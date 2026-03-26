Авторы The Athletic рассуждают о лучших нападающих в истории английской Премьер-лиги.

Новость о скором уходе Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» стала важным событием не только для Мерсисайда, но и для всего футбольного мира.

Египтянин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги (191 гол), а также идет седьмым по числу результативных передач (93). Многие называют его одним из величайших нападающих в истории турнира.

Но так ли это? Мы попросили наших авторов назвать форварда, которого они считают лучшим в истории АПЛ.

Мохаммед Салах

Кайомхе О’Нил: лучшие нападающие — это те, в ком ты абсолютно уверен: если он вышел один на один с вратарем, то точно забьет.

Салах остается таким игроком для «Ливерпуля» на протяжении почти десяти лет. Даже если ему приходилось оттеснять одного или нескольких защитников, он справлялся — и не только за счет быстрой работы ног. Когда Салах не играл, он был в тренажерном зале. Его физическая мощь всегда поражала: не он отскакивал от мощных защитников, а они от него.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», Салах остается единственным футболистом, которого трижды признавали игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов — и это за всю 52-летнюю историю этой награды.

Ни у одного игрока в истории Премьер-лиги нет больше результативных действий за один клуб, чем у Салаха за «Ливерпуль»: 189 голов и 92 передачи. Наблюдать за тем, как этот «маленький танцор» легко уходит от защитников, убегает в стремительные контратаки в стиле пилотажной группы Red Arrows или смещается в центр и забивает свой фирменный гол, было — и остается — по-настоящему впечатляюще.

Трудно сказать, увидит ли «Ливерпуль» когда-нибудь еще одного игрока, который сочетал бы в себе такую самоотдачу, стабильность и безжалостность у чужих ворот.

Эден Азар

Лиам Туми: в Премьер-лиге были атакующие игроки с куда более впечатляющей статистикой, но лишь единицы — если такие вообще найдутся — будоражили воображение так, как это делал Эден Азар.

Наполовину вингер, наполовину шоумен, Азар в матчах за «Челси» далеко не всегда совершал результативные действия. Однако он почти всегда был безоговорочно лучшим игроком на поле и главным объектом внимания для обеих команд с первой до последней минуты.

Эден Азар globallookpress.com

И это при том, что, по единодушному признанию его партнеров по «Челси», Азар едва ли утруждал себя на тренировках в течение недели.

Бельгиец был в самом приятном смысле игроком старой эпохи: улыбчивый, подмигивающий кудесник, мастер дриблинга, который умудрялся завоевывать безграничное доверие даже у самых требовательных тренеров.

В 2019 году «Челси» выручил за его продажу в «Реал» более 100 миллионов фунтов, но с тех пор так и не нашел игрока, способного заменить его уникальный стиль. Азар был источником вдохновения для двух чемпионских команд в Премьер-лиге и автором многих из самых ярких моментов клуба в этом столетии. Его влияние на «Стэмфорд Бридж», возможно, так и останется неповторимым.

Деннис Бергкамп

Сара Шепард: выбор, который кажется очевидным, но для меня он еще и очень личный. 5 мая 1996 года Бергкамп забил победный гол в ворота «Болтона» в последнем туре, обеспечив «Арсеналу» пятое место и путевку в Кубок УЕФА (нынешнюю Лигу Европы). Мне было 13 лет, я сидела на нижнем ярусе восточной трибуны «Хайбери» вместе с мамой — билеты я выиграла, написав стихотворение для конкурса Junior Gunners.

Деннис Бергкам globallookpress.com

Это был мой первый поход на футбол, и я навсегда запомнила, как после его великолепного разворота и удара в верхний угол с 25 ярдов, который принес победу, трибуны запели «Walking in a Bergkamp Wonderland».

Конечно, впереди было еще много шикарных голов. Идеальный пируэт и заброс за шиворот вратарю в матче против «Сандерленда» в Кубке Англии в 1997-м. Потрясающий хет-трик в ворота «Лестера», благодаря которому он занял первое, второе и третье места в голосовании BBC за лучший гол месяца в августе того же года. И, конечно, тот самый разворот в матче против «Ньюкасла» в марте 2002-го, который противоречил всякой логике и стал одним из величайших голов в истории Премьер-лиги.

Но дело было не только в голах: благодаря своему видению поля Бергкамп создавал бесчисленное количество моментов и для партнеров.

В нём удивительным образом сочетались красота футбола и интеллект. Прошло уже 30 лет, а я, 43-летняя женщина, до сих пор благодарна судьбе за то, что мне довелось видеть его вживую.

