конца сезона — будь то погоня за «Арсеналом» в чемпионской гонке или реальные шансы на победу в Кубке Англии — Гвардиола всегда сможет возвращаться к этому моменту с удовольствием.

Он будет вспоминать, как переиграл своего бывшего ученика Микеля Артету, и как Нико О’Райли — воспитанник клуба и болельщик «Сити», которого Пеп впервые подключил к тренировкам первой команды в 17 лет — за четыре минуты отправил «канониров» в нокдаун.

Кто-то скажет, что это идеальный момент для ухода — завершить все уже этим летом, за год до окончания контракта, с высоко поднятой головой. Именно такого шага от него многие и ждут. Но, увидев, на что способна эта молодая и обновленная команда, Гвардиоле стоит остаться — и посмотреть, насколько далеко он сможет их завести…

Более значимое достижение, чем в 2018-м

Пеп Гвардиола не замедлил провести параллели между воскресной победой и разгромом «Арсенала» Арсена Венгера со счетом 3:0 в финале Кубка лиги 2018 года.

Это похоже на то, что было 10 лет назад, когда мы играли здесь свой первый финал Кубка лиги против «Арсенала». Для Джеймса [Траффорда] это первый финал, Матеуш [Нунеш] только пришел, [Абдукодир] Хусанов в команде всего год, Нико [О’Райли] впечатлил меня уже в дебютном сезоне, для Антуана [Семеньо] это тоже первый финал в карьере. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Однако контекст у этих двух финалов заметно различается. В 2018-м «Манчестер Сити» уже уверенно шел к своему первому чемпионству в АПЛ при Гвардиоле и к рекордным 100 очкам, тогда как «Арсенал» переживал закат эпохи Венгера.

Когда команды встретились вновь через пять дней в чемпионате, на трибунах «Эмирейтс» бросались в глаза целые сектора пустых кресел — атмосфера вокруг клуба была на пределе, а недовольство болельщиков достигало пика.

Теперь все иначе: «Арсенал» выглядит главным претендентом на титул, опережая «Сити» на девять очков (пусть и сыграв на матч больше), а также находится в выгодной позиции для выхода в полуфинал Лиги чемпионов и уже пробился в число восьми лучших в Кубке Англии.

Впечатляющие результаты

Вокруг «Манчестер Сити» все чаще звучал один и тот же нарратив: команда якобы приближается к закату эпохи Пепа Гвардиолы. В пяти матчах перед этим финалом «горожане» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» и «Вест Хэмом», а также вылетели из Лиги чемпионов после двух подряд поражений от мадридского «Реала».

Никто не поставил бы и фунта на нашу победу, даже я сам. «Арсенал» — лучшая команда на данный момент, без сомнений. Сегодня был настоящий вызов. Я сказал игрокам: «Сегодня мы увидим, каков наш уровень против лучшей команды. Кто мы есть на самом деле». Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Показав, насколько высок этот уровень может быть, было бы безумно для Гвардиолы уйти именно сейчас. Да, воскресное выступление стало, пожалуй, лучшим для «Манчестер Сити» в сезоне против топ-соперника, но далеко не первой громкой победой.

Команда обыграла «Ливерпуль» и дома, и в гостях — впервые за один сезон с 1937 года. В сентябре «горожане» были в шаге от победы на «Эмирейтс», но пропустили в концовке после удара Габриэла Мартинелли.

«Горожане» разгромили «Манчестер Юнайтед» на своем поле, а поражение на «Олд Траффорд» объяснялось кадровыми проблемами в центре обороны — и в любой другой день Диогу Дало мог быть удален.

Исправить мадридскую ошибку

«Манчестер Сити» уже побеждал на «Бернабеу» — пусть и в матче общего этапа Лиги чемпионов, который вряд ли кто-то вспомнит после недавнего поражения 0:3 там же в начале месяца.

Разгром в столице Испании наверняка останется в памяти как пример того, как эго Гвардиолы сыграло против него: стремление Пепа заставить 80 тысяч болельщиков «Реала» «почувствовать наше присутствие» обернулось болезненным провалом.

Но если он останется еще на год — а возможно, и дольше — у него будет шанс оставить этот эпизод в прошлом и попытаться улучшить показатель в Лиге чемпионов: пока лишь один трофей за десять попыток с «Манчестер Сити».

