В субботу, 2 мая, Мирра Андреева сыграет с Мартой Костюк в рамках финала женского тысячника в Мадриде. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:30 15:40. По длине ошибается Марта.

19:29 0:40. В падении забивает мяч Марта. Тройной матчбол!

19:28 0:30. Прошел обратный кросс форхенда у Костюк.

19:27 0:15. Мирра не обработала мяч у сетки и он улетел в аут.

19:26 5:6! Марта Костюк! Двойная ошибка Андреевой и украинка выходит вперед во втором сете.

19:26 30:40. В сетку пробила Мирра с лета.

19:25 30:30. Отличный выход к сетке от Андреевой и точное завершение.

19:25 15:30. Невынужденная ошибка россиянки.

19:24 15:15. Слева пробила Мирра кроссом.

19:24 0:15. Сетка была на стороне Костюк.

19:23 5:5! Марта Костюк! Вытягивает тяжелейший гейм украинская теннисистка.

19:23 40:AD. Два эйса подряд подала Марта.

19:22 AD:40. Ошибается с ударом Костюк.

19:21 40:40. Отыгрывает сетбол Марта.

19:20 40:30. Отличный кросс с бэкхенда от Мирры.

19:19 30:30. Выход к сетке Миры и точный удар в линию.

19:18 15:30. Неудачный укороченный в сетку исполнила Андреева.

19:17 15:15. Длинный розыгрыш берет россиянка.

19:16 0:15. Не справилась со второй подачей Мирра.

19:15 5:4! Мирра Андреева! И все-таки дожимает в этом гейме свою соперницу россиянка.

19:15 40:30. В аут запулила мяч Марта.

19:14 30:30. В заднюю линию приняла Костюк.

19:14 30:15. Отличная короткая комбинация от россиянки.

19:14 15:15. В сетку пробила Марта.

19:12 0:15. Обводящий выполнила Марта.

19:11 4:4! Марта Костюк! Под ноль взяла свою подачу украинская теннисистка.

19:11 0:40. Еще одна мощная подача прошла у Костюк.

19:10 0:30. Со второго удара на вылет пробила украинка.

19:09 0:15. Не смогла принять точно Андреева.

19:08 4:3! Мирра Андреева! Вновь выходит вперед россиянка во второй партии.

19:07 40:30. Мощная подача через центр от Мирры.

Марта Костюк

19:06 30:30. Не принимает вторую подачу украинка.

19:06 15:30. Двойная ошибка у Андреевой.

19:06 15:15. Неточный удар по линии от россиянки — аут по длине.

19:05 15:0. Вышла к сетке мира и забила смэш.

19:04 3:2! Марта Костюк! Уверенно берет свою подачу украинская теннисистка и сравнивает сет во втором сете.

19:04 0:40. Не справляется со скоростью Андреева.

19:03 0:30. Два подряд очка на подаче взяла Марта.

19:02 3:2! Марта Костюк! Сокращает счет до минимума украинка во втором сете.

19:01 0:40. по длине ошибается Мирра.

19:01 0:30. По линии точно пробила украинка.

19:00 0:15. Хороший прием в корпус от Костюк.

19:00 3:1! Мирра Андреева! Третье очко подряд берет россиянка во втором сете.

18:59 40:15. Невынужденная ошибка у Марты.

18:58 30:15. Андреева забивает тяжелейший смэш.

18:57 15:15. Попадает обратным кроссом с форхенда Марта.

18:56 15:0. В сетку с лета бьет украинка.

18:55 2:1! Мирра Андреева! Ударом с лета забирает этот гейм на своей подаче россиянка.

18:54 40:0. Аут по длине у Костюк.

18:54 30:0. Два классных розыгрыша на подаче от Андреевой.

Мирра Андреева

18:53 1:1! Мирра Андреева! Обратный брейк делает российская теннисистка и сравнивает сет во второй партии.

18:52 40:15. Двойная ошибка у Костюк и это брейк-поинты!

18:52 30:15. В два удара проходит комбинация у Марты.

18:51 30:0. На вылет с приема пробивает россиянка.

18:51 15:0. Отличный прием от Мирры

18:50 0:1! Марта Костюк! Делает брейк украинка на старте второго сета.

18:49 30:40. Прием на вылет в исполнении Костюк.

18:48 30:30. Выдержала высокий темп россиянка и пробила на вылет с форхенда.

18:48 15:30. Прием в сетку от украинки.

18:47 0:30. Со смэша в аут пробила Андреева.

18:47 0:15. Неудачный выход к сетке от Мирры.

18:44 3:6! Марта Костюк! Выигрывает стартовый сет украинская теннисистка и делает первый шаг к титулу!

18:43 40:AD. Длинный розыгрыш на 10+ ударов взяла Костюк.

18:42 40:40. Двойная ошибка в исполнении Марты.

18:42 40:AD. Сетбол заработала Костюк укороченным ударом.

18:41 40:40. В сетку с лета сыграла Андреева.

18:40 40:30. Приходит на помощь Костюк первая подача.

18:40 40:15. Классный выход к сетке от Мирры и это двойной брейк-поинт!

18:40 30:15. В сетку с задней линии пробила Костюк.

