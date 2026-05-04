прогноз на турнир в Риме, ставка за 2.38

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты во втором раунде квалификации «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Каррено-Буста — Вавринка с коэффициентом для ставки за 2.38.

Каррено-Буста

Пабло в первом отборочном матче одержал уверенную победу над американцем Мартином Даммом — 6:3, 6:3.

Испанец провел уже 29 матчей в этом году. На данном отрезке у него 19 побед и 10 поражений.

Правда, часть из этих матчей Каррено-Буста провел на «челленджерах». В конце марта он выиграл турнир в Мурсии и дошел до финала в Аликанте.

При этом на уровне основного тура Каррено-Буста выиграл пока лишь три матча. Ранее в этом сезоне он прошел первый раунд в Монпелье, Дубае и Мадриде.

На «тысячнике» в столице Испании Пабло в первом круге обыграл Мартона Фучовича, а во втором уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Вавринка

У Стэна в первом раунде квалификации был непростой матч против Стефано Травальи.

Швейцарец с трудом избежал поражения от итальянского теннисиста — 4:6, 7:6, 6:1.

Вавринка прервал серию из пяти поражений, которая началась еще в конце февраля на «пятисотнике» в Дубае.

После этого 41-летний теннисист не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Барселоне, а также на «челленджерах» в Неаполе и Экс-ан-Провансе. Здесь его соперниками были Маттео Мартино, Себастьян Баэс, Кэмерон Норри и Себастьян Офнер.

Лучшим результатом Вавринки в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

На данный момент у него отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и 12 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 1.49, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.46.

Прогноз: у Стэна по-прежнему много желаниям, но тело явно не готов к скоростям основного тура. Выносливость и скорость уже далеко не те, что раньше. Вероятно, Каррено-Буста не пустит Вавринку в основную сетку римского «Мастерса».

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Каррено-Буста — Вавринка позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