Гарет Бейл

Эд Макки: редко можно встретить футболиста, который сочетал бы в себе сокрушительную скорость, разрушительную мощь и невероятное голевое чутье. В своем последнем сезоне в «Тоттенхэме» у Гарета Бейла было всё это сразу — и именно поэтому несколько месяцев спустя он стал самым дорогим игроком в истории на тот момент, когда его приобрел мадридский «Реал».

Гарет Бейл globallookpress.com

В сезоне 2012/13 Бейл забил 21 гол в Премьер-лиге, выступая преимущественно на фланге. Декабрьский хет-трик за 24 минуты в матче против «Астон Виллы» (4:0) стал квинтэссенцией игры валлийца в его лучшей форме.

Чувство неизбежности гола каждый раз, когда Бейл получал мяч в той игре, — это то, чего я не испытывал ни до, ни после. Его первый гол стал безупречным сочетанием скорости и хладнокровия, а второй и третий были результатом идеально выверенных рывков и мощнейших завершающих ударов.

Тысячи болельщиков «Виллы», чья команда тремя днями ранее была разгромлена «Челси» со счетом 0:8, не спешили уходить со стадиона и остались, чтобы поаплодировать Бэйлу, когда его заменили на 85-й минуте.

Серхио Агуэро

Том Харрис: я помню, как с изумлением наблюдал за первыми голами Серхио Агуэро за «Манчестер Сити». Свой второй мяч в дебютном матче против «Суонси» (4:0) он вколотил с 23 метров, проведя на поле всего полчаса.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Я также был на стадионе, когда он забил свой последний гол в том сезоне — 30-й во всех турнирах. Тот самый удар в ближний угол на последних секундах заключительного тура, который принес «Сити» первый в истории титул Премьер-лиги. Правда, мои воспоминания о том, что происходило сразу после этого, уже чуть более туманны.

Девять лет спустя Агуэро покинул «Манчестер Сити» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба (184 гола и 47 передач в 235 матчах Премьер-лиги, в которых он выходил в старте).

Агуэро обладал талантом оказываться в нужном месте в решающие моменты и страстью к эффектным голам; он, безусловно, самый хладнокровный центрфорвард, которого когда-либо видел английский футбол.

Аргентинец внушал страх даже топ-клубам: он забил 15 мячей «Челси», 11 — «Арсеналу» и, что самое важное, 9 — «Манчестер Юнайтед». А еще он обожал хет-трики — ему принадлежит рекорд высшего дивизиона по этому показателю (12). Трижды он забивал по четыре мяча, а в октябре 2015-го и вовсе оформил пента-трик в ворота «Ньюкасла».

Агуэро был беспощаден. Без его поразительной стабильности и магии, решавшей исходы матчей сезон за сезоном, «Ман Сити» не испытал бы и половины того восторга на своем пути к доминированию в английском футболе.

Криштиану Роналду

Стив Мэдли: учитывая, что он входит в число величайших футболистов в истории, португальца довольно часто обходят стороной, когда речь заходит о лучших нападающих в истории Премьер-лиги.

Возможно, причина в том, что главные достижения Роналду всё же пришлись не на английский этап его карьеры, а на выступления за «Реал» и сборную Португалии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

А может быть, дело в том, что он не слишком стремился демонстрировать болельщикам образ «своего парня». Эпизод с удалением Уэйна Руни в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года и последовавшее за этим знаменитое подмигивание оттолкнули от него немало болельщиков в Англии.

Но даже если по-настоящему космического уровня Роналду достиг уже после перехода в Испанию — 450 голов в 438 матчах за «Реал», — его первая из двух попыток в «Манчестер Юнайтед» всё равно была выдающейся.

За те шесть лет он забил 84 мяча в 196 матчах Премьер-лиги, при том что играл преимущественно на фланге. Роналду выиграл три титула чемпиона Англии подряд, Лигу чемпионов, «Золотую бутсу» АПЛ и Европы, а также получил первый из своих пяти «Золотых мячей».

Великий игрок на все времена, чей путь к вершине начался именно в Манчестере.

Гарри Кейн

Джек Питт-Брук: когда Харри Кейн только пробивался в состав «Тоттенхэма» — сначала при Тиме Шервуде, а затем при Маурисио Почеттино — он был воплощением юношеской энергии и самоотдачи, самоотверженной и мощной «девяткой».

Однако со временем стало понятно, что он способен на гораздо большее.

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн обладал феноменальным ударом и неустанно работал над завершением атак, благодаря чему мог по желанию уложить мяч в любой угол ворот. Кроме того, уже тогда у него был выдающийся футбольный интеллект и понимание пространства.

