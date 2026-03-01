LiveSport.Ru рассказывает об очередной неделе теннисного сезона, под конец которой все спортивные сюжеты внезапно ушли на второй план.

«Всё нормально»

Где сейчас Даниил Медведев? Что с ним? Когда мы снова увидим его на корте?

К счастью, у нас уже есть ответы на главные вопросы. Медведев по-прежнему в Дубае, который тоже оказался в эпицентре военного конфликта.

В субботу Даниил должен был сыграть против Таллона Грикспора в финале дубайского «пятисотника», но в этот день уже было не до тенниса — США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Даниил Медведев globallookpress.com

Иранцы, в свою очередь, начали колотить по всем соседним странам на Ближнем Востоке, которые в этой ситуации поддерживают американцев и израильтян. В число этих стран входят и ОАЭ. Удары баллистическими ракетами и БПЛА по элитным городам в Эмиратах — теперь это реальность.

В воскресенье утром Даниил в интервью YouTube-каналу «Больше» подтвердил, что с ним и его семьей всё в порядке. Это главное и единственное, о чем сейчас вообще можно думать.

Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, естественно — никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно же, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно продлевают закрытие аэропорта. Как бы это странно ни звучало — на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло, может быть, быть более эмоциональным в какие-то моменты. Поэтому для меня все нормально. Естественно, получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что все нормально. Даниил Медведев Чемпион 23-х турниров ATPь

Возможно, уже в самое ближайшее время ситуация успокоится, и тогда Медведев успеет сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, который стартует четвертого марта. Однако пока сохраняется ощущение, что предстоящая неделя тоже будет сложной.

Турнир без финала, но с чемпионом

Несмотря на то, что финал турнира в Дубае так и не состоялся, его чемпионом стал Даниил Медведев.

В субботу днем, когда приблизительно все оставались в неведении, вдруг стало известно, что Таллон Грикспор не сможет выйти на матч против россиянина.

Официальная причина — нидерландец получил травму.

Даниил Медведев globallookpress.com

За день до этого у Грикспора действительно были проблемы с бедром во время матча с Андреем Рублевым. В какой-тог момент ему даже пришлось позвать на корт врача.

Организаторам в каком-то смысле повезло. Найти оптимальное решение было бы гораздо сложнее, если бы в финал вышел Рублев.

В этом случае обстоятельства точно сыграли на руку Медведеву, который, правда, не сильно обрадовался такой победе.

«Не так я хотел выиграть финал. Надеюсь, травма у Грикспора не слишком серьезная. Желаю ему скорейшего восстановления», — добавил российский теннисист.

Грикспор точно получил травму?

Конечно, после официального подтверждения о том, что Грикспор снялся с финала из-за травмы, всё равно закрались разные мысли. Неужели такое совпадение?

Таллон Грикспор globallookpress.com

Сразу несколько фактов указывают на то, что Таллон поступил максимально честно и порядочно. Он действительно не мог играть и поэтому не стал делать вид, что готов выйти на матч.

«Думаю, мне очень не повезло и повезло одновременно. Я провел сумасшедший гейм при счете 6:5 в первом сете. Перед этим я получил травму — я не мог особо двигаться и наклоняться, но продолжал стараться.

Я невероятно хорошо подавал — подача вообще меня спасла. Мне повезло в конце. Так что я не представляю, как я вытащил этот матч», — сказал нидерландец сразу после победы над Рублевым в 1/2 финала.

Поразительно, конечно, как Рублев умудрился проиграть человеку, который с трудом передвигался по корту.

Ну и на следующий день Грикспор сообщил, что пропустит предстоящие «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами: «Сегодня утром поехал в больницу и прошел несколько обследований, которые показали, что все серьезно».

Интересно, что это был всего лишь седьмой случай с момента основания ATP-тура в 1990 году, когда один из теннисистов снялся непосредственно перед финалом.

«Уникальная серия закончилась уникальным образом»

За день до финала в Дубае и начала военного конфликта на Ближнем Востоке Даниил Медведев был обладателем по-настоящему уникальной серии: до этого момента все свои титулы он выиграл в разных городах.

Это был уже десятый турнир, на котором Медведев вышел в финал больше одного раза.

Когда Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, казалось, что сама судьба против того, чтобы Медведев наконец-то хоть где-то стал двукратным чемпионом турнира. В 2023 году Даниил выиграл титул в Дубае, победив в полуфинале Новака Джоковича, а в решающем матче — Андрея Рублева.

Даниил Медведев и Таллон Грикспор globallookpress.com

К тому же, на этой неделе Медведев снова демонстрировал высочайший уровень. По правде говоря, мы очень давно не видели столь классного тенниса в его исполнении.

Медведев одержал четыре убедительные победы, разгромив Цзюньчэна Шана, Стэна Вавринку, Дженсона Бруксби и Феликса Оже-Альяссима.

«Я ничего не могу с этим поделать. Я провел отличный турнир, сыграл четыре матча. Конечно, я хотел сыграть финал, но что есть, то есть. Вчера я провел невероятный матч против Оже-Альяссима, так что я могу считать это финалом. Я рад победе на турнире.

Я фантастически играл всю неделю, поэтому действительно с нетерпением ждал финала и хотел сыграть еще лучше. Очень доволен тем, как в целом прошла неделя», — сказал Медведев уже в тот момент, когда стало известно, он стал чемпионом дубайского «пятисотника» после отказа Грикспора.

Одна из самых удивительных серий, длившихся с 2018 года, наконец-то прервалась.

Это необычно. Шансов было мало, что она закончится именно так. Обидно только за то, что я набрал действительно хорошую форму и вчера сыграл сумасшедший матч. В теннисе все может очень быстро поменяться, но сегодня я был готов на 100%. Но опять же, уникальная серия закончилась уникальным образом — это добавляет своего шарма. Даниил Медведев Двукратный чемпион турнира в Дубае

Ну и как ни странно, организаторы турнира, несмотря на все угрозы, не побоялись провести церемонию награждения, на которой Медведев и Грикспор получили свои призы.