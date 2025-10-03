16 нокаутов Льюиса, 21 тейкдаун Хабиба за один бой. Кажется, что больше никто в UFC не сможет такого повторить

В мире смешанных единоборств попасть в UFC — уже огромный успех. Однако некоторые достижения кажутся и вовсе запредельными. Речь о рекордах, которые, вероятно, навсегда останутся в истории промоушена.

Эти бойцы не просто побеждали — они устанавливали планку на невиданной высоте. Их имена стали легендарными, а цифры продолжают будоражить умы фанатов. Честно говоря, сложно представить, кто сможет оспорить эти свершения.

Одни достижения выглядят фантастическими, другие не оставляют соперникам шансов на повторение. Именно о таких уникальных рекордах и пойдет сегодня речь. Они стали эталоном мастерства и упорства.

Дерик Льюис

Деррик Льюис globallookpress.com

Дерик Льюис настоящая машина для нокаутов в UFC. Этот боец, выступающий в тяжелом весе, обладает невероятной силой, позволяющей ему заканчивать поединки одним точным ударом. Причем внешне он совсем не похож на классического атлета.

Не так давно он установил феноменальное достижение — 16 побед нокаутов в лиге. Таким образом, Льюис стал абсолютным рекордсменом, обойдя таких известных нокаутеров, как Витор Белфорт, Лидделл, Веласкес, Макгрегор и другие.

Его путь к этому рекорду был долгим и зрелищным. Вспомнить хотя бы его победы над Александром Волковым или Кертисом Блейдсом. Эти эпизоды до сих пор показывают в подборках лучших финишей.

Когда вы видите Льюиса в октагоне, вы наблюдаете живую историю. Он доказал, что для победы иногда достаточно одного, но очень увесистого удара. Именно за это его обожают фанаты по всему миру.

Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Чарльз Оливейра, без преувеличения, феномен современного ММА. Бразильский виртуоз не только побеждает сильнейших соперников в легком весе, но и собирает награды за лучшие выступления. На его счету целых 20 бонусов.

Эти награды он получал за самые зрелищные бои. Вспомнить хотя бы противостояния с Дастином Порье или Майклом Чендлером. Каждый его выход в октагон превращается в шоу с непредсказуемым финалом.

Кроме того, Оливейре принадлежит рекорд по количеству побед сабмишнами. Шестнадцать раз он заставлял опытных бойцов сдаваться после болевых или удушающих. Приемы на канвасе давно стали визитной карточкой «Дю Бронкса».

Неудивительно, что многие эксперты считают его одним из самых техничных бойцов. Стиль Чарльза продолжает восхищать миллионы поклонников по всему миру. Он настоящая машина по производству хайлайтов.

Джим Миллер

Джим Миллер globallookpress.com

Джим настоящий символ долголетия в смешанных единоборствах. Свою карьеру в UFC он начал еще в 2008 году. С тех пор Миллер провел просто бесчисленное количество поединков.

На данный момент на его счету 46 боев в промоушене. Эта цифра является абсолютным рекордом организации. Таким образом, Миллер обошел таких ветеранов, как Андрей Орловский, Дастин Порье, Макс Холлоуэй и Дональд Серроне.

Его карьера — это история невероятного упорства. За 17 лет он неоднократно возвращался после неудач. При этом Джим до сих пор планирует провести несколько поединков. Безусловно, в его карьере были непростые периоды. Но Миллер всегда находил в себе силы продолжать.

Он стал настоящим примером для подражания для многих молодых бойцов. И в 41 год заканчивать свой путь явно не собирается. К слову, Миллер единственный боец в UFC, который выступал на 100-м, 200-м и 300-м номерных турнирах.

Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили globallookpress.com

Мераб превратил тейкдауны в настоящее искусство. Этот боец установил рекорд, который заставляет всех борцов завидовать. На его счету 97 успешных переводов в партер за все время выступлений в промоушене.

Это не просто цифра, а демонстрация неумолимого стиля. Он давит на оппонентов постоянными попытками тейкдаунов. А его выносливость и техника поистине бесподобны.

Таким образом, Двалишвили уверенно обошел в этом показателе настоящую элиту. Превзошел даже такую легенду, как Джордж Сен-Пьер. В эти выходные Мераб может преодолеть отметку в 100 тейкдаунов на UFC 320 в рамках третьей защиты в легчайшем весе против Кори Сэндхагена.

До юбилейной сотни осталось всего 3 успешных прохода в ноги. Если это случится, то такое достижение еще больше укрепит статус грузина. Но уже сейчас он по праву заслуживает звание одного из лучших борцов в истории промоушена.

Хабиб Нурмагомедов

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмегомедов globallookpress.com

А вот и еще один невероятно сильный и талантливый борец. «Орел» за годы своих выступлений стал символом тотального доминирования.

Его уникальный стиль оказался не по зубам ни одному сопернику. За 8 лет в UFC Нурмагомедов прошел путь от новичка до легендарного чемпиона, уйдя из спорта непобежденным (29-0 в ММА).

Его самый впечатляющий рекорд — 21 тейкдаун в одном бою. Именно столько раз он перевел в партер Абеля Трухильо. И этот рекорд держится до сих пор. Тот бой стал демонстрацией полного уничтожения воли оппонента.

Хабиб начал прессинговать бразильца уже с первых секунд. За три раунда он реализовал невероятное количество переводов. Именно тогда «Орел» заставил ММА-сообщество по-новому взглянуть на борьбу.

Деметриус Джонсон

Is THIS The Most Dominant Champion in UFC History?

«Могучий мышонок» установил поистине вечный рекорд. Речь идет об 11-ти успешных защитах титула подряд. Эта цифра остается недосягаемой для других бойцов.

Он завоевал пояс наилегчайшем весе в 2012 году и удерживал его 6 лет. За этот период Деметриус превратился в абсолютного короля дивизиона. Многие эксперты считают его одним из величайших бойцов.

Среди наиболее значимых поединков выделяется реванш против Джозефа Бенавидеса. Тот бой завершился досрочной победой Джонсона в первом раунде. Не менее впечатляюще он выглядел и против Джона Додсона, которого также одолел без особых проблем.

Ближайшим преследователем Деметриуса в UFC является Андерсон Силва — 10 защит кряду в среднем дивизионе. А среди действующих бойцов лиги так никто не приблизился к его достижению.

Джон Джонс

Джон Джонс globallookpress.com

Джон Джонс, величайший боец в истории, по мнению миллионов фанатов ММА по всему миру. Его карьера в UFC началась с громкого дебюта в 2008 году. И с тех пор он установил множество рекордов.

Самым значимым является 16 побед в титульных боях. Джон смог обойти таких легенд, как Джордж Сен-Пьер, Андерсон Силва, Би Джей Пенн и многих других.

За годы выступлений (с 2008-го по 2-25-й) он буквально переписывал правила игры. «Баунс» сочетал элитный грэпплинг с нестандартной ударной техникой. Несмотря на жизненные проблемы, он всегда возвращался в октагон в прекрасной форме.

Среди его триумфов выделяется победа над Маурисио Руа. Именно тогда он стал самым молодым чемпионом UFC, всего лишь в 23 года. Его путь — один из самых впечатляющих в современном спорте. Джонс настоящая легенда!