Он с одинаковым успехом мог опускаться глубже, исполняя роль «десятки», или навязывать силовую борьбу центральным защитникам в качестве чистого форварда. Когда он уходил в глубину, принимал мяч и разворачивался, он выдавал передачи, которыми гордился бы и Кевин Де Брёйне.

Пока Кейн год за годом штамповал голы и ассисты в составе «Тоттенхэма», крепло осознание того, что нам повезло наблюдать за столь уникальным игроком. Видеть его в лучшей форме — изобретательного, точного, решительного и всегда на два шага впереди остальных — значит ощущать соприкосновение с подлинным мастерством.

Тьерри Анри

Оливер Кей: есть игроки, которые забили больше голов. Есть те, кто отдал больше результативных передач. Есть и те, кто дольше украшал собой сцену Премьер-лиги.

Но поднимался ли хоть один нападающий на такие высоты и удерживал ли их так долго, как это делал Тьерри Анри в «Арсенале» в первой половине 2000-х?

Тьерри Анри globallookpress.com

Он был шоуменом, мастером дриблинга и обладателем мощнейшей харизмы, но при этом оставался невероятно эффективным атакующим игроком — редчайшим сплавом скорости, хладнокровия, артистизма и беспощадности.

В истории Премьер-лиги было не так много моментов, когда можно было искренне убедить себя в том, что ты видишь лучшего футболиста планеты прямо здесь, в этом чемпионате. Анри в футболке «Арсенала» дарил это чувство.

Он так и не выиграл «Золотой мяч», но были периоды, когда уровень его игры был абсолютно сопоставим с Луишем Фигу в «Реале», Роналдиньо в «Барселоне» или Андреем Шевченко в «Милане».

Работая тогда журналистом на северо-западе Англии, я наблюдал за его игрой вживую не так часто — может, четыре-пять раз за сезон. Но почти каждый раз его игра заставляла меня затаить дыхание. Три выступления — против «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Лидса» — навсегда врезались в память.

В Премьер-лиге начала 2000-х, которая вовсе не была такой открытой и атакующей, какой ее пытается представить ностальгия, завораживающее и при этом сокрушительно эффективное величие Анри выводило его на совершенно иной уровень.

Уэйн Руни

Грег О’Кифф: с самого начала он играл так, будто находится на школьном дворе — с той самой свободной, напористой и неукротимой самоотдачей, которая выделяла его среди всех остальных.

Уэйн Руни globallookpress.com

Парень, который на следующий день после своего дебюта в Премьер-лиге за «Эвертон» вернулся на угол улицы в Крокстете, чтобы просто погонять мяч, был настолько одарен, что долгие годы превращал матчи топ-уровня в свою личную игровую площадку. Он был пацаном, который уже тогда превосходил многих взрослых соперников.

Тот легендарный гол в ворота «Арсенала» в возрасте 16 лет стал воплощением его способности делать вещи, о которых опытные профессионалы могли только мечтать.

Это положило начало его пути к трофеям с «Манчестер Юнайтед» и бомбардирским рекордам за сборную Англии — к тому моменту его гениальность стала восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Алан Ширер

Крис Во: это ведь неоспоримо, верно? С эстетической точки зрения Ширер, возможно, был чересчур далеко от Тьерри Анри. Вероятно, он не был самым техничным нападающим в истории Премьер-лиги и не был виртуозным дриблером, но именно он с огромным отрывом остается лучшим бомбардиром турнира — 260 голов, на 47 больше, чем у ближайшего преследователя, — потому что был самым эффективным у ворот.

Алан Ширер globallookpress.com

Его результат в 260 голов в АПЛ мог быть еще внушительнее, если бы не две серьезные травмы, которые сказались на его скорости и мобильности.

В «Блэкберн Роверс» Ширер был беспощаден, забивая более 30 мячей в чемпионате три сезона подряд. Вернувшись в родной Ньюкасл за рекордную на тот момент сумму в 1996 году, он десять лет штамповал голы на «Сент-Джеймс Парк», завершив карьеру в 35 лет.

Именно безжалостная эффективность у чужих ворот отличала бывшего капитана сборной Англии от остальных. Он вколачивал мячи со штрафных, был смертоносен в воздухе и обладал уникальным чутьем, позволявшим ему оказываться именно там, куда прилетал навес.

Возможно, однажды Эрлинг Холанн и сможет всерьез замахнуться на его рекорд, но до прихода норвежца в Премьер-лигу Ширеру в этом отношении просто не было равных.