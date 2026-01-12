ESPN рассказывает об инновациях, которые могут существенно повлиять на развитие футбола.

В ноябре прошлого года ESPN посетил ежегодную конференцию Hudl Performance Insights — событие, обведенное красным в календарях скаутов, дата-аналитиков и спортивных ученых по всему миру. Около 400 человек съехались в Лондон, чтобы увидеть, что готовит футболу будущее.

Проведя интригующий день в недрах суперсовременной новой трибуны стадиона «Фулхэма» «Крэйвен Коттедж», мы с помощью нашего штатного скаута Тора-Кристиана Карлсена решили рассказать о последних инновациях, происходящих за кулисами игры, и о том, как они могут изменить футбол.

Клубы делают акцент на физической мощи — как в Премьер-лиге

В последние несколько лет английская Премьер-лига превратилась в поле битвы самых атлетичных игроков планеты. Физическая мощь присутствует на каждом участке поля, особенно в полузащите. Вездесущий стиль и неутомимая выносливость полузащитника «Арсенала» Деклана Райса стали олицетворением лиги, а гигантские крайние защитники и мощные центрфорварды теперь встречаются повсеместно.

Из разговоров со скаутами и аналитиками из разных стран, включая Италию, Германию и Португалию, стало совершенно ясно: физическое доминирование АПЛ не осталось незамеченным и в других топ-лигах Европы. Там смотрят на это с завистью и надеждой скопировать этот стиль.

По данным источников, несколько итальянских клубов сделали приоритетом поиск забивных полузащитников ростом выше 183 см. Отчасти это произошло благодаря работе, которую проделал Скотт Мактоминей в «Наполи». Шотландец в прошлом сезоне привел неаполитанскую команду к победе в чемпионате Италии.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Мактоминей, ставший номинантом на «Золотой мяч», забил невероятные 12 голов, многие из которых — ударами головой. Игроки подобного плана (Рубен Лофтус-Чик из «Милана» и Артур Атта из «Удинезе» уже подходят под это описание) будут главной целью в январское трансферное окно и в дальнейшем.

Влияние Мактоминея в Италии может простираться еще дальше. Источники подтвердили, что интенсивность и менталитет 29-летнего игрока укрепили и без того сильное впечатление, которое игроки из Шотландии произвели на Серию А за последние пять лет. Теперь еще больше итальянских клубов будут рассматривать возможность подписания футболистов из этой страны.

Это современный тренд, который запустила «Болонья» подписанием Эрона Хики (сейчас играет за «Брентфорд») в 2020 году и Льюиса Фергюсона два года спустя. В прошлом году его продолжила «Верона», подписав Джоша Дойга, а также «Наполи», купивший Мактоминея и Билли Гилмора у «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» соответственно.

Анализ Карлсена

Клубы Серии А давно охотятся за подобным типом «меццалы» (полузащитник, действующий в полуфланге / box-to-box). И хотя Мактоминей, возможно, сделал этот тренд более модным, такие игроки, как Сергей Милинкович-Савич, Лука Пеллегрини, Марио Пашалич и в какой-то степени Шарль Де Кетеларе, выделялись как рослые полузащитники (183 см+), регулярно пробивающие отметку в 10 голов.

По своему опыту помню, как итальянские скауты на юношеских турнирах проявляли одержимость такими хавбеками еще в 2000-х. Вероятно, это связано с предпочтением более прямолинейной игры и высокой оценкой работоспособности и силы в единоборствах, которые присущи этой роли.

Немецкие и испанские скауты, как правило, ставят во главу угла техническое качество — первое касание, способность быстро развернуться с мячом, стабильный пас и креативность, нежели мощь и проникающие рывки.

Компромисс с мощным полузащитником, врывающимся в штрафную вторым темпом, заключается в том, что он часто реже встречается с мячом и слишком занят поиском момента для рывка в глубину, чтобы активно участвовать в начальной фазе атак. Если только, конечно, вас не зовут Кевин Де Брейне.

Агенты сами подбирают идеальные клубы для своих клиентов

Агентство Team Raiola, одно из ведущих в этом виде спорта, представило на конференции Hudl свой «индекс игроков». Это гигантский проект, который использует данные для профилирования и оценки десятков тысяч футболистов, построения графиков их потенциальных карьерных траекторий и присвоения каждому «рейтинга потенциала».