Еще один мотив для Гвардиолы остаться — это то, что команда все еще находится в стадии перестройки. И та игра, которую «Сити» показал против «Арсенала», может оказаться лишь отправной точкой на этом пути.

Команда в процессе перестройки

С момента, как «Манчестер Сити» в последний раз выиграл АПЛ в мае 2024 года, состав команды серьезно обновился: произошло изменение сразу по 11 позициям.

Десять футболистов из числа многократных победителей, включая таких опытных игроков, как Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне и Кайл Уокер, покинули команду, а на их место пришли 12 новичков.

Если зимняя трансферная кампания 2025 года выглядела несколько поспешной и даже отчаянной, то последние приобретения клуба оказались куда более точными и продуманными.

Марк Гехи и Антуан Семеньо были одними из лучших игроков лиги еще до перехода в «Манчестер Сити» и безболезненно вписались в новую команду. Примечательно, что Гехи пропустил финал из-за запрета на участие (он уже играл в турнире за другой клуб) и ему придется еще немного подождать, прежде чем он сможет завоевать свой первый трофей в составе «горожан».

Абдукодир Хусанов, пожалуй, самое удачное приобретение из той волны январских трансферов 2025 года, стремительно становится любимцем болельщиков благодаря своей скорости и цепкости.

На этом перемены не заканчиваются. Контракт капитана Бернарду Силвы истекает в июне, как и соглашение Джона Стоунза, пришедшего в клуб летом 2016-го вместе с Гвардиолой.

Стоунз, большую часть последних трех сезонов мучившийся с травмами, фактически уже заменен Гехи и Хусановым, а перевод Йошко Гвардиола обратно в центр обороны еще больше смягчает возможную потерю.

Гораздо сложнее будет заполнить пустоту после вероятного ухода Силвы. Португалец в этом сезоне не раз опровергал критиков, выдавая потрясающие матчи в ключевые моменты.

Но, начав процесс обновления состава сам и приняв трудные решения вроде ухода Гюндогана и Де Брёйне, захочет ли Гвардиола позволить кому-то другому довести эту работу до конца?

Он зависим от побед

Эмоции Пепа Гвардиолы после финала в воскресенье были по-настоящему живыми и неподдельными. Он пнул рекламный щит, получил желтую карточку и ничуть не сожалел об этом, заявив: «Дайте мне еще одну желтую — я все равно буду праздновать. Я доказал, что я не искусственный интеллект. Я человек, и я хочу радоваться».

И это лишь подчеркивает: несмотря на все завоеванные трофеи, он по-прежнему получает мощный заряд от побед на высшем уровне — особенно когда команда играет так мощно.

Гвардиола никогда не скрывал, что буквально «подсел» на победы. После возвращения титула АПЛ в 2021 году он говорил следующее...

Это так затягивает, это невероятно приятно. Это вызывает зависимость — и зачем после этого останавливаться? Почему не пытаться стать еще лучше и сделать это снова? Когда придет ощущение, что этого достаточно и удовольствия больше нет — тогда и настанет время сказать «прощай». Но если игроки хотят продолжать, значит, и мы будем двигаться дальше. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

И он все еще не утолил свою жажду

В прошлом году, после худшего сезона в карьере по результатам, Гвардиола признался, что это отразилось и на его личной жизни.

Хосеп Гвардиола и его дочь Мария на поле после финала Кубка английской лиги-2025/2026

Я хочу страдать, когда мы не выигрываем. Я хочу чувствовать себя плохо. Хочу плохо спать. Хочу, чтобы, когда все идет не так, это задевало меня… Я этого хочу! Я злюсь… еда кажется безвкусной… Мне не нужно много есть, потому что я должен чувствовать это [злость]. Иначе какой в этом смысл? Победа или поражение… Мы в этом мире, чтобы испытывать разные эмоции, разные состояния. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Зависимость от футбола частично разрушила его брак. При любой возможности он возвращается в Барселону и даже пропускал отдельные пресс-конференции по ходу сезона. Но дом уже не тянет так, как раньше: дети выросли и сами могут приезжать к нему — как старшая дочь Мария, которая была на «Уэмбли».

А в Манчестере он полностью отдается своему делу. Он только начал работу над новым шедевром. Так зачем же уходить сейчас?