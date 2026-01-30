The Athletic объясняет, почему УЕФА должен изменить текущий формат Лиги чемпионов.

Когда вратарь Анатолий Трубин на последних минутах забил невероятный гол, позволивший «Бенфике» выйти в плей-офф Лиги чемпионов благодаря лучшей разнице мячей, на мгновение новая «швейцарская модель» турнира показалась достойной похвалы.

«Бенфика» выигрывала со счетом 3:2, но им нужно было побеждать «Реал» именно 4:2, чтобы обойти «Марсель» и заскочить на 24-е место в итоговой таблице. В рамках традиционного группового этапа с четырьмя командами такого, по всей вероятности, не произошло бы.

То, что развернулось в Лиссабоне в среду, стало финальными аккордами довольно раздутого общего этапа (восемь туров), который во втором сезоне своего существования, по большому счету, не баловал нас драмой.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин забивает победный гол в матче с «Реалом» globallookpress.com

У новой модели есть свои достоинства, как были они и у старой. Оптимальным решением мог бы стать компромисс.

Первый момент, который стоит учитывать при оценке «новой» системы Лиги чемпионов, заключается в том, что все следят за футболом по-разному.

Существуют две группы людей, для которых обновленный формат однозначно выгоден.

Для преданных болельщиков, которые смотрят каждый матч своей команды, есть очевидный плюс в том, чтобы сыграть по разу с восемью разными соперниками, а не дважды с тремя.

А еще появляется все больше фанатов, которые, по сути, вообще не смотрят матчи целиком — в последние годы мы наблюдаем расцвет программ формата «Red Zone» или «симулкаст» (трансляция всех голов), которые переключаются со стадиона на стадион в погоне за голами и выигрывают от идеи постоянного хаотичного экшена.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Возможно, нас осталось не так много в категории «Люди, которые просто хотят сесть и посмотреть любой многообещающий матч, понимая, что в нем стоит на кону». И поэтому наши претензии могут быть не слишком актуальны.

Но, если говорить субъективно, почти ни один матч Лиги чемпионов в этом сезоне не ощущался по-настоящему важным.

Были зрелищные игры, были классные командные выступления, но матчи страдали от недостатка явного смысла.

Впрочем, нет смысла излишне идеализировать старый формат с групповым этапом. В современную эпоху, когда пропасть между богатыми и обычными клубами огромна, турниру не хватало интриги, а пятый и шестой туры были переполнены «пустыми» матчами, ничего не решавшими для многих участников.

Анатолий Трубин после гола в ворота «Реала» globallookpress.com

В каждом туре обычно можно было найти хотя бы одну достойную игру, так что УЕФА нельзя винить в желании поэкспериментировать. «Швейцарская система» стала крайне смелым шагом — формат, который раньше не использовался ни в одном серьезном футбольном турнире.

Давайте будем честны относительно его главных преимуществ.

1. Разнообразие соперников: клубы играют с более широким кругом команд.

2. Отсутствие досрочных лидеров: меньше шансов, что команда уйдет в отрыв и превратит свои последние матчи в формальность.

3. Справедливость жребия: меньше риск того, что сильная команда пострадает из-за попадания в «группу смерти».

Однако есть и проблемы.

1. Размытая конкуренция: В традиционной группе результат важен не только потому, что вы набираете очки, но и потому, что вы отнимаете их у прямых конкурентов. В новой системе это сохраняется лишь отчасти: когда у тебя 35 потенциальных соперников вместо трех, степень твоего влияния на их итоговое положение значительно снижается. По сути, старая система создавала больше матчей «за шесть очков».

2. Избыточная сложность: Ситуация, когда к финальному туру восемь клубов имеют по 13 очков (трое в топ-8 с прямым выходом в 1/8 финала, а пятеро — в зоне стыковых матчей), на бумаге звучит захватывающе. Просчитывать расклады в день решающих игр бывает весело. Но система настолько перегружена деталями, что за ней становится трудно следить.

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

18 матчей, идущих одновременно, — это уже не «драма», а «неразбериха». Тот факт, что «Бенфика» лишь незадолго до своего гола осознала, что ей позарез нужно забивать еще, должен вызывать не только иронию, но и беспокойство.

3. Лишние матчи: нет никаких объективных причин проводить восемь матчей на общем этапе вместо прежних шести — это просто две дополнительные игры ради увеличения выручки.

4. Ненужные стыки: раунд плей-офф (стыковые матчи) также кажется излишним. Никто и никогда не жаловался на то, что выход напрямую в 1/8 финала — это проблема. На фоне разговоров о перегруженности календаря это выглядит серьезным просчетом. Стыки нужны лишь для того, чтобы создать больше «пороговых значений» в этой раздутой фазе на 36 команд.

5. Нарушение канонов: несмотря на систему посева, призванную обеспечить всем равный уровень оппозиции, в лиге, где ты не играешь с каждым участником, есть что-то неправильное. Почти 150 лет фундаментальным принципом «лигового футбола» было правило: ты должен сыграть со всеми остальными командами в своем дивизионе.

Так не станет ли решением гибрид двух систем — старого группового этапа и новой общей лиги?

Другими словами: вместо групп по четыре команды и вместо хаотичной толпы из 36 клубов в одной таблице, создать одну большую лигу, которая по сути разделена на несколько мини-лиг.

«Пари Сен-Жермен» — «Арсенал» globallookpress.com

Если разделить 36 команд пополам — на две таблицы по 18 участников — мы мгновенно получим два «финальных дня». В мире, где вся концепция строится вокруг создания дополнительных телевизионных событий, это обеспечило бы нам драму и во вторник, и в среду, причем без необходимости проводить лишние матчи.

К тому же, лига из 18 команд гораздо привычнее для нашего восприятия — лиги обычно не включают в себя 36 клубов (и, вероятно, не должны). Возможно, это идет вразрез с общей идеей «швейцарки», но следить за таким турниром точно было бы проще.

Как альтернатива — можно разделить состав еще раз пополам: четыре группы по девять команд. Клубы по-прежнему будут играть по восемь матчей против восьми разных соперников, что является главным плюсом нынешней системы (хотя потребовалось бы девять игровых дней, чтобы у каждой команды был один выходной).

Это создало бы баланс между старым и новым форматами. За маленькими группами легче следить, а турнирные расклады стали бы прозрачнее. Каждый отдельный матч наполнился бы напряжением, так как лишение прямого конкурента очков имело бы большее значение. Лига выглядела бы более завершенной, поскольку команды играли бы со всеми остальными участниками своего дивизиона.

Александер Чеферин — президент УЕФА globallookpress.com

Общий этап в прошлом сезоне казался относительно захватывающим только потому, что два фаворита — «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» — с трудом пробились в плей-офф. Но это определенно была аномалия: она мало зависела от структуры турнира, а переход на восемь матчей вместо шести оставляет еще меньше шансов на сенсации.

Второй год, скорее всего, стал более типичным примером того, что приносит нам общая лига: куча матчей, ни один из которых особо ничего не значит, а затем яркая драма на последних секундах, чтобы мы запомнили этот формат как «успешный».

Этот способ управления турниром уже набирает обороты: женская Лига чемпионов в этом сезоне использовала схожую систему (всего с шестью матчами), а обновленный Кубок женской лиги в Англии перейдет на этот формат с сезона 2026/27. Кажется, это решение было несколько поспешным.

Эксперимент с новой системой стоил того. Но его следует рассматривать как повод для извлечения уроков и дальнейшего совершенствования, а не как финальную точку в развитии турнира.