По сути, они играют в EA FC или Football Manager в реальной жизни.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Игроки в базе данных оцениваются по статистическим атрибутам, сгруппированным в 8–10 категорий (в зависимости от позиции). Учитываются оборонительные, атакующие, креативные и физические качества.

Они также статистически измеряют тактические тенденции команд, чтобы определить их стиль игры, а затем совмещают эти два массива данных.

Цель — найти наилучшие варианты для своих клиентов, если им потребуется трансфер.

Со сцены представители Team Raiola указали на переход Райана Гравенберха в «Ливерпуль» как на блестящий пример успеха этой модели. Как только стало ясно, что время нидерландского полузащитника в «Баварии» подошло к концу, агентство предложило переход в «Ливерпуль», потому что их модель посчитала это идеальным совпадением.

Стоит уточнить: они не единственное агентство, которое этим занимается. У нескольких других крупных игроков на этом рынке есть свои версии «индекса игроков», а консалтинговые компании также могут предоставить подобный «подбор пар» по запросу.

Рубен ван Боммел globallookpress.com

Однако что действительно заставило многих в зале скептически поднять брови, так это модель прогнозирования от Team Raiola. Используя данные об игре с мячом и без него, агентство полагает, что может сравнивать игроков на разных этапах их развития и прогнозировать уровень, которого они в конечном итоге достигнут.

В качестве примера был приведен сложный кластерный график, который предполагал, что вингер ПСВ Эйндховен Рубен ван Боммел (21 год) стремительно приближается к уровню, который показывал вингер «Милана» Рафаэл Леау в 2022 году — в тот год португалец забил свои рекордные 15 мячей в Серии А.

Хотя это выглядело интригующе, аудитория восприняла это с некоторой долей скепсиса. Как выразился один из источников: «Это пока не доказанная наука».

Тренеры используют данные чаще, чем вы думаете

Прошло 18 месяцев с тех пор, как Эдин Терзич в последний раз руководил командой у бровки. В матче дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» (0:2) в финале Лиги чемпионов. Покинув Дортмунд две недели спустя, Терзич завершил семилетнее сотрудничество с клубом, за время которого он прошел путь от рядового тренера до и. о., а затем и полноценного босса.

Терзич использовал эти 18 месяцев «простоя», чтобы тщательно спланировать свой следующий шаг. Он встретился с более чем 60 тренерами, ассистентами и аналитиками, проводя собеседования, чтобы понять, подойдут ли они для его будущего штаба. Из них он сформировал шорт-лист из 10–15 человек, которым он может позвонить, если получит предложение о работе. Кандидаты намеренно подобраны из разных поколений и говорят на множестве языков.

Эдин Терзич globallookpress.com

Немец также нашел время для разработки кастомных моделей данных, которые помогут ему на следующем месте работе. Это дает нам реальное представление о том, что тренер может хотеть (и не хотеть) от аналитики, которую клубы часто им навязывают.

Вы можете подумать, что менеджеры просто принимают презентации с данными и ничего больше не делают, но Терзич рассказал о своем разочаровании, когда статистику его «Боруссии» сравнивали со средними показателями по лиге. Он задавался вопросом: почему вторую лучшую команду Бундеслиги нужно сравнивать с 17-й или 18-й, учитывая огромную разницу не только в классе, но и в стиле игры?

Поэтому с помощью одной ИИ-компании из Мюнхена он сделал две вещи.

Во-первых, Терзич разработал конкретный набор статистических показателей, по которым он готов сравнивать свою команду с другими — он называет их своими KPI. Изначально в списке было 120 пунктов, но методом исключения он сократился до 21. Ему нравится показатель «Время, проведенное в штрафной соперника», так как это указывает на доминирование как территориальное, так и во владении мячом.

Однако «пройденная дистанция» и «спринты» не так популярны. Он утверждает, что большое количество спринтов и пробега может указывать на тяжелую работу, но также может означать, что игроки совершили ошибки и были вынуждены их исправлять.

«Я предпочитаю, чтобы моя команда была в хорошей позиционной обороне, чтобы избегать лишних спринтов», — сказал Терзич.

