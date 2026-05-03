LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях одной из лучших недель теннисного сезона.

Андреева впервые проиграла финал «тысячника»

Эффектный фляк и бурная реакция трибун — пока Мирра Андрееева вытирала слезы, ее соперница купалась в лучах славы.

Главной героиней недели в Мадриде, вопреки всем прогнозам, стала Марта Костюк. Украинка неожиданно для многих выиграла престижный «тысячник», завоевав крупнейший титул в карьере. До этого момента в её активе были лишь победы на уровне WTA 250: три года назад в Остине и этой весной в Руане.

Костюк старше Андреевой почти на пять лет, но в плане опыта больших финалов она всё равно значительно уступает россиянке. Достаточно сказать, что в прошлом году Мирра выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллс, а в этом году победила на «пятисотниках» в Аделаиде и Линце.

Однако в субботнем финале эта разница в регалиях не ощущалась: Марта играла чересчур уверенно, и, возможно, именно это стало для Мирры главной проблемой.

Мирра Андреева globallookpress.com

При этом важно уточнить: несмотря на новую порцию критики в адрес Андреевой, она провела отличный матч.

Одно из самых странных высказываний о финале принадлежит Евгению Кафельникову: «Мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой». Слезы Андреевой, которой на этой неделе исполнилось 19 лет, явно свидетельствую об обратном.

К счастью, были и более взвешенные мнения.

Костюк играла в свой самый лучший теннис. Хорошо, что Андреева вышла в финал. Это даст ей какой-то потенциал на «Ролан Гаррос». Но Костюк играла потрясающе весь турнир! Ее было бы сложно кому-то остановить. Бывают звездные часы. По игре это топ-10, она была лучше всех на турнире. Андрей Чесноков Экс-девятая ракетка мира

За весь турнир Костюк отдала лишь сет: в полуфинале ей пришлось понервничать в матче против Анастасии Потаповой, которая с этого сезона играет под флагом Австрии. Кроме Андреевой, Марту безуспешно пытались остановить еще несколько опасных соперниц — Джессика Пегула и Линда Носкова. И чешка, и американка проиграли с разгромным счетом.

Марта Костюк globallookpress.com

У Мирры тоже был весьма интересный путь до финала. Сначала она поочередно обыграла трех теннисисток из Венгрии (Панну Удварди, Далму Галфи и Анну Бондар), после чего остановила Лейлу Фернандес и Хейли Баптист, о которой мы еще отдельно вспомним в этом тексте.

Критиковать Андрееву, особенно за эмоциональность, уже стало привычкой. Но факты упрямы: Мирра почти безупречно проводит грунтовый отрезок, а её команда явно сделала выводы после неудач на харде. В будущем у 19-летней россиянки будет еще много таких финалов, тогда как успех Костюк пока рано называть стабильной тенденцией.

Костюк — не только теннисистка

Один из самых эффектных моментов недели случился сразу после женского финала в Мадриде.

«Мирра подарила финал украинской акробатке» — и это не просто хитрый заголовок для привлечения внимания, а констатация факта.

Дело в том, что в детстве Марта Костюк серьезно занималась не только теннисом.

У Марты есть разряд мастера спорта по акробатике. Поэтому для давних поклонников украинки ее идеальный фляк на мадридском грунте не стал сюрпризом.

Зато остальных зрителей этот эффектный акробатический прыжок впечатлил не меньше, чем сама победа.

Марта Костюк globallookpress.com

Синнер превзошел Джоковича и Надаля

Янник Синнер, в отличие от Марты Костюк, не стал делать сальто, но ему это и не надо. Его результаты — круче любого акробатического трюка.

Выиграв «Мастерс» в Мадриде, итальянец продлил свою феноменальную победную серию. Честно говоря, в последнее время рассказывать о его успехах становится всё сложнее — настолько всё предсказуемо.

Янник Синнер globallookpress.com

Интрига в Мадриде умерла еще до начала турнира: как только Карлос Алькарас снялся из-за травмы, стало ясно, что титул заберет его единственный реальный конкурент. Синнер немного забуксовал лишь в стартовом матче, отдав сет французу Бенжамену Бонзи, но в остальном это была дорога с односторонним движением.

Решающий матч и вовсе превратился в будничное зрелище: Яннику хватило всего 57 минут, чтобы разгромить Александра Зверева.

Немец проиграл итальянцу девятый раз подряд. Очевидно, что проблема здесь не только в мастерстве, но и в психологическом барьере. Зверев явно не может абстрагироваться от истории их личных встреч. В финале всё стало ясно уже через четверть часа.

Зверева, с одной стороны, сложно критиковать, учитывая, как долго он находится в тройке лучших теннисистов мира. Но при этом очевидно, что он вообще не конкурент для Синнера и Алькараса. Это же подтверждает и статистика: Саша проиграл 12 последних матчей против топ-2.

Янник Синнер и Александр Зверев globallookpress.com

Синнер — чемпион пяти последних «Мастерсов». Более того, он — первый, кому удалось выиграть пять «тысячников» подряд. Ранее рекорд принадлежал Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю, у которых было по четыре победы подряд на турнирах категории ATP 1000.

Теперь у Синнера есть титулы на восьми из девяти «Мастерсов». Все девять выигрывал только Джокович.

Несложно догадаться, что будет дальше. Через две недели Синнер станет чемпионом в Риме и сравняется с легендарным сербом. Ну а после этого — выиграет «Ролан Гаррос». Единственное, что может вернуть интригу — это внезапное возвращение Алькараса. Но пока этот сценарий выглядит маловероятным.