18:39 15:15. По одному розыгрышу взяли соперницы на подаче украинки.

18:38 3:5! Мирра Андреева! Немного сокращает счет в первом сете россиянка.

18:38 40:15. Ошибается по длине Костюк.

18:37 30:15. По линии классно пробила россиянка.

18:36 15:15. Уверенно пробила с приема второй подачи украинка.

18:35 15:0. С приема в сетку бьет Марта.

18:33 2:5! Марта Костюк! Уверенно берет украинская теннисистка свою подачу и она в шаге от выигрыша первого сета.

18:32 15:40. Россиянка вышла к сетке и отправила мяч в аут.

18:32 15:30. Отличный прием Андреевой и аут от украинки.

Марта Костюк

18:31 0:30. В два удара завершила розыгрыш Костюк.

18:30 0:15. Прошла подача Марты в корпус.

18:29 2:4! Марта Костюк! С первой же попытки украинка делает брейк!

18:28 15:40. Отличный обратный кросс Костюк и это брейк-поинты!

18:27 15:30. Не прошел укороченный у Мирры.

18:27 15:15. Андреева в два удара завершила розыгрыш.

18:26 0:15. С бэкхенда точно в угол попала Марта.

18:25 2:3! Марта Костюк! И все-таки дожимает этот гейм украинская теннисистка.

18:24 30:40. По линии с форхенда принимает россиянка.

18:24 15:40. Не попала в корт Мирра с приема.

18:23 15:30. Два розыгрыша подряд взяла Марта благодаря отличной подаче.

18:22 15:0. Отличный прием по линии от Андреевой.

18:21 2:2! Мирра Андреева! Российская теннисистка вышла к сетке и смэшем завершила этот гейм.

18:20 40:30. Двойная ошибка у Мирры.

18:19 40:15. Сорвала удар россиянка и мяч улетел в аут по ширине.

18:18 40:0. Великолепный укороченный от Андреевой.

18:18 30:0. Два подряд розыгрыша взяла Мирра на своей подаче.

18:16 1:2! Марта Костюк! Еще один гейм на подаче под ноль взяла украинская теннисистка.

18:16 0:40. Проходит мощная подача у Костюк.

18:16 0:30. С бэкхенда пробивает в аут Мирра.

18:15 0:15. Прекрасная косая подача от Марты.

Мирра Андреева

18:14 1:1! Мирра Андреева! Россиянка уверенно берет свою подачу и сравнивает счет в первом сете.

18:13 40:15. Не справляется с приемом украинка.

18:13 30:15. На вылет подает Мирра.

18:12 15:15. По одному розыгрышу взяли соперницы на подаче Андреевой.

18:11 0:1! Марта Костюк! Первый гейм под ноль взяла украинская теннисистка и повела в счете.

18:11 0:40. Эйс в исполнении Марты.

18:11 0:30. К сетке вышла украинка и уверенно завершила розыгрыш.

18:11 0:15. Атаку в два удара провела Костюк.

18:10 Матч Андреева — Костюк начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:08 Первой подавать будет украинская теннисистка. Матч вот-вот начнется.

18:05 Мирра Андреева и Марта Костюк появились на корте. Прошла жеребьевка и теннисистки приступили к разминке.

18:00 Теннисистки готовятся к выходу на корт. Ориентировочное время начала матча 18:10 МСК.

17:55 Мирра Андреева и Марта Костюк находятся в подтрибунном помещении и разминаются со своими тренерами.

17:50 Сегодняшний матч пройдет в Мадриде на теннисном стадионе «La Caja Magica». Покрытие корта — грунт.

17:40 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию финального матча крупного теннисного турнира в Мадриде между Миррой Андреевой и Мартой Костюк. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Мирра Андреева

Андреева трижды приезжала на турнир в Мадриде до этого и лучшим ее достижением был четвертьфинал два последних года подряд. В нынешнем сезоне Мирра выиграла грунтовый турнир в Линце, а также дошла до полуфинала в Штутгарте, где ее остановила Елена Рыбакина.

Что касается мадридского тура прямо сейчас и пути Андреевой к финалу, то он получился непростым. В 1/8 финала Бондар пришлось играть три сета и победа там была добыта на тай-брейке решающей партии. В полуфинале российская теннисистка сломила сопротивление Баптист, обыграв ее в двух сетах (6:4, 7:6).

Марта Костюк

Костюк до этого семь раз участвовала в туре в Мадриде и в прошлом году дошла до четвертьфинала — это было ее лучшее достижение. В нынешнем сезоне Марта выиграла грунтовый турнир в Руане и сейчас идет на впечатляющей серии из 10 побед на этом покрытии.

В Мадриде украинская теннисистка до полуфинала сетов соперницам не отдавала и неслась к главному матчу очень уверенно. В прошлом раунде Костюк пришлось непросто — в трех партиях она обыграла Анастасию Потапову 2:1 (6:2, 1:6, 6:1).

Личные встречи

Между собой Мирра Андреева и Марта Костюк встречались всего один раз. Было это на турнире в Брисбене в начале нынешнего года, там сильнее оказалась украинская теннисистка — она в двух сетах обыграла соперницу (7:6, 6:3).

