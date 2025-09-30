Анкалаев vs Перейра 2, ответный бой Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза, третья защита Двалишвили в поединке с Сэндхагеном, возвращение чешского «Самурая» Прохазки и экс-претендента UFC Раунтри, бескомпромиссная битва Тухугова и Лобова — все это в ближайшие выходные

Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза 2

В главном событии турнира PFL в Дубае в ночь с 3 на 4 октября фанатов ММА ждет, действительно, яркий реванш. Непобежденный чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов вновь встретится с настойчивым ирландцем Полом Хьюзом. Напомним, что их первый бой в январе стал для дагестанца настоящим испытанием.

Безусловно, Нурмагомедов шел фаворитом в преддверии той встречи. Однако Хьюз сумел оказать ему серьезное сопротивление, грамотно работая в стойке и успешно защищаясь от фирменной борьбы россиянина. В итоге Усман одержал непростую победу решением большинства судей после всех пяти раундов.

Пол Хьюз globallookpress.com

Стоит отметить, что Пол Хьюз не просто получил шанс на реванш, а уверенно его заслужил. В своем последнем бою он эффектно нокаутировал Бруно Миранду всего за 42 секунды. Это показывает, что ирландец находится в отличной форме и настроен на ответный поединок более чем серьезно.

Таким образом, этот бой является для Усмана проверкой на чемпионский характер. Сможет ли он скорректировать ошибки и доминировать в ответной встрече? Ответ на этот вопрос узнаем уже очень скоро.

Зубайра Тухугов против Артема Лобова

Зубайра Тухугов vs Рикардо Рамос: Вспоминаем бой

Без преувеличения, этот конфликт тянется с далекого 2018 года. Тогда Зубайра Тухугов и Артем Лобов находились по разные стороны баррикад в преддверии противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Их личная неприязнь созревала долгих семь лет.

Изначально очный бой был запланирован на UFC Fight Night 138. Однако тогда Тухугова сняли с турнира после знаменитой потасовки в отеле. Именно он был одним из тех, кто тогда «воспитывал» Лобова, что лишь добавило огня в их отношения.

С тех пор оба бойца покинули UFC и подписали контракты с PFL. Теперь же, наконец, они получат возможность выяснить отношения легально в тот же вечер, что и бой Усмана против Хьюза. Для обоих этот поединок является принципиальным, возможно, даже одним из самых важных в карьере.

Конечно, со спортивной точки зрения оба уже не на пике формы после череды поражений. Однако их личная история гарантирует, что бой будет проходить с огромным накалом страстей. Зрители увидят не просто спортивное состязание, а настоящую разборку.

Иржи Прохазка против Халили Раунтри

Иржи Прохазка (справа) globallookpress.com

В основном карде UFC 320 5 октября пройдет бой в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Иржи Прохазкой и экс-претендентом на титул, грозным нокаутером Халилом Раунтри. Победитель этой встречи наверняка заявит о своих правах на чемпионский поединок.

Для Прохазки это большой шанс вернуться в гонку за пояс. После двух поражений от Алекса Перейры он одержал внушительную победу над Джамалом Хиллом, нокаутировав его в третьем раунде. Иржи всегда славился своей агрессивной манерой ведения боя и жаждой досрочных побед.

Со своей стороны, Халил Раунтри выглядит как никогда уверенно. Несмотря на поражение от Перейры, он до того находился на впечатляющей серии из пяти побед. При этом четыре из них были досрочными, что красноречиво говорит о его ударной мощи.

К слову, после проигрыша Алексу Халил в пятираундовом противостоянии одолел по очкам того же Хилла. Его поединок с Иржи станет столкновением двух противоположных стилей: непредсказуемый и хаотичный ударник Прохазка против техничного и расчетливого нокаутера Раунтри.

Мераб Двалишвили против Кори Сэндхагена

Мераб Двалишвили globallookpress.com

В со-главном событии вечера UFC 320 Мераб Двалишвили проведет уже третью защиту титула за год в легчайшем весе. Его соперником станет Кори Сэндхаген, который, наконец-то, получил долгожданный шанс сразиться за полноценный чемпионский пояс.

Двалишвили находится в феноменальной форме. Он выиграл свои последние 13 боев подряд, что является одной из самых длинных серий в UFC. В своих трех последних боях Мераб дважды победил Шона О’Мэлли, причем в июне сделал это досрочно (сабмишн во втором раунде), а также выиграл по очкам у Умара Нурмагомедова.

Безусловно, грузин большой фаворит. Однако Сэндхаген обладает уникальным ударным арсеналом и высоким бойцовским IQ. В своем последнем поединке он эффектно нокаутировал Дейвисона Фигейреду во втором раунде, напомнив всем о своем высочайшем уровне мастерства.

Так что со-главный бой станет проверкой на прочность для обоих. Сможет ли Мераб своим давлением и борьбой нейтрализовать ударную технику Сэндхагена? Или же Кори сумеет сохранить нужную ему дистанцию и проявить свое снайперское мастерство?

Магомед Анкалаев против Алекса Перейры 2

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев globallookpress.com

Самый ожидаемый бой недели — это титульный реванш в полутяжелом весе. Магомед Анкалаев впервые защитит свой пояс против Алекса Перейры. Их первая встреча в марте закончилась уверенной победой россиянина единогласным решением.

Стоит напомнить, что тогда Анкалаеву удалось сделать почти невозможное — доминировать над Перейрой почти все пять раундов. Он использовал прессинг и грамотный джеб, чтобы контролировать бразильца на средней дистанции. Магомед не оставил Алексу ни единого шанса на его коронный левый хук.

Однако Перейра ранее не проиграл в полутяжелом весе ни разу за 5 боев. И шанс вернуть титул он точно заслужил. Бразилец мотивирован и пообещал на этот раз закончить бой досрочно, выиграв нокаутом.

Главной интригой остается вопрос: чья тактика окажется верной? Сможет ли Анкалаев повторить свой успех или Перейра найдет против него ключ? От этого поединка зависит будущее всего дивизиона.