Эдин Терзич globallookpress.com

Это привело к шутке о том, почему «Бавария» — безусловно, самая доминирующая команда Бундеслиги в сезоне 2025/26, забившая минимум на 22 гола больше остальных, — возглавила таблицу по пройденной дистанции. Ведь датчики не отключаются, когда мяч выходит из игры. «Возможно, это потому, что их игроки так часто бегают к угловому флажку праздновать голы! » — посмеялся он.

Во-вторых, Терзич создал кастомную таблицу из 17 команд, включающую только элитные клубы — или те, что играют в том же стиле, что и его команда. В нее вошли все восемь четвертьфиналистов Лиги чемпионов сезона 2024/25: «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Реал», «Астон Вилла» и «Боруссия» Нико Ковача.

Это означает, что когда Терзич получит новую работу и примет отчеты от своего тщательно подобранного аналитика, показатели его команды будут измеряться по метрикам, которые он утвердил, и против соперников, которых он выбрал.

Короче говоря, он хочет сравнивать себя с «Реалом», а не с «Майнцем».

Тесты зрения для нападающих могут улучшить их результативность

Дамьен Комолли, новый генеральный директор «Ювентуса», на протяжении своей почти 35-летней карьеры в футболе (начавшейся еще в 1992 году бок о бок с Арсеном Венгером в «Монако») всегда опирался на данные везде, где это было возможно.

Дамьен Комолли globallookpress.com

Во время своего выступления на конференции Hudl Комолли рассказал о любопытном исследовании зрения нападающего, проведенном на его предыдущем месте работы — на посту президента «Тулузы» (2020–2025).

Доверившись интуиции, что один из его форвардов с гораздо большей вероятностью забивает после подач, направленных в определенную зону или на определенной высоте, он отправил игрока на проверку зрения. И результаты подтвердили его подозрения.

Невероятно, но подачи примерно на уровне колена оказались самым верным путем к голу для этого нападающего. Если мяч доставлялся на любой другой высоте, включая передачи низом, шансы забить падали.

Вингерам были даны новые инструкции, как именно доставлять мяч в штрафную. (К сожалению, детали того, как именно тестировали зрение игрока, остались под строжайшим секретом).

Анализ Карлсена

Находки Комолли, бесспорно, интересны. Я часто спрашиваю себя, почему так мало подач выполняется на более низкой высоте. Даже если это идет вразрез с данными, мой инстинкт подсказывает, что сильные, низкие прострелы через штрафную создают наибольшую опасность. Нападающему легче подстроиться под такой мяч, к тому же они часто провоцируют отскоки или эффект «пинбола» в зонах с высоким xG, против чего крайне сложно защищаться.

При этом логично, что подачи на высоте «от колена до пояса» сложны для обороны, так как требуют отличной координации тела от защитников. Пытаясь вынести такой мяч, они часто теряют равновесие, в отличие от рутинной игры головой или простого выноса «щечкой» по низу.

Клубы измеряют личность игроков (через статистику)

Для многих скаутинг личности игрока — это процесс, полностью отделенный от анализа его физических качеств. Первое касается темперамента, поведения и менталитета; второе измеряет игровые данные, такие как скорость или типы передач.

Дамьен Комолли globallookpress.com

Но во время работы в «Тулузе» Комолли попытался объединить эти два аспекта и надеялся получить представление о характере игрока через следующие маркеры:

Пройденная дистанция: кто пашет? Кто работает на благо команды? Трудоголики — это командные игроки.

Количество касаний мяча: кто хочет мяч? Регулярное открывание под передачу показывает смелость и готовность брать на себя ответственность.

Анализ действий в финальной трети: игроки, которые наносят много ударов, могут быть эгоистичными; те, кто бьет редко, могут быть более ориентированы на команду.

Некоторые скауты «старой школы» восприняли бы эту стратегию в штыки, но в ней есть зерно логики, если использовать ее в правильном контексте. Комолли обратился к другим клубам, чтобы развить это исследование, отдельно упомянув «Лион» как партнера, проявившего готовность к сотрудничеству.

Анализ Карлсена

Довольно логично, что покрываемое расстояние, спринты высокой интенсивности и количество касаний помогают раскрыть отношение игрока к делу на поле. Единоборства в атаке и интенсивность прессинга тоже имеют значение (в контексте).