Блокс, Баптист и Ходар

Оба турнира в Мадриде — и женский, и мужской — подарили ряд неожиданных прорывов.

Александр Блокс до этой недели ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основного тура. Более того, бельгиец закрепился в первой сотне рейтинга во многом благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».

Именно по этой причине Блокса точно не ждали в полуфинале «Мастерса» в столице Испании.

Александр Блокс globallookpress.com

Особенно после того, как в первом круге он едва не проиграл чилийцу Кристиану Гарину. Дальше были победы над Брэндоном Накашимой, Феликсом Оже-Альяссимом, Франсиско Серундоло и Каспером Руудом, прошлогодним чемпионом мадридского «тысячника».

«Не ожидал такого турнира. Я уже был рад просто попасть в основную сетку», — признался Блокс после победы над Руудом.

В полуфинале Блокс проиграл Александру Звереву, благодаря которому мы узнали, что бельгиец тоже входит в широкую русскоязычную диаспору теннисного тура. Родители Александра (в прошлом профессиональные спортсмены) переехали в Бельгию из СССР.

«Мы с ним тоже общаемся по-русски. Хорошо говорит, чисто», — уточнил Зверев.

По итогам турнира Блокс существенно улучшил свое положение в рейтинге. Новую неделю он начнет в статусе 35-й ракетки мира.

Ну а строчкой выше теперь располагается Рафаэль Ходар. Еще полтора года назад он был в конце девятой сотни рейтинга, а 2025-й завершил на 168-м месте.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

Феноменальный прогресс испанца — один из главных сюжетов не только турнира в Мадриде, но и всего сезона. Теперь Испания будет внимательно следить не только за Карлосом Алькарасом.

Кстати, последний не так давно тоже высказывался о 19-летнем соотечественнике: «В этом году я сыграл с ним тренировочный сет в Австралии и увидел его текущий уровень. То, чего он добился с тех пор — просто потрясающе».

На этой неделе Ходар подтвердил, что его недавние успехи не были случайностью. В начале апреля Рафа выиграл турнир в Марракеше, а потом дошел до полуфинала в Барселоне.

В Мадриде было сразу несколько показательных матчей с участием Ходара: во втором раунде испанец разгромил Алекса Де Минора, а в третьем обыграл Жоао Фонсеку, которого до недавнего времени называли самым талантливым игроком нового поколения.

А еще он легко остановил чеха Вита Копршиву, который в начале турнира буднично выбил Андрея Рублева.

В четвертьфинале Ходар проиграл Яннику Синнеру. После матча итальянец хвалил испанца: «Рафаэль заставил меня выложиться на максимум. Он невероятный игрок. Я впервые играл против него и старался максимально подготовиться. Надеюсь, мы снова встретимся. Теперь он знает, чего ожидать. И я знаю, чего ожидать». Синнер не лукавил, во втором сете Ходар был очень близок к тому, чтобы перевести матч в решающую партию.

В прошлом году все были уверены, что главным конкурентом Синнера и Алькараса станет Фонсека, но теперь бразилец и остальные находятся в тени новой испанской надежды.

Женский «тысячник» в Мадриде, помимо сенсационной победы Костюк, запомнился также мощным во всех смыслах выступлением Хейли Баптист.

Хейли Баптист globallookpress.com

Возможно, ее успех не совсем уместно называть «прорывом», поскольку ранее в этом сезоне у нее уже было несколько серьезных результатов. Например, в марте американка дошла до четвертьфинала в Майами, после чего дебютировала в топ-30.

Но, во-первых, теперь Баптист дошла до полуфинала, а во вторых — именно она преподнесла главную сенсацию турнира. В 1/4 финала 24-летняя теннисистка обыграла Арину Соболенко.

Арина Соболенко globallookpress.com

Это был эффектный реванш, пусть и не без доли везения: в третьем сете Соболенко не реализовала шесть матчболов.

«Я понимала, что она тоже нервничает. Она допустила несколько невынужденных ошибок, что в такой ситуации нормально. Я старалась играть максимально надежно и заставлять ее зарабатывать каждое очко», — сказала Баптист, комментируя победу над белоруской.

Это лишь второе поражение Соболенко в сезоне и первый случай, когда она не дошла до финала. Для женского тура, которому порой не хватает сюжетного разнообразия, такой исход стал глотком свежего воздуха.

Еще один интересный эпизод с участием Баптист случился в четвертом круге. В матче против Белинды Бенчич американка при счете 11:11 на тай-брейке второго сета допустила двойную ошибку, после чего сломала ракетку. Это была невероятная комбинация: сначала несколько ударов об корт, а потом коронный — об колено. Как говорится, там, где Андрей Рублев и Даниил Медведев учились, Баптист явно преподавала.

Хейли Баптист globallookpress.com

«Еще одна соперница, которой я проигрывала. Можно сказать, у меня сейчас такой настрой — брать реванши», — сказала Хейли перед встречей с Миррой Андреевой в полуфинале.

В прошлом году Баптист разгромно проиграла россиянке на Уимблдоне. На этот раз она сыграла гораздо лучше, но до реванша не дошло. «Меня измотали пара предыдущих матчей. Я была не такой взрывной как обычно. Это, конечно, сыграло в ее пользу», — заявила американка, рассуждая о причинах поражения.

Так или иначе, в туре появилась еще одна теннисистка, которая готова бросить вызов представительницам топ-10.