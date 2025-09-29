28 сентября состоялся турнир UFC Perth. В главном событии вечера в полутяжелом весе встретились Карлос Олберг и Доминик Рейес

Результаты боев предварительного карда

1. Навахо Стирлинг в полутяжелом весе единогласным решением судей победил Родольфо Беллато

2. Кэм Роустон в среднем весе техническим нокаутом в первом раунде победил Андре Петроски

3. Джейми Малларки в легком весе единогласным решением судей победил Роналдо Бедою

4. Колби Тикнесс в легчайшем весе единогласным решением судей победил Жосиаса Мусаса

5. Мишель Монтегю в женском легчайшем весе единогласным решением судей победила Луану Каролину

6. Брандо Перичич в тяжелом весе нокаутировал в первом раунде Элишу Эллисон

7. Алексия Тайнара в женском минимальном весе единогласным решением судей победила Лому Лукбунми

Бои основного карда

Открывал основную часть турнира поединок в полулегком весе между местным бойцом Джеком Дженкинсом и американцем Рамоном Таверасом. С первых минут стало ясно, что австралиец настроен серьезно и не собирается затягивать с разведкой.

Джек сразу же захватил инициативу и начал диктовать свои условия сопернику. Австралиец работал первым номером, выбрасывая точные джебы и периодически подключая мощные лоу-кики. Таверас, впрочем, не думал сдаваться раньше времени и пытался отвечать встречными попаданиями.

Американец действовал жестко и иногда находил моменты для контратаки. Однако его удары в большинстве своем не доставляли Дженкинсу серьезных проблем. Периодически бойцы сближались в клинче, но ощутимого преимущества ни одному из них там добиться не удавалось.

В целом, все три раунда прошли по схожему сценарию с небольшим преимуществом Дженкинса. Австралиец уверенно контролировал ход противостояния и действовал чуть более разнообразно. В конечном итоге судьи единогласно отдали победу Джеку.

Следующими в октагон вышли легковесы Том Нолан и Чарли Кэмпбелл. Их противостояние стало одним из самых зрелищных на всем турнире. Практически сразу после гонга Кэмпбелл продемонстрировал свою мощь, отправив австралийца в нокдаун. Нолан оказался в очень непростом положении, но сумел быстро прийти в себя и продолжить бой.

Более того, австралиец не растерялся и буквально в следующем эпизоде сам потряс американского бойца. После обоюдных нокдаунов парни начали рубиться в стойке, не думая о защите. Однако именно Нолану удалось выйти победителем из этой череды разменов.

Он сумел перевести оппонента в партер и зайти ему за спину. Дальше австралиец оформил удушающий прием сзади. Чарли Кэмпбеллу ничего не оставалось, кроме как постучать по руке соперника, признав свое поражение. Так Том Нолан одержал эффектную досрочную победу.

Джейк Мэттьюс globallookpress.com

Очередной поединок состоялся в полусреднем весе между ветераном Нилом Мэгни и еще одним местным бойцом Джейком Мэттьюсом. Первый раунд сложился для американца не лучшим образом. Мэттьюс уверенно чувствовал себя в стойке и даже сумел потрясти оппонента.

В конце пятиминутки Мэгни и вовсе оказался в критическом положении. Мэттьюс поймал его на удушающий прием и на пару мгновений даже показалось, что Нил потерял сознание. Рефери вмешался и остановил бой (до окончания раунда оставалась примерно одна секунда).

Сам Мэгни яростно протестовал, утверждая, что был в сознании. После короткого разбирательства судья принял решение продолжить встречу. После перерыва Мэттьюс все также давил и выглядел предпочтительнее. Казалось, что Мэгни вот-вот окажется в нокауте.

Однако опытный ветеран вновь доказал, что его никогда нельзя списывать со счетов. В третьем раунде он заблокировал тейкдаун оппонента и неожиданно поймал его в партере на удушающий прием «Д’Арс», заставив сдаться уже самого Мэттьюса.

Быстрый крах Эрслана и Рейеса

Джимми Крут (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера встречались полутяжеловесы Джимми Крут и Иван Эрслан. Для австралийца этот бой был крайне важен с точки зрения возвращения в топ-15. Крут сразу же пошел вперед и попытался навязать привычный агрессивный стиль.

Эрслан, в свою очередь, действовал более аккуратно и старался работать вторым номером. Первый раунд был довольно конкурентным, оба бойца периодически находили моменты для точных попаданий.

Однако ближе к концу пятиминутки Круту удалось реализовать преимущество в борьбе. Он резко сблизился и перевел хорвата в партер. Дальше австралиец без особых проблем зашел сопернику за спину и начал разбивать его защиту ударами.

Эрслан попытался оказать сопротивление, но Крут действовал невероятно технично. Джимми мгновенно вышел на болевой прием на шею. Иван какое-то время держался, но вскоре был вынужден сдаться.

Но а Крут оформил досрочную победу сабмишном, которая стала для него второй подряд после ничего поединка с Родолфо Беллато. Теперь австралиец планирует выступить на следующем домашнем турнире, который может состояться уже в феврале.

В главном событии вечера в полутяжелом весе сошлись Карлос Олберг и Доминик Рейес. Парни в преддверии очной встречи занимали третью и седьмую позиции в рейтинге. А на кону поединка стоял статус следующего претендента на титул.

Олберг с первых секунд взял под контроль центр октагона и начал методично прессинговать оппонента. Рейес выглядел довольно пассивно и не мог найти ответ на действия новозеландца.

Карлос работал первым номером, постоянно выбрасывая джебы и держа американца на безопасной дистанции. Периодически новозеландец пробивал жесткие лоу-кики, которые не позволяли Рейесу начать собственную атаку.

Ближе к середине первого раунда Доминик взвинтил темп и пошел вперед, что стало большой ошибкой. Карлос эталонно отработал в стиле контрпанчера, нейтрализовав угрозу со стороны Рейеса. Новозеландец ответил правым хуком, отправившим Доминика на настил.

Он моментально воспользовался моментом и добил потрясенного соперника, после чего рефери остановил поединок. Теперь у Карлоса 9 побед подряд и статус претендента на титул. Уже в следующем поединке он сразится за пояс с триумфатором реванша между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.