Одно из повторяющихся действий, которое, на мой взгляд, демонстрирует наименьший игровой интеллект — это удары центральных защитников с 24–30 метров просто потому, что фаза владения мячом затянулась. Суть игры в том, чтобы создавать правильные зоны для ударов ваших лучших снайперов с их рабочей ноги. Всё остальное граничит с эгоизмом или глупостью.

Клубы отслеживают всё о своих игроках — буквально всё

Клуб Серии А «Комо» продемонстрировал свои современные дашборды (информационные панели), которые отслеживают эффективность в прямом смысле этого слова. Любая крупица данных, которая может когда-либо понадобиться, по каждому игроку клуба — от молодых надежд академии до звездных игроков основы, таких как Нико Пас, — находится у клуба под рукой.

Нико Пас globallookpress.com

Речь идет не только статистике бега и передач. Всё заходит гораздо глубже: «Комо» хочет измерять самочувствие своих игроков со всех сторон. Поэтому они собирают данные о работе на тренировках, нагрузках в тренажерном зале, процессе восстановления после травм и даже о том, когда игроки спят. Они также мониторят уровень стресса футболистов.

Всё это стекается на единую центральную платформу, чтобы у персонала клуба была вся необходимая информация для управления игроками. Технический директор «Комо» Мо Даббах называет это «построением обзора на 360 градусов».

Они также разработали дашборд для live-анализа матчей, который собирает информацию в реальном времени и передает ее главному тренеру Сеску Фабрегасу, помогая ему и его штабу принимать решения прямо по ходу игры.

«Мы смотрим на всё. Например, мы пытаемся понять процесс принятия решений [через который проходит игрок], когда он делает пас, разбивающий линии. Мы также смотрим на отзывчивость принимающего [этот пас] и то, насколько быстро он реагирует. Что происходит дальше? Продвинули ли они мяч вперед или отдали назад? Мы это оцифровываем», — сказал Даббах.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Для доступа к этим данным не нужен ноутбук — при необходимости Сеск может открыть всё это на своем телефоне прямо на тренерской скамейке.

Удивительно, но клуб Серии А более чем счастлив делиться этими наработками не только с коллегами-профессионалами, но и напрямую с другими клубами. У них были открытые разговоры об этих инновациях с другими итальянскими клубами, в том числе с «Ювентусом».

А официальное партнерство, которое они заключили с «Аяксом», привело к любопытному обмену ресурсами: два воспитанника академии амстердамского клуба — Лайф Олденстам и Мигель Жуан да Силва — прошлым летом перешли в «Комо» в обмен на общие секреты и использование этих дашбордов.

Следующий шаг клубов — сбор генетических данных

Бесконечная погоня за поддержанием игроков в пиковой форме вот-вот примет тревожный оборот. Возможно, уже совсем скоро футбольные клубы начнут использовать генетические данные игроков для улучшения методов их лечения и физической подготовки.

На панельной дискуссии с участием главы отдела производительности «Фулхэма» Льюиса Макмиллана и главы спортивной науки первой команды «Эвертона» Джека Нейлера обсуждалось будущее заботы об игроках. И Макмиллан четко дал понять, что он хочет видеть дальше.

«Генетические [данные]. Взгляд на вещи с генетической точки зрения для создания персонализированных программ питания и тренировок», — сказал Макмиллан.

Хотя в теории это звучит слегка пугающе, на практике в этом есть смысл: такая информация может раскрыть невероятные вещи, уникальные для каждого атлета. Например, какая еда приносит ему наибольшую пользу (или вред), или что может вызвать более сильное воспаление у одного игрока по сравнению с другим.

Тем временем Нейлер предложил улучшить мониторинг сна, где инициатива исходила бы от самих игроков. А консультант по футбольным наукам доктор Пол Брэдли хочет иметь возможность «извлекать» всё, что видит игрок, когда он бегло сканирует поле, чтобы затем изучать это.

Что именно это значит — игроки в очках с камерами, записывающее оборудование, встроенное в сетчатку, или что-то столь же макиавеллиевское — пока неизвестно. Но будущее не знает границ.